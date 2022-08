Kesärannassa otettu kuva julkaistiin Tiktok-palvelussa.

Pääministeri Sanna Marin (sd) vahvisti tiistaina, että sosiaalisessa mediassa leviävä poseerauskuva on otettu pääministerin virka-asunnolla Kesärannassa.

Marin pyysi kuvaa anteeksi suurlähettiläspäivillä järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

”Mielestäni se kuva ei ole asiallinen. Pyydän anteeksi, mielestäni sitä kuvaa ei olisi pitänyt ottaa”, Marin sanoi.

Marinin mukaan kuva otettiin Ruisrock-festivaalin jälkeen, kun hän oli vienyt ystäviään juhlimaan Kesärantaan.

Kuvan on noin 3 300 seuraajan TikTok-tilillään julkaissut Sabina Särkkä. Särkkä on kosmetologi ja entinen missikilpailija, joka työskentelee mallina ja sosiaalisen median vaikuttajana.

Hän esiintyy kuvassa runoilija Natalia Kallion kanssa. Kallio on muun muassa kirjoittanut She Needs Bigger Boots -runokirjan ja suunnitellut samaan teemaan liittyvän korun, joka nähtiin pääministeri Marinin kaulassa tänä kesänä Flow-festivaalin paneeli­keskustelussa. Kallio on Kesärannan juhlissa myös mukana olleen laulaja Alman puoliso.

Kuvassa Särkkä ja Kallio suutelevat toisiaan. He ovat nostaneet paitansa ylös ja pitävät kiinni paljaista rinnoistaan. Kalliolla on rintojensa edessä Finland-kyltti, jollainen on nähty aiemmin pääministerin edessä neuvottelutilanteessa. Naisten taustalla vaikuttaa olevan sermi, jota käytetään pääministerin virallisissa kuvaustilanteissa.

Tiktok-päivityksen kuvaan on kirjoitettu teksti ”Kesärata 22” ja sen jakotekstissä mainitaan muun muassa sanat ”kesärata22” ja ”leak”, joka tarkoittaa suomeksi vuotoa.

Malli ja sosiaalisen median vaikuttaja Sabina Särkkä sekä kirjailija, runoilija ja sosiaalisen median vaikuttaja Natalia Kallio Kesärannassa kuvatun videon pysäytys­kuvassa. Video julkaistiin Särkän Tiktok-tilillä, josta se on jo poistettu.

Marinin mukaan vieraat käyttivät Kesärannan wc-tiloja, joiden yhteydessä sijaitsee tiedotustila. Vieraat olivat myös saunoneet ja uineet.

Muut sisätilat eivät hänen mukaansa olleet vieraiden käytössä. Marin korosti, että tilaa valvottiin koko ajan ja osallistujien henkilöllisyydet olivat turvallisuudesta vastaavien tahojen tiedossa.

Sisätilassa otetun materiaalin lisäksi sosiaalisessa mediassa kiertää kaksi ulkona kuvattua videota, jotka näyttävät olevan niinikään peräisin Kesärannasta. Videoilla laulaja Alma räppää "kesäradasta” muiden vieraiden kanssa. Marin ei esiinny näillä videoilla.

Marinin pahoittelema suutelukuva on julkaistu Tiktokissa sunnuntaina 10. heinäkuuta. Pääministeri osallistui edellisenä päivänä Turussa Ruisrock-festivaalille.

HS:n tietojen mukaan Marin nähtiin tuolloin festivaalien vip-alueella vahvasti päihtyneenä. Pääministeri oli juuri aloittanut lomansa.

Kuluneen viikon aikana on uutisoitu juhlintavideoista, joilla myös Marin esiintyy kameralle. Juhlaseurueen jäsen julkaisi videot yksityisellä tilillään, jolla oli 92 seuraajaa. Kuvaajan mukaan kaikki osallistujat olivat tietoisia julkaisemisesta. Videot vuotivat julkisuuteen myöhemmin.

Kansainväliseenkin mediaan levinneet videot ovat herättäneet keskustelua siitä, mikä on sopivaa käyttäytymistä pääministeriltä.

Kuvamateriaalit ovat nostaneet kysymyksiä myös pääministerin juhlaseurueista, harkintakyvystä, päihteidenkäytöstä ja siitä, millaisille turvallisuusriskeille hän altistuu. Myös median toiminnasta asian uutisoinnissa on keskusteltu.

Marinin sosiaalisen median toiminta ja juhlinta ovat nousseet otsikoihin toistuvasti. Lokakuussa vuonna 2021 hän selitti niin sanottua boomer-päivitystään seuraavasti:

”Toivoisin, että voisin ravistella tätä instituutiota. Olen nuoremman sukupolven edustaja: 35-vuotias perheenäiti. Pyrin elämään ikäiseni lailla”, Marin totesi pääministerin kyselytunnilla 24. lokakuuta.

Joulukuussa pääministeri lähti juhlimaan ilman virkapuhelintaan, josta häntä yritettiin tavoittaa. Marin oli tuolloin altistunut koronatartunnalle, mutta jatkoi baari-illan viettoa. Marin pahoitteli toimintaansa ja sanoi, että hänen olisi pitänyt käyttää tilanteessa ”parempaa harkintaa” ja vielä kertaalleen tarkastaa koronaohjeistus.