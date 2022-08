Ahti Kurvisen mukaan akuuteissa kriisitilanteissa ensisijainen vastuu on toimivaltaisilla viranomaisilla. Tilanteille, joissa valtiojohto pitää kutsua koolle, on omat toimintaohjeensa.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) juhlinta on herättänyt keskustelua sen jälkeen, kun sosiaalisessa mediassa alkoi liikkua yksityistilaisuudessa kuvattuja videopätkiä, joilla Marin esiintyy.

Perjantain tiedotustilaisuudessa pääministeriltä kysyttiin useaan otteeseen, olisiko hän tarvittaessa ollut juhlailtanaan toimintakykyinen esimerkiksi mahdollisen kriisitilanteen sattuessa.

”Mikäli kriisitilanne olisi, niin minä kyllä tietäisin siitä ennen kello 12:ta lauantai-iltana”, Marin sanoi tiedotustilaisuudessa.

Kaikki yllättävät tapahtumat eivät kuitenkaan katso kellonaikaa.

Valtioneuvoston turvallisuusjohtaja Ahti Kurvisen mukaan yllättävissä kriisitilanteissa ensimmäisenä vastuussa on toimivaltainen viranomainen, joka toimii virkavastuulla.

Ahti Kurvinen.

”Sotilaallisessa kriisissä se on Puolustusvoimat. He vastaavat suunnittelusta, valmiudesta ja reagoinnista. Rajakysymyksissä vastuuviranomainen on Rajavartiolaitos. Viranomaisilla on omat ohjaavat ministeriönsä, ja vastuuministerit ovat hyvin tietoisia oman hallinnonalansa tilanteesta”, Kurvinen sanoo.

Perjantaisessa tiedotustilaisuudessaan Marin perusteli vapaa-ajan viettoaan muun muassa sillä, että esimerkiksi valtioneuvoston kokoontumiset ovat tiedossa etukäteen. Vaikka Kurvinen kommentoi kriisitilanteita yleisellä tasolla, pitää hänkin harvinaisena sitä, etteikö yllättäviä tapahtumia kyettäisi ennakoimaan.

”En näe, että tulee sellaista tilannetta, jossa yhtäkkiä joku koputtelee olkapäille ja sanoo, että nyt alkoi kriisi. Toki esimerkiksi luonnonkatastrofi voi tulla nopeasti, mutta silloin toimivaltainen viranomainen käynnistää välittömät toimenpiteet heti ilman valtioneuvoston ohjausta”, Kurvinen sanoo.

Valtioneuvoston osalta alkuvaiheessa kyse on lähinnä tiedottamisesta, ja päätöstarpeet tulevat esiin vasta myöhemmin.

Akuutti kriisitilanne käynnistää valtioneuvoston valmiusjärjestelmän. Koska järjestelmään kuuluu turvaluokiteltua tietoa, Kurvinen ei kerro siitä yksityiskohtaisesti.

Keskeisessä roolissa on valtioneuvoston tilannekeskus, joka ylläpitää tilannekuvaa ja raportoi siitä muun muassa valtionjohdolle.

Tilannekeskuksen toiminta käynnistettiin vuonna 2004 tapahtuneen Kaakkois-Aasian tsunamionnettomuuden jälkeen. Keskuksessa on ympärivuorokautinen miehitys.

”Tilannekeskuksesta ensitieto pystytään välittämään nopeasti valtioneuvoston jäsenille, mukaan lukien pääministerille”, Kurvinen sanoo.

Hänen mukaansa tilannekeskus pystyy tavoittamaan keskeiset henkilöt jatkuvasti joko teknisin ratkaisuin tai muilla keinoilla. Pääsääntöisesti teknisillä ratkaisuilla tarkoitetaan yhteydenottoa virkapuhelimeen, joka esimerkiksi pääministerillä on oltava mukana ja käyttövalmiina. Marin sanoi perjantain tiedotustilaisuudessa, että hänellä oli juhlailtana virkapuhelin mukana.

”Pääministerin tavoitettavuus on vieläkin parempi, koska turvallisuustoimet ovat jatkuvasti jollain tavalla läsnä. Me tiedämme jatkuvasti, missä pääministeri on”, Kurvinen sanoo.

Jos esimerkiksi vastuuministereitä tai pääministeriä pitää tietoturvasyistä informoida fyysisesti, heihin otetaan yhteys ja heidät saatetaan tilaan, jossa tietoa jaetaan, Kurvinen kertoo.

”Omat suunnitelmansa ja ohjeensa on tapauksille, joissa tarvitaan valtioneuvoston kokoontuminen joko epävirallisesti tai virallisesti”, Kurvinen sanoo.

”Näitä suunnitelmia on harjoiteltu ja vastuuhenkilöt tietävät oman toimintansa kussakin kohdassa.”

” ”On ihan normaalia, että jos pääministeri on esimerkiksi esteellinen syystä tai toisesta, on sijainen, joka hoitaa päätöksenteon ja pääministeri tulee paikalle sitten kun hän saapuu.”

Kurvinen sanoo, että hän ei kuitenkaan tunnista tilanteita, joissa tarvittaisiin välittömästi virallista päätöksentekoa.

”Mutta jos sellainen tulee, on tietenkin mahdollista, että esimerkiksi kesäaikaan valtioneuvoston jäsenten ollessa lomalla, ulkomailla tai vaikkapa marjametsässä jossain tai saaristossa, emme välttämättä heti saa ministereitä fyysisesti paikalle”, hän sanoo.

Kurvisen mukaan vastaavia oli esimerkiksi koronaviruspandemian aikana, kun hallituksen päätöksenteosta jouduttiin jättämään jäseniä fyysisesti ulkopuolelle koronavirustartunnoista johtuen.

”Silloin päätöksenteko pitää turvata joko teknisin ratkaisuin tai normaalein sijaisuusmenettelyin”.

Sijaisuusmenettelyillä Kurvinen tarkoittaa ministerien sijaisia arjessa. Toisin kuin loma-aikojen sijaisia, heidän nimiään ei esimerkiksi julkaista valtioneuvoston verkkosivuilla. Valtioneuvosto määrää esimerkiksi pääministerin sijaiseksi toisen valtioneuvoston jäsenen sen varalta, ettei hän voi tilapäisen esteen takia hoitaa tehtäviään. Jos sijainenkin on estynyt, pääministerin tehtäviä hoitaa virkavuosiltaan vanhin ministeri.

”Jos pääministeri on esimerkiksi esteellinen syystä tai toisesta, on sijainen, joka johtaa kokouksen ja pääministeri tulee paikalle sitten kun se on mahdollista”, Kurvinen sanoo.

”Tarkemmin en voi sijaisuusmenettelyä avata, mutta se toimii.”

Ei ole tiedossa, että Marinilla olisi ollut juhlailtana sijaista.

Myös sille on Kurvisen mukaan oltava suunnitelmansa, mikäli pääministeriä ei yrityksistä huolimatta tavoiteta. Tällainen tilanne voisi syntyä yhteiskunnan kannalta äärimmäisessä tilanteessa, kuten esimerkiksi poikkeusoloissa, sodan uhkan tai sodan aikana. Nämä suunnitelmat eivät ole julkisia.

Kurvinen muistuttaa, että valtioneuvoston kanslian lisäksi eri ministeriöillä on myös omat valmiussuunnitelmansa ja tavoittamiskäytännöt häiriötilanteiden varalle.

”Keskiössä ovat myös kansliapäälliköt, jotka ovat ammattilaisia omalla hallinnonalallaan ja tuntevat valtionhallinnan kontekstin. Ministeriöissä on aukoton järjestelmä, joka on harjoiteltu ja joka toimii.”

Vaikka Kurvinen ei muuten ota kantaa julkisuudessa käytyyn keskusteluun, hän haluaa muistuttaa, että valtioneuvostossa rakennetaan jatkuvasti tilannekuvaa Suomen ja maailman tapahtumista.

”Turvallisuuskoneiston ja tilannekuvatoiminnon yksi tavoite ja vaikutus on siinä, että meidän pitää paitsi pystyä antamaan valtioneuvoston jäsenille mahdollisuus tehdä työnsä hyvin ja turvallisesti tuntematta turvallisuusuhkaa, myöskin olla normaaliarjessa ja palautua tuntematta turvallisuusuhkaa”, Kurvinen sanoo.

Kurvisen mukaan ei esimerkiksi ole sellaista pitkäkestoista tilannetta, jossa valtiojohdon tulisi olla valmiina toimimaan ympärivuorokautisesti.

"Pitää nähdä se, milloin on tiiviimpi vaihe ja missä vaaditaan herkkyyksiä”, hän sanoo.

”Toki koneisto on koko ajan hereillä ja vastuuviranomaiset toimivat ja tekevät omia ratkaisujaan.”