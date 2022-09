Maailmalla käynnissä oleva energiasota voi lisätä riskiä EU:n rivien rakoilemisesta, ulkoministeri Haavisto totesi.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) kertoi Ylen Ykkösaamussa, että venäläisiä koskeva viisumijärjestelmä on toiminut suunnitellusti. Suomen uusi viisumijärjestelmä käynnistyi torstaina.

”Turistiviisumikiintiö on jo täynnä, ja se varattiin hyvin nopeasti täyteen. Kuitenkin henkilökohtaisiin tarpeisiin, kuten opiskeluun ja perhesuhteisiin, on vielä aikoja. He, jotka haluavat tällaisten perustellun syyn vuoksi Suomeen matkustaa, voivat niin tehdä”, Haavisto sanoi.

Toisaalta Haaviston mukaan on nähty myös tapauksia, joissa kiinteistöjen omistajuuksia on jaettu useamman ihmisen kesken. Tällä tavalla ihmiset voivat ylittää rajan, koska omistajuus mahdollistaa matkustamisen esimerkiksi kiinteistön huoltoa varten.

”Varmasti yksi tavoite sellaisessa käytännössä on, että saadaan tällä perusteella viisumeita.”

Maailmalla on Haaviston mukaan käynnissä myös energiasota, joka heijastuu ennen kaikkea energian hintaan. Tämä puolestaan voi kohottaa riskiä, että EU:n rivit alkavat rakoilla.

”Tämä EU:n yhtenäisyys on mielestäni tässä tilanteessa äärimmäisen tärkeä, että pyrittäisiin hoitamaan energiakysymyksiäkin yhdessä”, Haavisto totesi.

"Kyllähän se [EU:n yhteisrintaman lipeäminen] on mahdollista. Näimme jo öljysanktioiden kohdalla, että on olemassa maita, joilla on suora öljyputki, ja ne irtosivat öljysanktio­kysymyksestä tämän takia. Kaasusanktioitahan on ollut erittäin vaikea saada aikaan tai kaasuntuonti­kieltoa juuri tämän vuoksi."

Haavisto kehuu G7-maiden päätöstä asettaa venäläiselle öljylle hintakatto, mutta se voi johtaa myös Venäjän vastatoimiin. Yhtenä tällaisena toimena voidaan ehkä pitää Nord Stream 1 -kaasuputken sulkemista.

”Venäjähän ilmoitti, että se tekee tarvittavia vastatoimia. En tiedä, onko tämä se, vai onko jotain muuta tulossa. Tässä on tietynlainen kauhun tasapaino näiden välillä.”

Suomi lähettää Ukrainaan lisäapua, johon kuuluu myös aseellista apua. Haastattelussa Haavisto ei yksilöinyt sitä, millaista sotilaallista apua Suomi lähettää Ukrainaan. Kyse on kuitenkin hänen mukaansa ”järeästä kalustosta”.