Sdp:n puoluesihteerin Antton Rönnholmin mukaan ovensuukyselyn tulos on Ruotsin sosiaalidemokraateille hallitusvastuusta käsin erittäin hyvä saavutus.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra iloitsi ruotsidemokraattien ennakoidusta vaalituloksesta paikan päällä Tukholmassa.

”Täällä on erittäin hyvä tunnelma, nyt näyttää oikein hyvältä.”

Sunnuntai-iltana valmistuneen ovensuukyselyn mukaan ruotsidemokraatit olisivat nousemassa toiseksi suurimmaksi puolueeksi ja saamassa 20,5 prosenttia äänistä. Purran mukaan voitonmaljoja ei kuitenkaan vielä kyselyn julkaisun jälkeen nosteltu.

”Hyvin suurella jännityksellä odotetaan. Kyse on hyvin pienistä marginaaleista kyse, ja äänestyspaikoilla on ollut vielä jonoa. Mutta tulos näyttää tässä vaiheessa paremmalta, kuin neljä vuotta sitten.”

Ovensuukyselyn perustella pääministeripuolue sosiaalidemokraatit oli pysymässä suurimpana puolueena ja saamassa 29,3 prosenttia äänistä. Punavihreä blokki olisi pysymässä oikeistoblokkia suurempana, mikä tarkoittaisi sitä, että sosiaalidemokraattien Magdalena Andersson lähtisi muodostamaan hallitusta.

Paikan päällä ollut Sdp:n puoluesihteeri Antton Rönnholmin mukaan kyselyn tulos sai aikaan suuret taputukset vaalivalvojaisissa.

"Jos tämä olisi tulos, niin voi olla onnellinen ja tyytyväinen.”

”Näin hyvä tulos hallitusasemasta on iso juttu. Se kertoo, että on tehty erittäin hyvää vaalityötä, ja Magdalena Anderssonin henkilökohtainen suosio on huikealla tasolla.”

Sosiaalidemokraattien puoluesihteeri Antton Rönnholm.

Maltillinen kokoomus oli ovensuukyselyn perusteella saamassa 18,8 prosenttia äänistä ja jäämässä kolmanneksi ruotsidemokraattien taakse. Toiveet pääministeripaikasta tulevassa hallituksessa elivät vielä illalla vaalivalvojaisissa, sanoi paikan päällä ollut kokoomuksen puoluesihteeri Kristiina Kokko.

”Kyllä täällä on toiveet koholla siitä, että kokoomus pääsisi kääntämään Ruotsin politiikkaa vastuullisempaan suuntaan.”

Jos ovensuukyselyn tulos jää voimaan lopullisen ääntenlaskun jälkeen, kokoomus notkahtaa valtiopäiväpaikoissa ensi kertaa ruotsidemokraattien taakse.

”Se olisi varmasti heille pettymys, jos näin käy.”

Kokoomuksen puoluesihteeri Kristiina Kokko kokoomuksen yleisötilaisuudessa Turussa elokuussa.

Riikka Purran mukaan perussuomalaiset ja ruotsidemokraatit tekevät tällä hetkellä yhteistyötä lähinnä Pohjoismaiden neuvoston kautta. Euroopan parlamentissa puolueet ovat eri ryhmissä.

Vaikka ruotsidemokraattien valtiopäiväedustus nyt kasvaa, on puolue vaikuttanut Ruotsin politiikkaan jo monta vuotta, Purra sanoo.

"Moderaatit ja sosiaalidemokraatit ovat tulleet joissain asioissa samoille linjoille. On puhuttu esimerkiksi siitä, kuinka paljon samalla asuinalueella ulkomaalaistaustaisia voi asua.”

Ruotsin vaaleissa turvallisuuskysymykset ja jengiväkivalta nousivat suuriksi teemoiksi. Viime vuonna Ruotsissa kuoli ampumisissa 45 ihmistä.

Vaalien alla on keskusteltu ruotsidemokraattien suhteesta Venäjään.

Puolueen puheenjohtajan Jimmie Åkessonin on esimerkiksi kysyttäessä ollut vaikea sanoa, kumpi on hänestä parempi valtionjohtaja, Yhdysvaltain Joe Biden vai Venäjän Vladimir Putin. Valtiopäiväedustaja Roger Richthoff joutui eroamaan maaliskuussa puolueesta, kun hän jakoi Facebookissa videon, jossa kiitetään Venäjää Ukrainaan hyökkäämisestä.

Purran mukaan tapaukset eivät vaikuta perussuomalaisten ja ruotsidemokraattien yhteistyöhön.

”En itse ollut edes kuullut näistä tapauksia. Sosiaalidemokraatit ovat ministeriensä johdolla syyttäneet ruotsidemokraatteja Venäjä-yhteyksistä, mutta se ei eroa siitä, mitä perussuomalaiset Suomessa saa osakseen. Me kuulemme erilaisia Putin-huutoja, yleensä silloin kun vastapuolella ei ole oikeita argumentteja.”

Sosiaalidemokraattinen puolue kertoi syyskuun alussa pitävänsä ruotsidemokraatteja turvallisuusuhkana Venäjä-yhteyksien takia. Sekä sanomalehti Dagens Nyheterin että Aftonbladetin haastattelemien turvallisuuspolitiikan asiantuntijoiden mukaan näin vahvoille syytöksille ei kuitenkaan näytä löytyvän katetta.