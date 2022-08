Pitkään viranomaisia pakoillut Perttu Nousiainen sai tunnustamisella kolmanneksen alennuksen tuomioonsa. Nousiainen vangitaan heti päätöksen antamisen jälkeen viikon päästä.

Nuorisosäätiön hallituksen entinen puheenjohtaja Perttu Nousiainen tunnusti tiistaina törkeät talousrikoksensa Helsingin käräjäoikeudessa.

”Olen ymmärtänyt tuomioesityksen sisällön ja seuraamukset”, Nousiainen vastasi tuomarin kysymykseen.

Samalla Nousiainen tunnusti häntä kohtaa esitetyt vahingonkorvausvaatimukset, jotka olivat pelkästään Nuorisosäätiöltä 24 miljoonaa euroa. Nousiainen tulee olemaan mitä suurimmalla todennäköisyydellä ulosotossa loppuelämänsä.

Kyse oli vielä melko harvoin käytössä olevasta tunnustamisoikeudenkäynnistä, jossa syytetty saa noin kolmanneksen alennuksen rangaistukseensa.

Käräjäoikeus sai eteensä esityksen alimmillaan 4 vuoden 2 kuukauden ja ylimmillään 4 vuoden ja 4 kuukauden vankeusrangaistuksesta. Ilman tunnustamista Nousiainen olisi saanut 6 vuoden ja 6 kuukauden tuomion.

Maksimirangaistus olisi ollut seitsemän vuotta vankeutta.

Rangaistuksesta päättää käräjäoikeus viikon päästä. Nousiainen ei vastustanut sitä, että hänet passitetaan vankilaan käräjäoikeuden antaman kansliapäätöksen jälkeen.

Syyttäjä nosti viime vuoden marraskuussa syytteitä Nuorisosäätiön entistä toimitusjohtajaa Haaroa, hallituksen puheenjohtajaa Perttu Nousiaista ja useita muita henkilöitä vastaan.

Kokonaisuuden käsittelyn piti alkaa syyskuun lopulla, mutta tunnustamiset ovat muuttaneet aikatauluja.

Perttu Nousiainen vangitsemissoikeudenkäynnissä Helsingissä viime marraskuussa.

Keskustataustaisen, tuettua vuokra-asumista nuorille tarjoavan Nuorisosäätiön rahasotkuja koskeva talousrikostutkinta on yksi Suomen suurimpia. Osia siitä on edelleen poliisilla esitutkinnassa sekä syyteharkinnassa.

Tunnustamisen avulla Nousiainen lyhensi paitsi rangaistustaan myös itse oikeudenkäynnin kestoa. Talousrikosoikeudenkäynnit kestävät eri oikeusasteissa yleensä vuosikausia.

Tiistain tunnustamisoikeudenkäyntiä edelsi niin sanottu syyteneuvottelu Nousiaisen, hänen avustajansa Kari Uotin ja syyttäjän kesken.

Nousiainen tunnusti syytteet, jotka koskevat törkeitä lahjuksen ottamisia elinkeinotoiminnassa, törkeää väärennystä, törkeitä kavallussyytteitä ja törkeää veropetosta. Rikokset ovat tapahtunee 2014–2018 aikana.

Syyttäjän mukaan varat eli useita miljoonia euroja on kavallettu Nuorisosäätiöstä. Kavalluksen mahdollistamiseksi on esimerkiksi väärennetty Nuorisosäätiön hallituksen pöytäkirjoja.

Lahjukset Nousiaiselle tulivat Nuorisosäätiön yhteistyökumppaneilta.

Veropetos taas johtuu siitä, että Nousiainen ei ole ilmoittanut tulojaan verottajalle.

Tuomioesityksen mukaan Nousiainen on jättänyt 2017 ilmoittamatta Maaseudun Raittius- ja Sivistystyö ry:ltä saamansa ansiotulot yhteensä 92 500

euroa. Lisäksi Nousiainen on jättänyt ilmoittamatta Nuorisotyön Tuki

ry:ltä saamansa ansiotulot 143 402 euroa. Nousiainen on siten jättänyt

ilmoittamatta ansiotuloja yhteensä 235 902 euroa verovuonna 2017, syyttäjän laskelmassa todetaan.

Syyttäjän ja vastaajan on oltava henkilökohtaisesti läsnä tunnustamisoikeudenkäynnissä. Syyttäjä teki ensin selkoa tuomioesityksen sisällöstä ja muista siihen liittyvistä seikoista.

Helsingin käräjäoikeus kysyi Perttu Nousiaiselta muun muassa, tunnustaako hän edelleen rikoksen ja suostuu asian käsittelyyn tässä menettelyssä.

Lain mukaan tuomioistuin antaa tuomioesityksen mukaisen tuomion, jos tunnustuksen vapaaehtoisuudesta ja oikeellisuudesta ei jää varteenotettavaa epäilyä. Käräjäoikeus varmistuu muistakin, muun muassa tunnustamisen vapaaehtoisuuteen liittyvistä taustoista.

Nousiainen ehti pakoilla poliisia puolitoista vuotta, kunnes Helsingin Sanomien toimittajat löysivät hänet autiosta hiihtokeskuksesta Sveitsin Alpeilta viime marras­kuussa. Poliisit ottivat hänet kiinni lentokoneesta hänen palatessaan Suomeen.

Lue lisää: Perttu Nousiainen hukkasi Nuoriso­säätiön miljoonat ja katosi mystisesti – HS löysi poliisia piileskelevän karkurin autiosta hiihto­keskuksesta Sveitsistä

Lue lisää: HS:n Sveitsistä löytämä Nuoriso­säätiön ex-johtaja Perttu Nousiainen palasi myöhään illalla Suomeen, poliisit ottivat Nousiaisen kiinni suoraan koneesta

Lue lisää: Parhaita timanttijuttuja: ”Kuin olisi kolikkoa heittänyt” – Perttu Nousiainen kertoo, miten yksi puhelu muutti hänen elämänsä kulun ja miksi hän päätti lopulta antautua

Myös Nuorisosäätön entinen toimitusjohtaja Aki Haaro on tunnustanut talousrikoksensa syyteneuvotteluissa.

Haaro sanoi elokuun alussa HS:lle, että hänen avustajansa on ollut asiasta yhteydessä syyttäjään, mutta päätös vaatii vielä keskusteluja lähipiirin kanssa.

Nyt Haaro on valmis tunnustamisoikeudenkäyntiin, joka järjestetään Helsingin käräjäoikeudessa 12. syyskuuta. HS:n tietojen mukaan syyteneuvotteluissa on saavutettu tulos, jonka mukaan syyttäjä esittää Haarolle neljän vuoden vankeusrangaistusta.

Nuorisosäätiö on keskustanuorten vuonna 1961 perustama yleishyödyllinen säätiö. Sen tehtävä on tarjota maaseudulta kaupunkeihin tuleville vähävaraisille nuorille kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja.

Nuorisosäätiön epäillään tehneen vuosina 2015–2018 lukuisia ylihintaisia tontti- ja kiinteistökauppoja sekä säätiölle epäsuotuisia vuokrasopimuksia ja omaisuuden myyntejä, joista näyttää valuneen rahaa miljoonakaupalla hämäräliikemiesten taskuihin.

Säätiön uuden johdon mukaan Haaro ja Nousiainen saivat aikaan kymmenien miljoonien eurojen tappiot, mikä lähes tuhosi säätiön.

Hurjimmissa laskelmissa on arvioitu, että Nousiaisen ja Haaron kaudella säätiölle olisi aiheutettu 50–100 miljoonan euron vahingot. Tarkkaa lukua on kuitenkin vaikea arvioida, sillä kauppoja on sittemmin pystytty perumaan ja tappioita rajaamaan.

Kun uusi johto aloitti vuonna 2018, säätiön kassa oli tyhjillään.