Valtio ei ota kantaa, kuinka paha Fortumin rahoitustilanne on.

Valtion omistajaohjausyksikön finanssineuvos Maija Strandberg sanoo, ettei valtiolla ole ollut harkinnassa Fortumin kansallistaminen yhtiön ongelmista huolimatta.

Tiistaina Fortum julkisti tiedon, että valtio ja Fortum ovat sopineet 2,35 miljardin euron lainasta Fortumille kriisin varalle.

Lainalla pyritään varmistamaan Fortumin rahoituskyky tilanteessa, jossa sähkönhinnat ja vakuusvaatimukset nousevat voimakkaasti sähkön johdannaispörssissä.

Laina on nostettavissa vain syyskuun loppuun saakka. Viimeistään siihen mennessä eduskunnan pitäisi olla päättänyt tiistaina julkistetusta 10 miljardin euron tukipaketista energiayhtiöille.

Fortum voi siis itse päättää, ottaako se vastaan lainaa nyt vai vasta sitten, kun 10 miljardin paketti on valmis. Voi myös olla, että yhtiön pakko turvautua jo nyt päätettyyn lainaan.

Lainaehdot ovat pääosin samat molemmissa lainoissa.

HS:n tietojen mukaan on osittain sattumaan, että 10 miljardin tukipaketti ja uusi laina osuvat samaan aikaan, sillä 10 miljardin hätäpaketti piti koota etuaikaan, kun Venäjä sulki Nordstream-kaasuputken Eurooppaan viime viikolla.

Nyt päätettyä lainaa voi nostaa osissa, 10 miljardin pakettia ei. Nyt julkistettu laina on vuoden laina, isompi paketti korkeintaan kahden vuoden.

10 miljardin paketin tarkoitus on rauhoittaa markkinoita niin, että markkinoilla on varmuus, että suomalaiset yhtiöt voivat vastata vakuuksistaan sähkön futuurikaupan vakuuksista johdannaismarkkinoilla.

Kuinka paha Fortumin rahoitustilanne on? Eikö se enää saa rahaa markkinoilta, Maija Strandberg?

”Tähän valtio-omistaja ei voi ottaa kantaa. Valtio on lähtenyt siitä, että tämä on markkinaehtoista lainaa. Tunnistamme, että tämän lainan ehdot ovat erittäin tiukat ja ratkaisun rakennetta ja ehtoja on peilattu huolellisesti riskiin ja markkinoilla oleviin ratkaisuihin nähden.”

Onko Fortumin tilanne kriittinen?

”Tähän voi sanoa sen, että futuurihinnat ovat tulleet aika lailla alas sieltä, missä ne olivat esimerkiksi viikko sitten perjantaina.”

Tilanne ei siis ole niin kriittinen kuin silloin, kun tästä lainasta päätettiin?

”Ehkä tämän johtopäätöksen joku voi tehdä rivien välistä, mutta minä en sitä sano.”

Onko valtio harkinnut sellaista vaihtoehtoa, että Fortum otetaan kokonaan valtion haltuun?

”Tällaista kansallistamisratkaisua ei ole tällä hetkellä harkittu.”

Miksi Fortumille piti jo nyt antaa lainaa, vaikka ehkä viikon kulutta Fortum olisi saanut rahoitusta mahdollisesti eduskunnan käsittelyssä olevasta 10 miljardin euron tukipaketista?

”Nyt julkistetun lainan valtio on päättänyt nimenomaan omistajan roolissa. Tämä on tehty tilanteen kriisiytymisen varalle, ja laina on nostettavissa heti. Tämä on määräaikainen.”

Mikä tämän suhde on tulevaan 10 miljardin tukipakettiin?

”Tämä ei ole osa 10 miljardin euron ohjelmaa.”

Voiko Fortum nostaa lainaa molemmista?

”Jos tilanne kriisiytyy niin pahaksi, ei sitä ole suljettu pois. Toki kansallisen lainan kohdalla tehdään päätöksen jokaisen lainan kohdalla erikseen.”

Onko tämän tarkoitus olla nopeaa rahoitusta ”siltarahoitusta” kriisin varalla siksi ajaksi, kun 10 miljardista eurosta on päätetty?

”Kyllä.”

Miksi vakuutusyhtiöt eivät ole mukana rahoittamassa, vaikka nekin ovat Fortumin suuria omistajia?

”Alleviivaan tämän nopeuskomponenttia. Tässä ei ollut aikaa hakea, haluttiin ratkaisu joka turvaa yhtiön likviditeettivarat myös kriittisessä tilanteessa.”

Miksi valtion sijoitusyhtiö Solidium hoiti lainan?

”Valtio käytti Solidiumia työkalunaan, kun tarve oli vastata tarpeisiin nopeasti ja joustavasti ennen kuin isommat rakenteelliset ratkaisut ovat paikallaan.”

Suuremmilla ratkaisuilla Strandberg tarkoittaa 10 miljardin euron pakettia.