Saarikko ja Purra sana­sodassa EU-tentissä: ”Arvostan, että on rohkeutta muuttaa linjaa, jos on ollut kerta­kaikkisesti aika väärässä” – Suora lähetys jatkuu

Suurimpien puolueiden puheenjohtajat keskustelevat perjantaina tentissä, jossa käsiteltäneen myös tulevien eduskuntavaalien alla esiin nousevia teemoja.

Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko haastoi suurimman oppositiopuolueen puheenjohtaja Riikka Purraa EU-poliittisessa puheenjohtajatentissä perjantaina. Tentti on käynnissä parhaillaan. HS näyttää sen suorassa lähetyksessä ja seuraa hetki hetkeltä tämän uutisen lopussa.

”Annan tunnustusta siitä, että perussuomalaisten Riikka Purra myöntää, että te olette käytännössä joutuneet kaikissa politiikan pääkysymyksissä vaihtamaan linjaanne”, Saarikko sanoi.

Vaikka perussuomalaiset ovat ennen suhtautuneet maahanmuuttoon kriittisesti, ukrainalaiset ovatkin olleet heille ”pakolaisia, jotka kelpasivat”, Saarikko sanoi.

Aiemmin perussuomalaiset ovat kutsuneet ”viherhumpaksi” Saarikon mielestä välttämätöntä siirtymää kohti uusiutuvaa energiaa. Nyt he nimittävät sitä Saarikon mukaan ”sinivalkoiseksi” siirtymäksi.

Lisäksi Venäjän hyökättyä Ukrainaan perussuomalaisten onkin pitänyt myöntää, että EU:n yhtenäisyys on tärkeää, Saarikko sanoi.

”Arvostan, että on rohkeutta muuttaa linjaa, jos on ollut kertakaikkisesti aika väärässä.”

Purra kiisti Saarikon jokaisen väitteen.

”Ymmärrän, että keskustan linjan pitää olla nykyisin tällainen”, hän sanoi.

Purran mukaan puolueen EU-politiikka ei ole muuttunut ollenkaan eikä sen ajamaa ”sinivalkoista siirtymää” energiapolitiikassa voi sekoittaa nykyhallituksen ”ilmastokunnianhimon” kanssa. Lisäksi hänen mukaansa perussuomalaisten suhtautuminen humanitaariseen maahanmuuttoon ei ole muuttunut.

”Me olemme kertoneet, että meidän mielestämme lähialueilla tapahtuva auttaminen on oikein. Me olemme Ukrainan lähialue ja kyse on Euroopasta”, hän sanoi.

Suurimpien puolueiden puheenjohtajat kohtaavat tänään Turussa Eurooppa-foorumin EU-poliittisessa pääministeritentissä.

Tenttiin osallistuvat Saarikon ja Purran lisäksi Sdp:n puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marin ja kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo.

Tentin moderaattorina toimii Turun yliopiston Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä.

Tentissä käsitellään teemoja, jotka nousevat esille myös tulevien eduskuntavaalien alla. Vaalit pidetään ensi vuoden huhtikuussa.

Kolmipäiväisen Eurooppa-foorumin teemana on tänä vuonna Suomen ja EU:n asema osana muuttuvaa kansainvälistä järjestystä. Foorumin tarkoituksena on edistää avointa ja tutkimukseen perustuvaa keskustelua kansalaisten ja päättäjien kesken.