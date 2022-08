Sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkön mielestä Suomen Afganistan-operaatiota pitää arvioida kriittisesti ja julkisesti, jotta siitä voidaan myös oppia tulevaisuuden varalle.

PUOLUSTUSMINISTERIÖ julkaisi maanantaina selvityksen Suomen osallistumisesta sotilaalliseen kriisinhallintaan Afganistanissa vuosina 2002–2021.

Selvityksessä nimetään kolme tavoitetta Afganistanin operaatiolle. Sen mukaan Suomi saavutti kansalliset tavoitettansa, numerot yksi ja kolme, jotka ovat läntisen kumppanuus­yhteistyön tiivistäminen sekä Puolustusvoimien osaamisen ja suorituskyvyn kehittäminen. Nämä ovat noin 40-sivuisen raportin pääosassa.

Selvityksen toinen tavoite, Afganistanin vakauden tukeminen puolestaan epäonnistui, mutta selvitys ei käsittele aihetta muutamia huomioita lukuun ottamatta.

Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulun sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö kritisoi selvitystä kovasanaisesti.

”Peräänkuulutan kriittistä julkista selontekoa, ja tämä virkamiestyö ei ole sellainen”, Käihkö sanoo.

Sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö.

Hän listaa selvityksen puutteita: 20 vuoden kriisin­hallinta­operaatio on tiivistetty noin 40 sivuun, analyysi loistaa poissaolollaan ja arviointi on vaikeaa lähteiden puuttuessa. Lisäksi puolustusministeriön itse tekemä selvitys ei Käihkön mukaan onnistu tarkastelemaan aihetta riittävällä kriittisyydellä.

”Tähän [Suomen Afganistanin-sotilasoperaatioon] on käytetty 315 miljoonaa euroa. Mihin rahat ja resurssit on käytetty?”

Afganistan-selvityksestä puuttuva analyyttisyys näkyy Käihkön mukaan muun muassa siinä, ettei siinä käsitellä strategisesti, mihin operaation rahat on käytetty tai millä lailla Suomi on pyrkinyt vakauttamaan maata.

”Kyseessä on operaatio, joka on maksanut satoja miljoonia, jossa on kuollut suomalaisia ja joka on kestänyt 20 vuotta. Pitäisi voida miettiä, miten tämä auttaa meitä valmistautumaan tuleviin sotiin.”

Suomalaiset partioivat Afganistanissa panssaroidulla RG-32 -autolla joulukuussa 2009.

Käihkö kritisoi myös sitä, että selvityksessä nimetään ykköstavoitteeksi Suomen kahdenvälisten suhteiden tiivistäminen Naton ja Yhdysvaltojen suuntaan Afganistanin vakauden turvaamisen sijaan.

”Tämän perusteella Afganistan oli Suomelle vain taistelukenttä kahdenvälisten suhteiden hoitamiseen ja afganistanilaiset vain statisteja. Tämä on aika outo tapa ajatella, kun puolustusministeri sanoo selvityksen alussa, että tavoitteena oli Afganistanin turvallisuuden parantaminen.”

Käihkö huomauttaa, että selvityksessä mainitaan esimerkiksi tyttöjen koulutuksen tukeminen, joka ei kuitenkaan jäänyt pysyväksi onnistumiseksi.

Selvityksen alkusanoissa puolustusministeri Antti Kaikkonen kiittää Afganistanissa olleita suomalaissotilaita siitä, että nyt ”Afganistanissa on kokonainen sukupolvi, jolla on ajatus vakaammasta Afganistanista”.

Nykyisen Taleban-hallinnon alla se vakaus, joka oli yksi selvityksessä nimetyistä tavoitteista, jäikin vain ajatukseksi. Naisten ja tyttöjen asema heikkeni merkittävästi Talebanin ottaessa vallan viime vuoden elokuussa, ja ihmisoikeusjärjestöt, kuten Human Rights Watch ja Amnesty International, ovat raportoineet lukuisista maassa tapahtuvista ihmisoikeus­loukkauksista.

Käihkön mielestä selvityksessä on ristiriita siinä, että operaatiota on perusteltu poliittisesti ihmisoikeuksien parantamisella, mutta selvityksessä keskitytään Suomen sotilasyhteistyön onnistumisiin.

Suomalaissotilaita Mazar-i-Sharifissa elokuussa 2009.

Tuoreessa selvityksessä myönnetään, että operaation ”laajamittaisempi arviointi” edellyttäisi kattavamman selvityksen laatimista.

”No, missä se laajempi arviointi sitten on? Ja kuka sen tekee niin, että se on laaja, julkinen ja kriittinen?” Käihkö penää.

Loppuvuodesta valmistuu vielä Ulkopoliittisen Instituutin eduskunnalle tekemä Afganistanin kriisinhallintaoperaatiota koskeva kokonaisarvio.

Käihkö kuitenkin harmittelee, että tutkimuksen tekeminen Suomen toiminnasta Afganistanissa on vaikeaa, sillä osa siihen liittyvistä asiakirjoista on keretty tuhota.

”Tässä olisi hirveästi opittavaa. Tappion vuoksi olisi sitäkin enemmän syytä miettiä, mikä meni hyvin ja missä voidaan olla parempia. On vaarallista sanoa, ettei tämä olisi enää relevanttia.”