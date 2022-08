Oikeuskansleri Tuomas Pöysti korostaa, että valtioneuvostolla on oikeudellinen velvollisuus varmistaa sosiaali- ja terveydenhuollon toiminta.

Oikeuskansleri Tuomas Pöystin mukaan valtioneuvostolla on velvollisuus ryhtyä lainsäädännöllisiin toimiin, jos työtaistelu uhkaa kansalaisille välttämättömiä sosiaali- ja terveyspalveluja.

Hoitajaliittojen lakkovaroitus uhkaa tehohoitoa kolmessa suuressa sairaalassa. Lisähuolta aiheuttaa se, etteivät hoitajaliitot ole luvanneet antaa lakkojen aikana lainkaan suojelutyötä. Suojelutyöllä tarkoitetaan työtä, jonka tekeminen lakon aikana on välttämätöntä kansalaisten hengen tai terveyden vaarantumisen ehkäisemiseksi.

”Sosiaali- ja terveydenhuollon turvaaminen on perusoikeuksien näkökulmasta erittäin tärkeä ja painava yhteiskunnallinen tavoite, jonka varmistaminen on valtioneuvoston ja etenkin toimialasta vastaavan sosiaali- ja terveysministeriön oikeudellinen velvollisuus”, oikeuskansleri Pöysti sanoo.

Oikeuskansleri korostaa, että hän ei ota kantaa siihen, pitäisikö ministeriössä aloittaa potilasturvallisuuslain valmistelu. Se olisi hänen mukaansa joka tapauksessa viimesijainen keino, jos potilaiden henkeä ja terveyttä uhkaavaa lakkoa ei voida muilla keinoilla välttää.

Maanantaina osastopäällikkö Satu Koskela sosiaali- ja terveysministeriöstä kertoi, ettei perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén (sd) ole antanut virkamiehille toimeksiantoa valmistella hallituksen esitystä potilasturvallisuuslaista.

Hoitajaliittojen nelipäiväinen lakko uhkaa Turun yliopistollisen keskussairaalan teho-osastoa ensi viikon tiistaista alkaen. Lisäksi ammattiliitot antoivat maanantaina uuden varoituksen nelipäiväisestä lakosta, joka uhkaa Oulun yliopistollisen sairaalan tehohoitoa 13. syyskuuta alkaen.

Kanta-Hämeen keskussairaalan teho-osastoon piti kohdistua vuorokauden mittainen lakko perjantaina, mutta työministeri päätti maanantaina siirtää lakkoa kahdella viikolla valtakunnansovittelijan esityksestä. Myös Turun ja Oulun lakkoja saatetaan vielä siirtää kahdella viikolla.

Vuonna 2007 eduskunta sääti tilapäisesti voimassa olleen potilasturvallisuuslain, jonka tarkoituksena oli varmistaa potilasturvallisuus niissä tilanteissa, joissa kunnallista terveydenhuoltoa koskeva työtaistelu uhkaa välittömästi vaarantaa potilaiden hengen tai aiheuttaa pysyvän vakavan vammautumisen hoitohenkilökunnan riittämättömyyden vuoksi.

Potilasturvallisuutta valvovan Valviran ylijohtaja Markus Henriksson vetosi tiistaina työmarkkinaosapuoliin lakkojen estämiseksi.

”Jos tehohoitoa tarvitseva potilas ei saa tehohoitoa, hän varsin todennäköisesti kuolee. Potilaiden oikeudet ja potilasturvallisuus jäisivät tällöin aivan perustavanlaatuisesti toteutumatta. Tilanne on erittäin vakava ja surullinen”, ylijohtaja Henriksson sanoi.

Perustuslain mukaan julkisen vallan on turvattava riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä.

”Työtaisteluoikeus on myös perusoikeus, mutta perustuslakivaliokunta on aiemmin potilasturvallisuuslakia säädettäessä katsonut, että työtaisteluoikeuden rajoittaminen on mahdollista, kunhan se on välttämätöntä ja oikeasuhtaista. Hengen ja terveyden suojelemiseksi työtaisteluoikeutta on siis mahdollista rajoittaa”, oikeuskansleri sanoo.

Työoikeuteen erikoistunut emeritusprofessori Niklas Bruun painottaa myös, että työtaisteluoikeutta on mahdollista rajoittaa potilaiden hengen ja terveyden turvaamiseksi.

”Mitään oikeudellista estettä ei ole säätää lakonuhan takia tilapäisesti voimassa olevaa lakia, jonka nojalla työnantaja voisi määrätä terveydenhoidon ammattihenkilöt hoitamaan työtehtäviä, jotka ovat välttämättömiä potilaiden hengen ja terveyden turvaamiseksi.”