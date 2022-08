Hallitus valmistelee sähkökriisiin 7–8 kohdan tukipakettia. Sähkön arvonlisäveroa aiotaan laskea kymmenellä prosenttiyksiköllä.

Hallituksessa on valmistumassa moniosainen tukipaketti, jolla pyritään lievittämään inflaation ja erityisesti sähkön hinnannousun vaikutuksia kansalaisille.

Muun muassa sähkön arvonlisäveroa aiotaan laskea kymmenellä prosenttiyksiköllä. HS:n tietojen mukaan hallitus nostaa myös indeksiin sidottuja tukia.

Hallituspuolueet ovat yhtä mieltä myös siitä, että lapsiperheitä on tuettava. Ihan varmaa vielä ei ole, toteutuuko keskustan esittämä yhden kuukauden ylimääräinen lapsilisä, mutta mahdollista se on.

Todennäköisesti myös varhaiskasvatusmaksuja alennetaan ja työmatkavähennykseen tulee lisäkorotus. Muutokset olisivat määräaikaisia.

HS:n tietojen mukaan hallitus kaavailee uutuutena kansalaisille kahta tai yhtä uutta tukimuotoa, joka perustuisi muun muassa sähkölaskuun ja tuloihin.

Useiden lähteiden mukaan se muistuttaisi perusidealtaan yrityksille hakemuksesta annettua koronatukea. Yksinkertaistettuna pohdinnassa on siis malli, jossa kansalainen saisi tukea, jos hän voisi esittää, että sähkön hinnankorotus on vaikuttavat merkittävästi hänen sähkölaskuunsa.

Mallin tekninen toteutus ja muun muassa jakoperusteet ovat kuitenkin vielä auki.

Päätöstä ei tiettävästi vielä ole siitä, millä tavalla tulot vaikuttavat tukeen ja kuka lopulta tuesta päättäisi ja kuka sen jakaisi.

Joka tapauksessa tuen tarkoitus olisi helpottaa kaikkein eniten sähkölaskun noususta kärsiviä.

Heistä merkittävä osa käy töissä, eivätkä he saa vähävaraisille tarkoitettuja sosiaalitukia. Osalla on sähkösopimus, joka suojaa hinnannousulta, osa taas asuu uuden kalliin sähkösopimuksensa kanssa talossa, jonka lämmityskustannukset nousevat pilviin.

Vielä ei voi sanoa, millaisiin tukimuotoihin hallitus tulee lopulta päätymään, sillä sitovat päätökset tehdään vasta keskiviikon ja torstaina varsinaisissa budjettineuvotteluissa.

Sähkölaskuun perustavassa mallissa on useita ongelmia, koska se ei perustu mihinkään nykyiseen tukeen. Tämän takia sen toteutuminen voi osoittautua liian vaikeaksi, vaikka hallituspuolueissa on yhteinen halu toteuttaa se.

HS:n tietojen mukaan sähköpaketissa on 7–8 kohtaa.

Jokseenkin varmaa jo on, että sähkön arvonlisäveroa lasketaan joko kymmenellä tai 14 prosenttiyksiköllä.

Neuvotteluja tiistaiyönä valmistuneesta varsin alustavasta paketista vielä jatketaan, joten se saattaa vielä muuttua.

Myös hallituspuolueiden puheenjohtajista koostuva viisikko käsitteli tiistai-iltana kansalaisten avuksi tarkoitettua toimia. Hallituspuolueiden eduskuntaryhmät eivät kuitenkaan ole vielä kuitanneet toimia.

Etenkin keskustan odotetaan tuskailevan avustustoimien kustannuksia. Kyse on sadoista miljoonasta euroista. Loppusumma riippuu paljolti siitä, saadaanko sähkölaskuun perustuva tuki toimimaan ja mitkä ovat sen reunaehdot.

Myös sähköveron alentaminen on ollut keskustelussa, mutta päätöksiä sen suhteen ei ole vielä tehty. Senkin toteutus on alisteinen mahdollisen sähkölaskuun perustuvan tuen tai tukien reunaehtoihin. Mitä anteliaampi mahdollisesta suorasta tuesta tulee, sitä todennäköisemmin sähköveroon ei kosketa.

Hallitus on myös neuvotellut asumistuen energiatuen korotuksesta, jota myös valtiovarainministeriön (VM) on suositellut. VM on tehnyt neuvottelujen pohjaksi oman, hyvin lyhyen toimenpideraportin.

HS:n tietojen mukaan VM ei suositellut sähkölaskuun perustuvaa suoraa tukea, koska se piti sitä vaikeasti toteutettavana.

Poliitikot ovat ilmoittaneet, etteivät VM:n verojen laskemiseen perustuvan listan toimet riitä, koska sähkön hinta nousee monilla mahdollisesti yli kymmenkertaisesti.

Hallitus pitää myös selvänä, ettei valtio voi ottaa kontolleen koko mahdollisesti miljardeilla euroilla nousevaa kansalaisten ja yritysten sähkölaskua, vaan tarkoitus on helpottaa siitä eniten kärsiviä ja vain määräaikaisesti.

Sähkökriisiä helpottavalla listalla keskeisessä asemassa ovat energian säästöohjelmat sekä pyrkimys saada lisää kotimaista tuotantoa. Toive on myös, että sähkön hintaa määrittelevä, mutta sekaisin oleva sähköpörssi saadaan raiteilleen. Siihen Suomen on vaikea vaikuttaa yksin.

Pörssin osalta keskeisessä asemassa on Norjan pörssikauppaa valvova viranomainen. Norjan tahtoon muuttaa pörssin sääntöjä saattaa rajoittaa se, että Norja myy kaasua sekä muuta energia ja hyötyy korkeista hinnoissa.

Tällä hetkellä sähkön hinta määräytyy kalleimman energiamuodon mukaan, mitä moni asiantuntijakin pitää nykyisessä tilanteessa järjettömänä.

Hallituksella on siis toive, että sähkömarkkina saadaan toimimaan. Myös tähän hallitus on pohtinut keinoja, mutta tiedossa ei ole, onko niitä löytynyt. Ainakin taustakeskusteluissa on pohdittu sähkön ostajille tarjottavia käteisvakuuksia, jotta hyvin ohuesti toimivat sähköfutuurimarkkinat saataisiin toimimaan.

Keskusteluissa on ollut, että esimerkiksi Fortumin Meri-Porin voimalaa käytettäisiin ensi talvena nykyistä enemmän.

Sähkö- ja inflaatiotoimet ovat osa parhaillaan käytäviä budjettineuvotteluja, jotka huipentuvat keskiviikkona ja torstaina budjettiriiheksi.

Riihessä hallituspuolueet päättävät, mitä muuta ensi vuoden budjetissa pitäisi olla kuin se, mitä valtiovarainministeriö on omassa esityksessään ehdottanut.

Budjettia on käsitelty kiihtyvään tahtiin viime viikonlopusta lähtien. Viisikko on ollut koolla myös viikonloppuna.

HS:n tietojen mukaan itse perusbudjetti poliisin lisärahoituksineen on aika lailla neuvoteltu valmiiksi. Samoin ostovoimaa parantava paketti on varsin valmis, mutta sähkökriisiä koskevissa päätöksissä on paljon vielä hiottavaa.

Mikään kansalaisia auttavista tukipaketeista ei ole ongelmaton. Osa niistä on varsin kalliita, osa taas monimutkaisia. Osa kohdistuu merkittäviltä osin myös kansalaisiin, jotka eivät välttämättä tukia tarvitse.

Suoraan tukeen saattaa liittyä väärinkäytöksiä, mutta toisaalta on hyvin vähän keinoja, joilla voidaan kohdistaa apua juuri eniten tarvitseviin.

Valtiovarainministeriö suosii veromuutoksia, sillä ne eivät vaikuta niin sanottuun budjetin kehykseen, joka on poliitikkojen keskenään sopima menokatto. Kehyksen sisällä voi lisätä menoja, jos puolestaan leikkaa jostakin muualla.

Monet Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan johtuvat sotilasmenojen lisäykset ovat kehyksen ulkopuolella niin sanotussa Ukrainaan liittyvässä kehyspoikkeamassa.

Tällä viikolla päätettävä paketti voi helposti maksaa useita satoja miljoonia euroa eikä kevään eduskuntavaaleihin valmistautuva hallitus kykene niin suuriin leikkauksiin.

Näin ollen pääosin Venäjän hyökkäyksestä johtuvista menolisäyksistä saatetaan siirtää sodasta johtuviksi määräaikaisiksi menolisäyksiksi kehysten ulkopuolelle ”Ukraina-menoksi”.

Tätä voi perustella sillä, että energian hinnan nousu johtuu jokseenkin kokonaan Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan.

Eurooppa on sodan osapuoli energian kautta ja tukipaketilla kansalaisia pidetään Venäjän vastaisen rintaman puolella: tuki Ukrainalta voi hävitä nopeasti, jos kansalaiset joutuvat itse maksamaan kymmenkertaistuneita energialaskujaan.