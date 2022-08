Sdp:n puheenjohtaja Sanna Marin on huippusuosittu, mutta puolueen sisällä turhautuminen toistuviin kohuihin kasvaa. Moni puoluevaikuttaja ihmettelee Marinin harkintakykyä.

Pääministeripuolue Sdp on erikoisessa tilanteessa.

Toisaalta puolueella on historiallisen suosittu ja pätevänä tunnettu puheenjohtaja, jolla on ollut selvästi positiivinen vaikutus sen kannatukseen. Toisaalta Sanna Marinin juhlimiseen liittyvät, toistuvat kohut kiristävät hermoja puolueessa, jossa tähytään jo ensi kevään eduskuntavaaleihin.

HS haastatteli tätä juttua varten kahdeksaa demarivaikuttajaa Marinin toiminnasta. Valtaosa puhui nimettöminä, koska he eivät halunneet kommentoida puheenjohtajansa toimintaa julkisesti.

Marinin asema on turvattu, eikä kukaan puhu Marinin erottamisesta. Useat haastatelluista kuitenkin arvostelevat Marinin harkintakykyä ja pitävät tämän toimintaa varomattomana. Puolueen sisältä kerrotaan, että kaikki ovat huolissaan siitä, tuleeko kohuja vielä lisää ja ottaako Marin jo opiksi.

”Kaikki näkevät hänet hyvin kyvykkääksi hoitamaan työtään pääministerinä. Hänellä on uskomaton stamina, juhlii railakkaasti ja hoitaa myös hommansa”, sanoo eräs haastateltava.

”Mutta siitä voi hyvin syin olla huolissaan, että mitkä ovat johtajamme prioriteetit. Tilanteessa jossa lähestytään vaaleja, joissa on äärimmäisen tärkeää puhutella myös vanhoja kannattajiamme. Suomi on suhteellisen konservatiivinen maa edelleen, etenkin pääkaupunki­seudun ulkopuolella.”

Sosiaalidemokraattisen eduskuntaryhmän kesäkokousta vietettiin viime viikolla Kuopiossa. Kansanedustaja Tuula Väätäinen, Sanna Marin ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman vierailivat Jynkän koululla.

Tuorein kohu käynnistyi viime viikolla, kun Marinin seurueen yksityinen juhlimisvideo vuoti julkisuuteen. Sdp:n eduskuntaryhmä oli tuolloin viettämässä kesäkokoustaan Kuopiossa.

Kokouksen jälkeen kritiikki oli vielä varsin maltillista, mutta nyt sävy on tiukentunut.

Lue lisää: Sdp:ssä on vankka tuki Marinille ainakin toistaiseksi, mutta tunnelmaa kuvaillaan myös pelokkaaksi

Tällä viikolla eduskuntaryhmä, puolueen johto ja ministerit ovat koolla Lahdessa ja Hämeenlinnassa. Samaan aikaan julkisuutta hallitsevat tuoreimmat uutiset Kesärannassa otetusta kuvasta, jossa Marinin seurueeseen kuuluvat naiset suutelevat toisiaan ja pitävät kiinni paljaista rinnoistaan. Marin on pyytänyt kuvaa anteeksi.

Sdp:n eduskuntaryhmän 2. varapuheenjohtajan Kim Bergin mukaan Lahden ja Hämeenlinnan kokouksessa käydään varmasti keskustelua Marinin juhlimisesta.

”Meillähän on puoluejohdon ja eduskuntaryhmän kesäkokoukset Lahdessa ja ylihuomenna Hämeenlinnassa. Enempää en osaa kommentoida, koska en ole tähän uuteen asiaan enempää perehtynyt”, Berg sanoo.

”Eihän tämä hyvä asia ole, mutta keskustellaan varmaan asiasta ihan rauhassa.”

Sdp:ssä ollaan turhautuneita siihen, että sen poliittiset avaukset peittyvät kohujen alle. Sen sijaan että puhutaan puolueen linjauksista, puhutaan pääministerin huumetestistä, illanviettokunnosta ja bilekuvista.

”Yritämme keskittyä siihen, että puhuisimme puolueen avauksista”, kuvaa eräs turhautunut kansanedustaja.

Eduskuntavaalit lähestyvät. Uusien kohujen tullessa tipoittain tilanne käy vain ikävämmäksi puolueen kannalta, sanoo toinen puoluelähde.

”Ei valtion edustustiloista pitäisi levitä tällaisia kuvia”, hän jatkaa.

”Tämä pitää nyt käydä läpi vakavammin.”

Kolmas puoluelähde on samaa mieltä.

”Vaaleissa Sdp tarvitsee puheenjohtajaa eikä bile-Sannaa. Jos vaaleihin mennään kohujulkisuudella, käy huonosti. Tosi huonosti.”

Sanna Marin valmistautui puheeseensa puoluevaltuuston kokouksessa Helsingissä toukokuussa.

Osa haastatelluista on erityisen huolissaan siitä, että Marin ei vaikuta ottaneen opiksi viime vuoden tapahtumista ja silloisesta kritiikistä. Muutama demarivaikuttaja sanoo, että tämä herättää isoja kysymyksiä Marinin arvostelukyvystä.

”Hän joutui ihan hirveään mankeliin viime vuonna, lähes samantyyppisen jutun takia. Moni miettii, että eikö mitään mennyt perille. Ja nyt hän vielä sanoo, että hänen mielestään hänen ei pidä muuttaa käyttäytymistään millään tavalla”, sanoo yksi.

”Kyllä hänelle on tämä asia kommunikoitu, mutta en tiedä miksi hän toistaa virheitään. Sannalla on aika luottavainen luonne. Se näkyy myös siinä, miten hän on luottanut näihin somejulkkiksiin, jotka ovat käyttäneet tilannetta hyväkseen ja päässeet pääministerin lähelle”, toteaa toinen.

Viime lokakuussa Yleisradio ja Seiska-lehti uutisoivat, että Marin oli syyskuussa ollut seurueineen musiikkikeikalla. Tapahtuman jälkeen Marin oli koonnut artisteista, näiden ystävistä ja tutun tutuista joukon, joka oli aamuyöllä lähtenyt jatkoille Kesärantaan viidellä tilataksilla. Ylen mukaan vieraiden henkilötietoja ei tarkistettu Kesärannan portilla, ja mukana oli 20–30 henkilöä.

Myöhemmin Marin julkaisi Instagram-tilillään kuvan, jonka tulkittiin olevan kommentti tapauksesta esitettyyn kritiikkiin. Kuvassa Marin poseeraa hyvän ystävänsä, Sdp:n kansanedustaja Ilmari Nurmisen kanssa. Kuvan yhteydessä soi laulaja Benjamin Peltosen kappale Boomeri ja sen päällä on teksti: Hei, boom-boom-boomeri, jäitä hattuun, ota coolimmin.

Lokakuussa Marin järjesti tilaisuuden musiikkialan väelle Kesärannassa. Nurminen oli paikalla eduskunnan musiikkiverkoston puheenjohtajan ominaisuudessa. Virallisen osuuden jälkeen osa vieraista kutsuttiin jatkamaan juhlimista Kesärannassa, tiedotusvälineet kertoivat myöhemmin.

Viime joulukuussa Seiska-lehti kertoi, että Marin oli viettänyt seurueensa kanssa aikaa aamuyöhön saakka helsinkiläisessä yökerhossa. Uutisoinnin jälkeen selvisi, että Marin oli lähtenyt juhlimaan korona-altistuneena ilman virkapuhelintaan. Marin pyysi anteeksi omaa käytöstään ja toimintaansa.

Sdp:ssä pinna oli kiristynyt. Useat lähteet kertovat HS:lle, että puolueen työvaliokunta kritisoi Marinia tuolloin melko voimakkaasti.

”Se oli sellainen ’huoli-interventio’, joka käytiin aika suorasanaisesti ja voimallisesti”, kuvaa eräs.

Kritiikissä oli kyse etenkin siitä, miten paljon aikaa Marin viettää Nurmisen kanssa.

”Että kuunteleeko pääministeri riittävän laajasti puolueen eri edustajien näkemyksiä? Kysyykö hän neuvoa kokeneemmilta demareilta, vai onko hän enemmän Ilmarin näkemysten varassa? Onko Ilmari kuiskija, joka johdattelee pääministeriä tiettyihin linjauksiin? Siinä oli mukana myös sellaista kateutta.”

Marinin juhliminen ja siihen liittyvä julkinen keskustelu ei tuolloin ollut niin voimakkaasti esillä. Asiasta toki puhuttiin työvaliokunnan ripityksen yhteydessä.

”Toivottiin, että näitä kohuja ei enää syntyisi”, kuvaa puoluelähde.

Pääministeri Sanna Marin ja laulaja Pete Parkkonen musiikkialan ihmisille järjestetyssä tilaisuudessa Kesärannassa viime lokakuussa.

Myös eduskuntaryhmässä käytiin tuohon aikaan jonkin verran kriittistä keskustelua. Mariniin kohdistuva kritiikki on kuitenkin jäänyt varsin vähäiseksi, haastateltavat sanovat.

Tämä ei toisaalta ole sinänsä ihme, koska kaikki – myös Marinin juhlimisen kovimmat kriitikot – kehuvat hänen hoitaneen työtehtävänsä hyvin.

Vaikka Marinin juhliminen on ollut nyt tapetilla, puolueessa ovat hiertäneet myös muut asiat. Kahden puoluelähteen mukaan työvaliokunnan suorasanaiseen arvosteluun vaikutti myös ärtymys siitä, että Marin oli noihin aikoihin puuttunut eduskuntaryhmälle kuuluvaan asiaan.

Johanna Ojala-Niemelä oli jäänyt sairauslomalle perustuslakivaliokunnan puheenjohtajan paikalta. Eduskunnan varapuhemies Antti Rinne oli nousemassa Ojala-Niemelän tuuraajaksi. Marin kommentoi julkisesti, että eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman – joka oli haastanut Marinin puheenjohtajakisassa – olisi puolueen ehdokas Rinteen tilalle varapuhemieheksi. Lindtman ei kuitenkaan ollut halukas pestiin.

Jotkut eduskuntaryhmässä kokivat, että Marin yritti siirtää kilpailijaansa Lindtmania pois päivänpolitiikasta ja puuttui asiaan, joka ei hänelle kuulu. ”Ryhmässä tulkittiin niin, että Sanna haluaa syrjäyttää Lindtmanin”, eräs lähde sanoo.

Tapauksen jälkeen vastaavia kiistoja ei ole noussut esiin.

Joitain puolueessa on hiertänyt myös kokemus siitä, että Marin ei kerro omilleen tarpeeksi.

”Kokoukset ovat usein yksipuolisia tilannekatsauksia, joissa ei ole aitoa keskustelua. Kerrotaan vain se, jonka on voinut lukea jo tiedotusvälineistä. Keskustelevaisuus puuttuu”, sanoo eräs haastateltava.

Toinen on taas kokenut, että Marin on kertonut suorastaan poikkeuksellisen avoimesti esimerkiksi kiistoista keskustan ja vihreiden kanssa, hakiessaan ryhmältä mandaattia ja ajatusten kirkastusta.

Kolmas haastateltava sanoo, että vaikka hallitustunnelmista kerrotaan ”välillä uhkarohkeastikin”, etenkin ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyvät kysymykset ovat sellaisia, joista Marin ei informoi omiaan riittävästi.

“Niin paljon kuin Sanna maailmalla kiertääkin, yllättävän vähän hän siitä puhuu. Saksan kaasuputkiasia viime vuodelta, brexit-neuvottelut, hävittäjät, Natopäätös. Näissä aiheissa olisi voinut syvemmällekin mennä, mutta on valittu pintapuolisempi tie.”

Saksan liittokansleri Angela Merkel, Ranskan presidentti Emmanuel Macron, Ruotsin pääministeri Stefan Löfven ja pääministeri Marin keskustelivat EU-kokouksessa Brysselissä heinäkuussa 2020.

Moni haastateltava kokee Marinin muuttuneen parin viime vuoden aikana.

He arvioivat, että Marinin poikkeuksellisen paineistettu pääministerikausi yhdistettynä nopeaan nousuun maailmantähdeksi on vaikuttanut tähän. Uusia ihmisiä on ilmestynyt ympärille ja käytös on muuttunut.

”Ei Sanna ollut ennen pääministeriyttä ja korona-aikaa mikään bilehirmu. Hänet tunnettiin siitä, että hän oli hyvin tarkka asettamaan rajat itselleen, supertarkka”, sanoo eräs haastateltava.

”Mutta mieti hänen suosiotaan. Ei Suomen politiikassa ole koskaan ollut tällaista poliitikkoa, jonka suosio on urheilutähteen tai musiikki-idoliin verrattavissa. Se on globaalilla mittapuullakin poikkeuksellista. Tällainen suosio, joka tulee äkisti, ei voi olla jättämättä jälkiä ihmiseen. Ja ehkä hänen ympäriltään ovat puuttuneet ihmiset, joilla olisi ollut kyky pitää hänen jalkansa maan pinnalla paremmin – ja ehkä myös tiputtaa hänet sinne tietyissä tilanteissa.”

Toinen haastateltava on samoilla linjoilla.

”Jumalauta, missä paineissa hän on elänyt. Sota Euroopassa, kaksi vuotta koronaa, Nato-prosessi, satojatuhansia yhteydenottoja, aina joku hihasta nykimässä mihin vain menet. Maailmalla tapaat Merkelit ja Macronit, presidentit ja kuninkaat ja kuningattaret. Olet Timen kannessa ja Voguessa. Kun ihminen menee tuollaisen myllyn läpi, se ei voi olla vaikuttamatta käytökseen”, hän pohtii.

Kolmas puoluelähde ajattelee, että Marinin ympärillä pyörivät julkisuuden henkilöt hakevat hänen kauttaan statusta ja asemaa.

”Kaikkihan me haluamme hyväksyntää. Nyt julkisuudesta tunnetut ihmiset kiinnittävät Sannaan huomiota ja haluavat paistatella hänen auringossaan”, haastateltava sanoo.

”Uskon, että näiden ihmisten kiinnostus loppuu siinä vaiheessa, kun Sanna Marin on siviili eikä pääministeri Sanna Marin. Eivät he ole oikeita ystäviä. Kuinka monta kertaa hänet vielä petetään, ennen kuin hän ymmärtää?”

Eräs puoluelähde sanoo, että hänestä on itsepetosta ajatella, että pääministeri voi juhlia vapaa-ajallaan miten haluaa. Siihen voi liittyä turvallisuusriskejä, esimerkiksi kiristysmateriaalin tai kadonneen puhelimen kautta. Mutta ennen kaikkea siihen liittyy riski kielteisestä julkisuudesta, hän toteaa.

”Niin pitkään kuin poliitikot eivät itse kontrolloi sitä, mitä heistä kirjoitetaan, ajatus vapaa-ajasta on totta. Mutta he eivät kontrolloi sitä, joten se ei ole totta. Kansanedustaja on kansanedustaja koko vaalikauden. Ministereillä voi olla lomaa, mutta kyllä he ovat ministereitä myös lomallaan. Pääministeri etenkin on instituutio, jota eri ihminen aina vuorollaan edustaa.”

Samaa sanoo moni muu.

”Mikä on pääministerin vapaa-aika?” kysyy eräs puoluevaikuttaja.

”Kyseessä on instituutio, ja mielestäni sen arvovalta ei kestä tällaista. Jos edustaa instituutiota, joutuu rajoittamaan omaa elämäänsä tietyn verran.”

HS:n haastattelemat puoluelähteet muistuttavat, että kritiikistä huolimatta Marinissa on paljon hyvää.

”Hän on hämmästyttävän hyvin esiintyvä, jäätävästi analysoiva, vaikeissa tilanteissa painetta kestävä pääministeri”, kuvaa eräs puoluevaikuttaja.

”Mutta jos syntyy kuva, että hän vain hurvittelee eikä ole työhuoneessa käsi puhelimella, se voi vaikuttaa vaaliuurnilla.”