Sdp:n eduskuntaryhmä, puolueen johto ja ministerit ovat koolla Lahdessa ja Hämeenlinnassa. Kokouksessa on määrä käydä keskustelua myös Marinin juhlimisesta.

Pääministeri Sanna Marin (sd) liikuttui voimakkaasti puhuessaan vapaa-ajanvietostaan nousseesta kohusta Sdp:n toritapahtumassa Lahdessa.

Marin sanoi, että kulunut viikko ei ole ollut hänelle helppo. Hän sanoi haluavansa luottaa siihen, että ihmiset katsovat ennemmin sitä, mitä työtä poliitikot tekevät kuin sitä, mitä he tekevät vapaa-ajallaan.

”Minä olen ihminen, ja myös minä kaipaan joskus näiden synkkien pilvien keskellä iloa, valoa ja hauskuutta”, Marin sanoi ääni voimakkaasti väristen.

”Siihen liittyy kaikennäköistä kuvamateriaalia, kaikennäköistä videomateriaalia mitä en itse haluaisi nähdä ja mitä tiedän että te ette haluaisi nähdä. Siitä huolimatta sitä meille kaikille näytetään. Se on yksityistä, se on iloa ja se on elämää”, Marin jatkoi.

”Mutta yhtään työpäivää en ole jättänyt tekemättä enkä yhtään työtehtävää ole jättänyt hoitamatta enkä jätä tämänkään keskellä”, Marin sanoi.

Marinin vapaa-ajanvietto on ollut otsikoissa viime viikosta asti. Tuolloin julkisuuteen levisi videoita, joissa Marin juhlii ja tanssii railakkaasti.

Marin meni sen jälkeen oma-aloitteisesti huumetestiin, josta ei todettu huumausaineita.

Tiistaina somessa alkoi levitä kuva, jossa kaksi naista suutelee Marinin järjestämissä juhlissa pääministerin virka-asunnolla Kesärannassa. Naiset ovat nostaneet paitansa ylös niin, että heidän rintansa ovat paljaana. Kuvassa he peittävät rintansa, toinen Finland-kyltillä.

Marin pyysi kuvaa anteeksi tiistaina.

HS:lle on kerrottu Sdp:n sisältä, että puolueessa on huolta siitä, tuleeko kohuja vielä lisää ja ottaako Marin jo opiksi.

HS haastatteli tiistaina julkaistussa uutisessa kahdeksaa demarivaikuttajaa. Useat arvostelivat Marinin harkintakykyä ja pitivät tämän toimintaa varomattomana.

Marinilta kysyttiin tiistaina tiedotustilaisuudessa myös, muuttaisiko hän jälkeen päin katsottuna jotain omassa toiminnassaan, josta on noussut niin mittavaa kohua. Marin ei vastauksessaan maininnut mitään, mitä hän olisi voinut tai voisi jatkossa tehdä toisin.

”Henkilökohtaisesti en näe väärää siinä, että myös meillä poliitikoilla tälläkin tasolla on vapaa-aikaa, me vietämme sitä ystäviemme kanssa, elämme myös muuta elämää”, hän sanoi.

”Kansalaisten tehtävä on vaaleissa arvioida, onko se heidän näkökulmastaan sopivaa ja mitä he siitä ajattelevat.”

Marin sanoi myös toivovansa, että keskustelu keskittyisi enemmän politiikan asiakysymyksiin, sillä ne ovat niitä, jotka vaikuttavat kansalaisten elämään. Toisaalta hän sanoi ymmärtävänsä, että myös hänen yksityiselämänsä kiinnostaa.

”Toimituksilla on totta kai oikeus aina esittää kysymyksiä. Minä en pysty sitä hallitsemaan.”