Presidentti Niinistöltä tuli selvä viesti: Venäjän suhteen on tehtävä rajat selviksi

Niinistö piti suurlähettiläille synkän mutta peräänantamattoman puheen.

”Venäjän Ukrainassa käymän hyökkäyssodan vaikutukset ovat valtavia. Niiden syvyyttä, laajuutta ja pitkäkestoisuutta on vaikea liioitella”, sanoi tasavallan presidentti Sauli Niinistö tiistaina.

Hänen mukaansa paluuta vanhaan tuttuun ei ole näköpiirissä Suomelle, Euroopalle eikä maailmalle.

Niinistö puhui ulkoministeriön järjestämässä suurlähettiläiden kokoontumisessa Helsingissä. Se on tapahtuma, jossa valtiojohto linjaa näkemyksiään suoraan ulkoministeriön terävimmälle virkakunnalle.

Ja Niinistö linjasi. Hän puhui lähes historiallisen suoraan Venäjästä.

Niinistön puheessa oli synkkiä sävyjä. Samalla se oli myös peräänantamaton.

”Pahan ei saa antaa lamauttaa. Pahaan ei saa turtua”, hän sanoi.

”Etäältä katsova ei koskaan voi täysin ymmärtää sodan julmuutta ja lopullisuutta. Entä jos huomisaamuna naapuritalo on raunioina eikä sen asukkaita, joiden kanssa eilen vielä puhuttiin, enää ole?”

Niinistö muistutti Venäjää koskevasta sanonnasta, jota hän on käyttänyt ennenkin: kasakka vie sen, mikä on löyhästi kiinni. Jokainen Ukrainan sotaa seurannut ymmärtää, miten konkreettisestakin asiasta on kyse.

”Luottamus on kadonnut, eikä aineksia uuteen alkuun ole näköpiirissä. Nyt ei ole yhteyksien rakentamisen aika. Päinvastoin, kaikki riippuvuudet, joita voidaan käyttää meitä vastaan, on otettava tarkkaan syyniin. Minkään ei pidä olla löyhästi kiinni”, Niinistö sanoi.

Niinistö korosti, että suhteessa Venäjään on oma käsitys ja rajat tehtävä selviksi ja niiden mukaan toimittava. Suomen aiemmasta Venäjä-suhteesta ei ole paljon jäljellä.

Keskustelukanava olisi kuitenkin syytä pitää yhä auki, vaikka sitä ei juuri nyt aktiivisesti käytettäisikään. Hän myös vetosi jokaiseen.

”Elämme nyt aikoja, jolloin mielipiteisiin yritetään vahvasti vaikuttaa. Tiedon vastaanottajilta ja edelleen jakajilta vaaditaan silloin malttia ja tolkkua.”

Nykypäivänä meillä kaikilla on välineet tulla tiedon jakajiksi.

” ”Vaikka aika huutaa nopeita reaktioita asiaan kuin asiaan, turvallisuuttamme emme voi rakentaa vain hetkellisten tuntemusten varaan.”

Niinistö ylisti Ukrainan maanpuolustustahtoa järkkymättömäksi ja muistutti, että Suomen tuki Ukrainalle on vahvaa. Suomi on tukenut Ukrainaa poliittisesti, taloudellisesti, humanitaarisesti ja sotilaallisesti.

Suomi on määrätietoisesti antanut tappavaa materiaalia sotaa käyvään maahan. Se olisi ollut ennen mahdotonta.

”Sanomani on selvä: Suomi ei unohda, että Ukraina taistelee paitsi omasta vapaudestaan, myös Euroopan arvojen ja periaatteiden puolesta. Tuki Ukrainalle ja ukrainalaisille jatkuu niin kauan kuin tarpeen on.”

Niinistö palasi myös Nato-optioon.

Hänen mukaansa ”paljon parjattu, Nato-optioksikin kutsuttu linja” on osoittautunut käyttökelpoiseksi. ”Juuri tuota mahdollisuuttahan me nyt käytämme. Kiiruhtaen.”

Toki voi kysyä, olisiko Suomi voinut turvautua ”optioon”, jos Venäjän joukot eivät olisi olleet niin sidottuna Ukrainaan ja koko läntinen maablokki ollut lähes yksimielisesti Ukrainan takana.

Tästä tullee historiankirjoittajille ikuisuuskysymys, mutta Niinistö on nyt kertonut oman näkemyksensä.

Niinistö puolusti myös sitä, kuinka hän ja moni muu päättäjä panttasivat Nato-kantaansa.

Suomen valtiojohtoa on arvosteltu siitä, että aivan kuin se ei olisi uskaltanut johtaa silloin kun olisi tarvittu suunnannäyttäjiä. Tarkkailijoille jäi mielikuva, että päättäjät odottivat riittävän suuria kannatuslukuja Nato-gallupeissa.

Presidentin mukaan oli kuitenkin tärkeä varmistaa, että päätös kestää Venäjän hyökkäyksen aiheuttaman tunnekuohun lisäksi myös tulevien vaalikausien yli.

”Vaikka aika huutaa nopeita reaktioita asiaan kuin asiaan, turvallisuuttamme emme voi rakentaa vain hetkellisten tuntemusten varaan.”

Eikä kukaan liene kiistänyt sitä, että sen jälkeen kun Suomi sitoutui hakemaan Nato-jäsenyyttä, toimittiin erittäin tehokkaasti.

Niinistö myöntää, että Turkin toukokuussa esittämät Suomen Nato-jäsenyyttä koskevat vaatimukset tulivat yllätyksenä, mutta Suomi pitää kiinni siitä, mitä on yhdessä Turkin ja Ruotsin kanssa sovittu.

Presidentti kuitenkin varoitti, että malttia tarvitaan yhä, vaikka jo nykyinen asetelma vahvistaa tuntuvasti Suomen asemaa. Toisin sanoen suurin osa Nato-maista on vahvistanut haluavansa Suomen ja Ruotsin Naton jäseneksi.

Hän myös palasi jo vuosia sitten esiin nostamaansa teemaan eli ”eurooppalaisempaan Natoon”.

”Suomen ja Ruotsin jäsenyyden myötä otetaan uusia askelia kohti ’eurooppalaisempaa Natoa’, josta puhuin jo vuonna 2005. On syytä olettaa, että Yhdysvallat edellyttää jatkossa Euroopalta – ja Euroopan unionilta – yhä enemmän huolenpitoa maanosan turvallisuudesta.”

