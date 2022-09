Puolustusvaliokunnan puheenjohtajana toimi kevääseen asti Ilkka Kanerva. Hänen kuoltuaan huhtikuussa valiokunnan puheenjohtajaksi nousi väliaikaisesti Petteri Orpo.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä on valinnut puolueen varapuheenjohtajan Antti Häkkäsen ehdokkaakseen puolustusvaliokunnan uudeksi puheenjohtajaksi.

”Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan perustaa rakennetaan nyt uuteen asentoon. Tarvitsemme päättäväisyyttä ja hyvää yhteistyötä eduskunnan ja valtiojohdon kesken”, sanoo Häkkänen kokoomuksen tiedotteessa.

Puolustusvaliokunta tekee myöhemmin lopullisen valinnan. Eduskuntaryhmien välisessä paikkajaossa puolustusvaliokunnan puheenjohtajuus kuuluu kokoomukselle tämän vaalikauden ajan.

Häkkänen on koulutukseltaan juristi ja sotilasarvoltaan reservin luutnantti. Hän on toiminut aiemmin muun muassa oikeusministerinä.

Puolustusvaliokunnan puheenjohtajuus on eduskunnassa ollut muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta porvaripuolueilla.

Puolustusvaliokunnan puheenjohtajana toimi kevääseen asti kokoomuksen Ilkka Kanerva. Hänen kuoltuaan huhtikuussa valiokunnan puheenjohtajaksi nousi kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo. Orpo lähti tehtävään väliaikaisesti Nato-prosessin ajaksi.

Antti Häkkänen valokuvattuna kokoomuksen puoluejohdon kesäkokouksessa elokuussa.

Ehdolla puheenjohtajan tehtävään oli myös Jukka Kopra Kaakkois-Suomen vaalipiiristä. Häkkänen päihitti Kopran suljetussa lippuäänestyksessä äänin 18–12.

Vuonna 1967 syntynyt Kopra on lappeenrantalainen, koulutukseltaan diplomi-insinööri ja toiminut kansanedustajana vuodesta 2011. Kopra on kokoomuksen eduskuntaryhmän toinen varapuheenjohtaja. Puolustusvaliokunnan jäsenenä hän on toiminut vuodesta 2019 ja sitä ennen lyhyesti varajäsenenä vuonna 2015.

Jukka Kopra (kok) puhui eduskunnan täysistunnossa heinäkuussa.

Vuonna 1985 syntynyt Häkkänen on kotoisin Mäntyharjulta, ja kansanedustajana hän on toiminut vuodesta 2015. Häkkänen on myös kokoomuksen varapuheenjohtaja.

Häkkänen on koulutukseltaan oikeustieteen maisteri, ja Sipilän hallituksessa Häkkänen toimi oikeusministerinä 2017–2019. Puolustusvaliokunnassa hän on toiminut varajäsenenä huhtikuusta 2022.