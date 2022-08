Yleisö piiritti sankoin joukoin pääministeri Sanna Marinin keskiviikkona Lahden torilla järjestetyssä Sdp:n puoluekokouksen yleisötilaisuudessa. Ihmiset kättelivät, halailivat ja ottivat yhteiskuvia pääministerin kanssa.

Marin oli juuri pitänyt tunteikkaan puheen, jonka aikana hän lähes murtui kyyneliin ja lupasi ”ottaa opiksi”. Hän kertoi, että viime päivät ovat olleet vaikeita.

Yleisössä on paljon nuoria, joista suurin osa vaikuttaa tukevan tai ainakin ymmärtävän pääministeriä. He näkevät Marinissa uudenlaisen poliitikon ja pääministerin, jonka kanssa on luontevaa ottaa yhteisiä selfieitä kaulakkain.

Se onkin ilmeisesti ollut Marinin tavoite. Hän on kertonut useasti pyrkivänsä uudistamaan ja ravistelemaan pääministeri-instituutiota.

”Mun mielestä Marin on ihailtava henkilö ja todella hyvä esimerkki nuorille naisille”, sanoo 20-vuotias Emmi Halsti.

Emmi Halsti, 20.

Halsti kertoo kiinnostuneensa politiikasta Marinin takia. Hän havahtui jo Marinin noustua pää­ministeriksi vuonna 2019, ja kiinnostus on vain kasvanut ajan myötä.

”Hän on ehkä ensimmäinen poliitikko, joka on jollain tasolla samaistuttava”, Halsti kertoo.

Julkisuudessa paljon puidut tiedot Marinin juhlimisesta vapaa-ajallaan eivät vaikuta Halstin mielipiteeseen pääministeristä. Hänen mukaansa juhliminen kuuluu nuoren ihmisen elämään.

”En näe siinä mitään väärää, että Marin juo pari kaljaa. Hänestä otetut videot eivät myöskään ole mielestäni asiattomia. Hän tanssi ja piti kivaa. Kunhan hän hoitaa työnsä, niin kuin onkin hoitanut, niin ei sillä pitäisi olla mitään merkitystä.”

Toisaalta Halsti ymmärtää, miksi jotkut ihmiset ajattelevat Marinin juhlimisesta eri tavalla. Monet ovat arvioineet Marinin juhlimisvideoiden heikentävän pääministerin arvovaltaa ja luottamusta.

”Ymmärrän, että esimerkiksi vanhemmilla sukupolvilla on varmasti hieman erilaiset näkemykset asiasta”, Halsti toteaa.

” ”Jos haluaa pitää hauskaa, niin saa pitää hauskaa.”

17-vuotiaat lahtelaiset Iita Laakkonen ja Mariel Okas ovat kyllästyneitä pääministerin juhlimisesta käytävään keskusteluun.

”Kaikki saavat tietenkin olla mitä mieltä haluavat, mutta vanhemmat ikäluokat ovat jo ehkä vähän pakkomielteisiä tästä jutusta. Se on tosi omituista nähdä näin nuorempana”, Okas kertoo.

”He eivät selkeästi ole vain tottuneita nuoreen naiseen pääministerinä”, Laakkonen lisää.

Sdp tarjosi toritapahtumassa perinteisen kahvin lisäksi popcornia ja hattaraa.

Itse Marinin politiikkaan Laakkonen ja Okas suhtautuvat neutraalisti, mutta heidän mielestään hän on innoittanut monia nuoria ihmisiä ja erityisesti naisia politiikassa.

”Hän on laukaissut ihan kansainvälisen reaktion, että tällaista toimintaa pitää normalisoida myös politiikassa. Jos haluaa pitää hauskaa, niin saa pitää hauskaa”, Laakkonen uskoo.

” ”Kyllä juhlia saa. Mutta kun se tapahtuu noin julkisesti, niin se pitäisi tehdä ehkä silleen siivosti.”

Eivät kaikki nuoretkaan näe juhlimiskohua samalla tavalla. 21-vuotias Jaakko Martikainen arvioi Marinin olevan pätevä johtaja, joka voisi kuitenkin valita kaverinsa vähän tarkemmin.

Jaakko Martikainen, 21.

”Hän hoitaa hommat kyllä hyvin, mutta kun hänen kaverinsa julkaisevat tällaisia kuvia harkitsematta pääministerin asemaa, niin kertoo se ehkä jotain myös Marinin harkinta­kyvystä”, Martikainen pohtii.

Hänestä Marinin vapaa-ajanvietossa ja juhlimisessa ei sinänsä ole mitään väärää, mutta pääministerin julkinen asema olisi juhliessakin hyvä pitää mielessä.

”Kyllä juhlia saa. Ja jos sen tekee vapaa-ajalla ja kotonaan, niin ei sillä ole mitään väliä. Mutta kun se tapahtuu noin julkisesti, niin se pitäisi tehdä ehkä silleen siivosti.”

Median toimintaa Martikainen arvostelee rankasti. Hänen mielestään koko aiheesta on tehty aivan liian iso juttu, mikä on saanut sekä Marinin arvostelijat että tukijat viemään keskustelun väärään suuntaan.

”Kyllähän tämä vähän sellainen noitajahti taas on”, Martikainen naurahtaa.

Hän uskoo, että Marinin sukupuoli vaikuttaa todennäköisesti tietyn ihmisryhmän reaktioihin asiasta.

”Sanotaan nyt, että hänen sukupuolensa vaikuttaa ehkä oikeistolaisempien ja konservatiivisempien ihmisten mielipiteisiin. Ei se silti varmasti ole kritiikin suurin syy. Kyllä videoita arvosteltaisiin, vaikka hän olisikin mies.”

Martikainen arvioi, ettei juhlimiskohu ainakaan tällaisenaan juuri vaikuta Marinin suosioon.

”Ellei uusia kohuja nyt enää tule, niin samoilla kannatusluvuilla varmasti mennään.”

” ”On tätä asiaa paisuteltu ja lietsottu jo tarpeeksi.”

Myös vanhemmilta ihmisiltä löytyy tukea ja ymmärrystä Marinille. 74-vuotias Anneli Venäläinen sanoo pääministerin olevan ”hyvä tyyppi”.

”Turhaan he häntä mollaavat. Hyvin hän on asiansa hoitanut”, Venäläinen toteaa.

Anneli Venäläinen, 74.

Marinin juhliminen ei häiritse Venäläistä, mutta hän ymmärtää, että asia voi vaikuttaa pääministerin arvovaltaan.

”On hän ehkä vähän varomaton ollut. Ja varmasti hän ymmärtää itsekin, että on tehnyt joitain virheitä. Ehkä hän nyt ottaa sitten opikseen”, Venäläinen pohtii.

Venäläisen mielestä olisikin jo aika siirtyä juhlimiskohusta muihin kysymyksiin.

”On tätä asiaa paisuteltu ja lietsottu jo tarpeeksi.”

Löytyy yleisöstä kriittisiäkin ääniä. Juha Niemisen mielestä Marinin vapaa-ajan toiminta ei sovi hänen asemaansa.

”Ihan kyvykäs johtaja hän on, mutta kyllä hänen harkintansa on pettänyt. Kyllä sitä saa kuka tahansa juhlia, mutta ei hänen asemassaan näin julkisesti”, Nieminen sanoo.

”Tällaiseen aikaan, kun naapurissa käydään sotaa, niin pääministerin pitäisi olla valppaana eikä kännäämässä ties missä.”

Niemisen mielestä juhlimiskohu vie huomiota pois hallituksen toiminnasta ja isoista asiakysymyksistä.

”Jos hallituksen pitäisi tehdä vaikeita päätöksiä, niin vievät nämä asiat pääministerin uskottavuutta”, Nieminen sanoo.

Myös Nieminen uskoo Marinin sukupuolen vaikuttavan juhlimiskohun nostattamiin mielipiteisiin, mutta positiivisella tavalla. Hänen mielestään miespääministeriltä vastaavaa toimintaa ei hyväksyttäisi.

”Jos hän olisi miehenä halaillut vierasta naista, niin hänestä olisi puhuttu uskottomana naistenmiehenä. Esimerkiksi Ilkka Kanerva sai aikanaan paljon pienemmästä lähtöpassit.”