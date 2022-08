Pääministeri Marin uskoo, että vahvemman EU:n rakentaminen on erityisen tärkeää Kiinan vallan vastustamiseksi. Hänen puheensa saivat tukea myös kokoomuksen puheenjohtajalta Petteri Orpolta.

Pääministeri Sanna Marin varoitti perjantaina kovin sanoin siitä, että EU on toistamassa Venäjän suhteen tekemiään virheitä Kiinan kanssa.

Erityisesti hän nosti esiin EU:n teknologisen riippuvuuden Kiinasta. Eurooppalaiset valtiot ja muut länsimaat ostavat paljon teknologiassaan käyttämistään komponenteista Kiinasta.

Marin oli perjantaina kokoomuksen, perussuomalaisten ja keskustan puheenjohtajien kanssa Turun Eurooppa-foorumissa tentattavana EU-politiikasta.

Tentissä Sdp:n puheenjohtaja Marin totesi näkevänsä, että maailmassa on meneillään ”hyvin vahva arvojen kamppailu” EU:n ja autoritääristen valtioiden, kuten Venäjän ja Kiinan välillä.

EU on vakavan energiakriisin keskellä. Venäjän hyökättyä Ukrainaan helmikuussa EU on pyrkinyt irtautumaan venäläisestä energiasta, josta se on ollut pitkään riippuvainen. Irtautumisen taloudellinen hinta on valtava. Tilannetta vaikeuttavat edelleen ilmastokriisin aiheuttamat sään ääri-ilmiöt, kuten ennätyksellinen kuivuus ja kuumuus.

Turussa Eurooppa-foorumin järjestämässä tentissä oli paikalla Suomen neljän suurimman puolueen puheenjohtajat. Vasemmalta: Sdp:n Sanna Marin, perussuomalaisten Riikka Purra, kokoomuksen Petteri Orpo ja keskustan Annika Saarikko.

Riippuvuus Venäjästä ei ole mitään verrattuna siihen, kuinka vahvasti Eurooppa on sidoksissa maailman suurimpaan vienti­maahan Kiinaan.

Kiinan kansainvälisiä kilpailuperiaatteita rikkova toiminta sekä maan sisäiset vakavat ihmisoikeusrikkomukset ovat herättäneet kysymyksiä EU:n ja Kiinan kauppasuhteiden riskeistä.

Marin nosti esiin, että teknologian merkitys ainoastaan kasvaa ajan kuluessa. Hänen mukaansa eurooppalaiset yhteiskunnat ovat tulevaisuudessa ”täydellisesti digitalisoituneita”.

”Jos me emme nyt kiinnitä tähän kriittiseen kysymykseen huomiota, niin me tulemme olemaan tulevaisuudessa todella pulassa”, Marin painotti.

Varoittavaksi esimerkiksi Marin nosti Saksan, jonka verkoissa on hänen mukaansa tällä hetkellä kiinalaista teknologiaa.

Sanna Marinin puheet vahvemman EU:n tarpeesta saivat vastakaikua erityisesti Petteri Orpolta.

EU-politiikka sekä Suomen rooli siinä puhutti monesta näkökulmasta Suomen neljän suurimman puolueen puheenjohtajaa Marinia sekä kokoomuksen Petteri Orpoa, perussuomalaisten Riikka Purraa ja keskustan Annika Saarikkoa.

Marin, Orpo ja Saarikko olivat suurimmilta osin yhtä mieltä siitä, että EU:n on tiivistettävä yhteistyötään lukuisilla areenoilla.

Purra erottui joukosta selkeällä EU-kriittisyydellään, vaikka myös hän totesi tukevansa EU:n yhtenäisyyttä Venäjää vastaan.

Perussuomalaisten EU-kriittinen linja on muutenkin hieman pehmentynyt Venäjän hyökättyä Ukrainaan helmikuussa, mistä keskustan Saarikko ja Purra päätyivät sanailemaan terävästi tentissä.

Aiemmin tässä kuussa julkaistussa perussuomalaisten ulko- ja turvallisuuspoliittisessa ohjelmassa ei enää ehdoteta Suomen EU-eroa.

Ohjelmassa myös painotetaan Kiinan uhkaa lännelle ja tuetaan pyrkimystä muodostaa länsimaiden yhteinen rintama Kiinaa vastaan. Marinin puheet EU:n ”strategisesta autonomiasta” olivat hyvin samansuuntaisia.

Marinin puheet EU:n kamppailusta autoritääristen arvojen kanssa sai huomattavaa vastakaikua ainakin kokoomuksen Orpolta.

”Tämä on äärettömän tärkeä asia, minkä puheenjohtaja Marin otti esille, tämä iso murros, jossa olemme globaalisti tällä hetkellä”, Orpo sanoi.

Hänen mukaansa Suomi ei saa tässä uhkaavassa tilanteessa ”käpertyä itseensä”, vaan sen tulisi olla mukana rakentamassa vahvaa unionia.

Marin sanoikin tentin lopussa, että uskoo Sdp:n ja kokoomuksen löytävän tarvittaessa yhteisymmärryksen suurimmasta osasta EU-kysymyksiä.

