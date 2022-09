Hallitus esittää budjetissa joukkoliikenteelle väliaikaista verohelpotusta eli arvonlisäveron laskemista nollaan. Vasemmistoliiton ja vihreiden riveistä päätöstä ulottaa alennus myös lentoliikenteelle kritisoidaan hölmönä ja älyttömänä.

Hallituksen torstaina julkistama tulo- ja menoarvio sisältää isompia ja pienempiä esityksiä, joista ehdotusta alentaa joukkoliikenteen arvonlisäveroa pidetään hölmönä ja älyttömänä myös hallituspuolueiden piirissä.

Hallitus esittää ensi vuoden talousarvioesityksessään, että henkilökuljetusten arvonlisävero laskisi nollaan tammi-huhtikuulle 2023. Esityksellä halutaan houkutella joukkoliikenteelle asiakkaita.

Alennus koskee muun muassa linja-autoliikennettä ja takseja, mutta kritiikkiä on herättänyt se, että ehdotettu alv-alennus koskisi myös kotimaan lentoliikennettä.

Joukkoliikenteen arvonlisäveron alennus oli budjettineuvotteluissa pöydällä erityisesti ilmastopuolueena profiloituneen vihreiden vaatimuksesta. Ehdotus vähentäisi valtion arvonlisäverotuottoja arviolta 52 miljoonalla eurolla. Lentoliikenteelle myönnetty veroalennus on tuosta potista murto-osa.

Kotimaan lentoliikenteen kannattavuudesta ja lennoille myönnetyistä muhkeista verotuista on keskusteltu tänä vuonna jo aiemmin kiivaasti. Heinäkuussa Finavian johtaja kritisoi voimakkaasti muutamia maakuntalentoreittejä, joita on tuettu voimakkaasti vaikka matkustajia on ollut hyvin vähän, joskus ei lainkaan.

Hallituksen tuoretta veroalennuspäätöstä on ihmetellyt muun muassa opposition kansanedustaja Saara-Sofia Sirén (kok), jonka mielestä päätös on ristiriidassa hallituksen ilmastotoimien kanssa.

Kokoomuspoliitikko kirjoittaa asiasta viestipalvelu Twitterissä.

Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne myöntää lentoliikenteen mukanaolon joukkoliikenteen veroalennuspaketissa hölmöksi.

”Hölmöähän se on, valitettava sivuosuma”, Harjanne kirjoittaa viestipalvelu Twitterissä.

Harjanteen mukaan näin on toimittu jotta tukipaketti saatiin nopeasti käyttöön. Harjanteen mukaan lentoliikenteen mukanaolon selittää verotekniikka. Harjanteen mielestä lentojen alv-alennus on ”siedettävä sivuosuma”.

Päätöstä ulottaa alennus lentoliikenteeseen arvostellaan myös vasemmistoliitossa. Puolueen europarlamentaarikko Silvia Modig pitää päätöstä tukea joukkoliikennettä tervetulleena, mutta arvostelee alennuksen ulottamista kotimaan lentoliikenteeseen ”älyttömänä”.

”Suomi on iso maa ja tietyt lentoyhteydet ovat todella tärkeitä mutta iso osa olisi fiksumpaa hoitaa nopeilla raiteilla”, Modig kirjoittaa viestipalvelu Twitterissä.