Järjestöjen mukaan hoiva-avustajia tarvitaan lisää muun muassa vanhuspalveluihin.

Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) ja työntekijöiden suurin kattojärjestö SAK kannattavat hoiva-avustajien kouluttamista lisää, kertoo EK viestipalvelu Twitterissä.

Uusien hoiva-avustajien kouluttamista on esitetty yhdeksi ratkaisuksi terveydenhuollon työntekijäpulaan. Pulaa on erityisesti hoitajista, mutta monien mielestä sitä voitaisiin paikata hoiva-avustajilla, joiden koulutus on lyhyempi kuin lähi- ja sairaanhoitajilla.

Hoiva-avustajan tehtävissä voi toimia, kun on suorittanut hyväksytysti kaksi lähihoitajan tutkinnon osaa.

”Nopealla täsmäkoulutuksella saataisiin moniin avustaviin tehtäviin tekijöitä, jotta hoitajat voivat keskittyä vaativampiin koulutusta vastaaviin töihin. Varmasti vaikuttaisi myös työssä jaksamiseen ja työtyytyväisyyteen”, kirjoittaa EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies Twitterissä.

Hoiva-avustajien käytön lisäämistä ovat aiemmin ehdottaneet esimerkiksi valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) sekä sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä, joka on pohtinut ratkaisuja hoitajapulaan. Työryhmän mukaan käyttöä voisi lisätä erityisesti juuri vanhuspalveluissa.

Painetta hoitajapulan ratkaisemiseen lisää vanhuspalveluiden hoitajamitoitus, joka on kiristymässä ensi keväänä. Tällä hetkellä vanhusten ympärivuorokautisessa hoivassa on oltava kuusi hoitajaa kymmentä asukasta kohden, ja keväällä vaatimus on kiristymässä nousemassa seitsemään hoitajaan.

Kevääseen mennessä tarvittaisiin 3 400 hoitajaa lisää, jotta yksiköt yltäisivät lakisääteiseen hoitajamitoitukseen huhtikuussa, ilmeni Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) seurannasta tiistaina.

Jos pulaa paikataan hoiva-avustajilla, on tarve vielä suurempi. Hoiva-avustajat voidaan laskea mukaan henkilöstö­mitoitukseen, kun he osallistuvat välittömään asiakastyöhön eli esimerkiksi avustavat asukkaita peseytymisessä tai ulkoilussa. He tekevät kuitenkin usein myös välillistä työtä.

Hallitus neuvottelee parhaillaan ensi vuoden budjetista, jonka yhteydessä on odotettu ratkaisuja myös sosiaali- ja terveysalan työntekijäpulaan. Neuvottelut huipentuvat budjettiriiheen keskiviikkona ja torstaina.