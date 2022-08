Main ContentPlaceholder

Politiikka | Energia

Hallituspuolueet täysin eri mieltä päästö­oikeuksien lisäämisestä – Tällaisia toimia eri puolueet ovat ehdottaneet sähkön kallistuessa

Puolueilta ja poliitikoilta on sadellut ehdotuksia, joilla on tarkoitus helpottaa kansalaisten ahdinkoa sähkön hinnan noustessa. Hallituksen on tarkoitus sopia energian hinnannousua kompensoivista toimista budjettineuvotteluissa ensi viikolla.

