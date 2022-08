Valtiovarainministeriön (VM) uusi budjettipäällikkö Mika Niemelä, 47, ei välttämättä ole joka kodin tuttu, mutta ensi keväänä ja kesänä hänen nimensä saattaa syöpyä monenkin mieleen.

Tuolloin seuraava hallitus alkaa tehdä päätöksiä siitä, miten valtion jo vuodesta 2008 kovaa vauhtia kasvanut velkaantuminen saadaan kuriin.

Niemelän johdolla VM valmistelee seuraavalle hallitukselle listaa toimenpiteistä, joilla velkaantuminen yritetään saada pysähtymään.

Lista tulee todennäköisesti herättämään huolta kansalaisissa, sillä se tuskin sisältää uusia menoja vaan pikemmin nykyisten muuttamista tai leikkaamista.

”Ei ole tulossa ’Niemelän listaa’, mutta tulee menokartoitus, jossa käydään läpi isompia kokonaisuuksia. Etsitään, mitä säästöjä voidaan tehdä määrärahapuolella, ja toki samanaikaisesti on arvioitava, voiko tulopuolelta löytyä lisää tuloja. Lopulta tärkeintä on saada talouskasvun edellytykset toimimaan.”

Listalla Niemelä viittaa kuuluisimpaan edeltäjäänsä, Raimo Sailakseen. Sailaksen vuonna 1992 tekemä leikkauslista poisti valtion menokehyksestä huimat yli 11 prosenttia vuonna 1994 ja yli 14 prosenttia vuonna 1995.

Valtion menot eivät käytännössä kasvaneet lähes kymmeneen vuoteen. Tästä piti osaltaan huolen Sailaksen työtä jatkanut toinen kuuluisa budjettipäällikkö, myöhemmin kauppa- ja teollisuusministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) kansliapäälliköksi noussut Erkki Virtanen.

Valtiovarainministeriön uusi budjettipäällikkö Mika Niemelä on kotoisin Pohjois-Karjalasta. ”Tiettyä kotiseuturakkautta on vahvasti ilmassa.”

” ”Se on selvää, että talouskasvu ei tule riittämään julkisen puolen sopeutumistarpeessa.”

Ensi vuodelle ennustetaan heikkoa talouskasvua. Jos työttömyys lähtee kasvuun, tietää se melko varmasti leikkauksia valtion menoihin tai jälleen velanoton kasvattamista, mikä taas heikentää Suomen kykyä varautua tuleviin kriiseihin.

”Se on selvää, että talouskasvu ei tule riittämään julkisen puolen sopeutumistarpeessa. Pitää siis katsoa, mitä määräraha- ja tulopuolella voidaan tehdä. VM ei ole kuitenkaan leikkauslistojen – siis pelkkien leikkauslistojen – kannattaja. Talouskasvun lisäksi tarvitaan rakenteellisia muutoksia, ettei tarvitse ryhtyä juustohöylähommiin.”

Rakenteellinen uudistus on taikasana, jota ekonomistit ja poliitikot mieluusti viljelevät. Se tarkoittaa pysyvää keinoa, jolla lisätään työllisyyttä ja parannetaan valtion sekä kuntien taloutta.

Uudistukset kohdistuvat usein työelämän ehtojen ja tukijärjestelmien uudistamiseen ja joskus myös heikentämiseen, joten ne kaatuvat usein palkansaajien edunvalvojien tai tätä laajempaa vastustukseen.

Niemelä sanoo, että menokartoituksen yhteydessä on hyvä pohtia esimerkiksi sitä, onko järkevää maksaa lapsilisiä kaikille, siis myös niille, jotka eivät tukea tarvitse.

”Nyt on käyty mielenkiintoinen keskustelu ylimääräisestä lapsilisäkuukaudesta. Nythän se on universaali eli kaikille annettava, mutta pitää arvioida, kaipaisiko se päivitystä. Se on totta kai iso keskustelu, mutta menokartoituksessa pitää myös tämäntyyppisiä asioita käydä läpi. Tuomme tavallaan poliitikoille tarjottimen, jonka pitäisi sisältää erilaisia ehdotuksia vaikkapa etuusjärjestelmien uudistuksista. Tästä lapsilisät on hyvä esimerkki.”

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) on ehdottanut joulukuulle maksettavaksi ylimääräistä lapsilisää ostovoiman heikentymisen lievittämiseksi.

Budjettipäällikkö Mika Niemelä kertoo, että valtiovarainministeriö ei ole pelkkien leikkauslistojen kannattaja. "Talouskasvun lisäksi tarvitaan rakenteellisia muutoksia, ettei tarvitse ryhtyä juustohöylähommiin."

” ”Nyt pitää opetella taas, ettei velka ole vaaratonta. Se ei tule olemaan helppoa.”

Myös lähiviikot ovat kaikille suomalaisille olennaisia, sillä Sanna Marinin (sd) hallitus valmistelee parhaillaan ensi vuoden budjettia. Budjettineuvottelut eli niin sanottu budjettiriihi käydään 31. elokuuta ja 1. syyskuuta.

Keskeinen henkilö budjetin teossa on valtion kirstunvartija Niemelä, joka nimitettiin valtiovarainministeriön (VM) budjettipäälliköksi huhtikuun alussa.

Niemelä siirtyi budjettipäälliköksi TEM:stä, jossa hän työskenteli pitkään tiukan euron Erkki Virtasen kanssa.

”En ole aiemmin työskennellyt valtiovarainministeriössä, mutta olen silti pitänyt ministeriötä jonkinlaisena henkisenä kotinani. Virtaselta kuulin paljon siitä, mitä näissä huoneissa tehtiin silloin, kun itse olin junnuikäinen. Sitä voi kutsua eräänlaiseksi kotikasvatukseksi.”

Seuraavan vuoden valtion budjetissa monia kansalaisia kiinnostaa todennäköisesti eniten se, miten valtio tulee helpottamaan kansalaisten ostovoimaa ensi talvena. Monien ennusteiden mukaan talvella sekä energian että muiden tuotteiden hinnat nousevat.

Keinoja pohtii parhaillaan VM:n johtama ryhmä, joka antaa poliitikoille ehdotuksensa lähiaikoina.

Niemelä sanoo, että listalla on erityisesti veroehdotuksia, mutta se on lyhyt. ”Ei siellä ole ihan puolta tusinaa ehdotusta.” Poliitikot voivat päättää toki muustakin kuin mitä työryhmä esittää. Ehdotuksia on viime viikkoina sadellut poliitikoilta runsaasti.

Niemelän mukaan pohdinnassa ovat edelleen muun muassa sähkön arvonlisäveron keventäminen ja sähköveron keventäminen määräaikaisesti.

Sähköveroa maksetaan valtiolle kulutuksen mukaan. Sen lisäksi maksetaan arvonlisäveroa 24 prosenttia.

Keskustelussa on muitakin toimia, kuten Saarikon lapsilisäehdotus. Niistä neuvotellaan todennäköisesti osana budjetin valmistelua.

”En lähde arvioimaan, mikä tulee olemaan lopputulos budjettiriihessä”, Niemelä sanoo.

Olemassa olevista ”instrumenteista” hän luettelee erilaiset etuudet, joiden suuruus on yhteydessä hintojen nousuun. ”Toimeentulojärjestelmä toimii myös tässä. Suojaverkkomme on varsin hyvin rakennettu.”

Niemelä sanoo, että valtio on liian velkaantunut. Hän kuvaa olevansa hyvin käytännönläheinen ihminen eikä teoriaherra mutta kuuluvansa kuitenkin koulukuntaan, jonka mukaan jatkuva velkaantuminen on vaarallista.

”Matalien korkojen aika on ohi. Nyt pitää opetella taas, ettei velka ole vaaratonta. Se ei tule olemaan helppoa.”

Hän sanoo, että ensi vuonna valtio maksaa korkomenoja arviolta 600 miljoonaa euroa enemmän kuin tänä vuonna.

Jos tuo summa leikattaisiin jostakin yhdestä kohteesta, Senaatintori täyttyisi todennäköisesti mielenosoittajista.

Onko Sanna Marinin hallitus velkaantunut holtittomasti, siis myös muista syistä kuin koronapandemian ja Venäjän hyökkäyssodan takia?

”Ei voi sanoa, että holtittomasti, mutta joissakin menoissa olisi voinut olla tiettyä malttia. Olisi voitu käydä erilaisia vaihtoehtoja enemmän läpi eikä hoitaa kaikkia ongelmia lisärahalla. Olisi voitu pohtia, mistä saisi lisää tuloja.”

Hän mainitsee esimerkkinä yli miljardin euron summan, joka on laitettu vihreään siirtymään.

”Vihreä siirtymä on äärimmäisen tärkeä ja tarjoaa paljon mahdollisuuksia. Siihen on fiksua laittaa julkisia rahoja, mutta olisi mittakaava voinut olla maltillisempi, kun samanaikaisesti tähän kokonaisuuteen satsataan merkittävästi EU:n elpymispaketin kautta tulevaa rahoitusta.”

Hän sanoo kuitenkin, ettei halua jäädä tämän hallituskauden toimia murehtimaan. Tärkeintä on, ettei toisteta vanhoja virheitä.

”Kolmisen vuotta on eletty niin poikkeuksellisia aikoja ettei aikoihin. Virkakunta on venynyt, ja poliittinen puoli on ollut kovan paineen alla. Kansakunnan kannalta tämä on mennyt ihan plussan puolelle.”

Mika Niemelä on keskeinen henkilö ensi vuoden budjetin teossa. Hän sanoo kuuluvansa koulukuntaan, jonka mukaan jatkuva velkaantuminen on vaarallista.

” ”Virkamiehet ja poliitikot käyttävät hirveästi aikaa etsien lisää rahaa joihinkin kymmenentuhannen tai sadantuhannen euron määrärahoihin, vaikka rahat voisivat löytyä ministeriöistä.”

Niemelällä on halu selvittää syvemmältä valtion rahankäyttöä ja sen suunnittelua.

Entinen pääministeri Juha Sipilä (kesk) puhui valtion taseen ottamisesta käyttöön. Niemelän kohdalla voisi sanoa, että hän haluaa valtion rahankäytön täsmällisemmäksi muun muassa niin, ettei raha makaisi pitkään käyttämättömänä.

Niemelän mukaan eri ministeriöt pitävät tiukasti kiinni omista kerran saamistaan rahoista, mikä on ongelma, kun halutaan kohdistaa rahaa uusiin tärkeisiin hankkeisiin.

Valtaosa menoista on aikojen kuluessa muodostuneita lakisääteisiä määrärahoja, eikä niiden käytössä ole niinkään ongelmaa.

Niiden lisäksi valtion budjetissa on pilvin pimein erilaisia varautumia ja siirtomäärärahoja mahdollisesti joskus toteutuviin menoihin.

”Varautumia on jopa 11,5 miljardia euroa. Suurimmalle osalle niistä on ymmärrettävä kohde, kuten vaikkapa hävittäjähankinnat, joihin on varattu rahaa etukäteen. Siellä on kuitenkin myös varautumia, joista ei oikein ota selvää, mikä niiden kohtalo on vai siirtyykö varautuma aina vuosi vuodelta eteenpäin.”

Budjetti oli tänä vuonna noin 64 miljardia. Ensi vuonna se on lähes 80 miljardia, koska sote-menot siirtyvät kunnilta valtiolle.

Niemelä sanoo, että ministeriöiden kyky kohdentaa esimerkiksi siirtomäärärahoja uusiin akuutteihin kohteisiin on varsin olematon. Se johtaa siihen, että jokaiseen muutokseen pyydetään valtiovarainministeriöltä tai poliitikoilta lisää rahaa.

”Tämä johtaa siihen, että virkamiehet ja poliitikot käyttävät hirveästi aikaa etsien lisää rahaa joihinkin kymmenentuhannen tai sadantuhannen euron määrärahoihin, vaikka rahat voisivat löytyä ministeriöistä”, Niemelä sanoo.

Hän sanoo, ettei kukaan tiedä, kuinka monta hanketta valtiohallinnossa oikeasti odottaa toteutumistaan ja toteutuvatko ne lopulta. Niemelä sanoo, että ministeriöt ovat mestareita esittelemään esimerkiksi rekrytointien siirtymisiä tai muita syitä, miksi jotain määrärahaa ei ole vielä käytetty.

”Tämä on teema, jota tulen pitämään yllä. Tähän täytyy saada parempi tilannekuva valtiovarainministeriön ja muiden välillä.”

Niemelä arvelee olevansa budjettipäällikkö osittain sen takia, että kiinnostui jo lapsena numeroista ja muun muassa päässälasku sujui nuorena mukavasti. Hän oli valmistuttuaan pari vuotta startupissa töissä, kunnes siirtyi kauppa- ja teollisuusministeriön suunnittelijaksi parikymmentä vuotta sitten.

”Startupissa tuli opeteltua konttorin lattialla nukkumista ja sen sellaista.”

Lieksassa syntynyt Niemelä puhuu eloisasti Pohjois-Karjalan murretta. ”Toivottavasti murre ei koskaan lähde. Tiettyä kotiseuturakkautta on täällä puolella vahvasti ilmassa. Olen parhaillaan rakentamassa mökkiä Pieliselle, Kolille.”

Poliittisesti Niemelä sanoo olevansa sitoutumaton.

”Äänestän milloin äänestän, ja silloinkin vaihtelee, mitä puoluetta äänestän.”