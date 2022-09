Vierailijalistojen julkisuus puhutti viime vaalikaudella.

Eduskunnan turvallisuusosasto on syysistuntokauden alussa ryhtynyt hävittämään talossa vierailevien henkilötiedot heti vierailun jälkeen.

Eduskunta vetoaa tiedotteessaan tietosuojalainsäädäntöön, jonka mukaan tarpeettomia henkilötietoja ei saa käsitellä tai säilyttää. Eduskunnan mukaan tietoja kerätään vierailun sujuvuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi.

”Eduskunnan turvallisuusosasto on arvioinut, ettei sillä ole tehtäviensä hoitamisen kannalta käyttötarvetta vierailijatiedoille vierailun päätyttyä. Tämän johdosta vierailijatiedot on päätetty poistaa sen jälkeen, kun vierailija on todennetusti poistunut eduskunnan alueelta”, tiedotteessa kerrotaan.

Vierailijalistojen julkisuus puhutti muutama vuosi sitten. Korkein hallinto-oikeus linjasi vierailijalistat julkisiksi vuonna 2017. Vuonna 2018 eduskunnan oikeusasiamies moitti eduskunnan turvallisuusosastoa siitä, että se oli hävittänyt vierailijalistoja ennen korkeimman hallinto-oikeuden kannan valmistumista.

Oikeusasiamies kuitenkin totesi, että on eduskunnan hallinnon harkintavallassa, pitääkö se yleensä tarpeellisena säilyttää vierailijatietoja ja miten pitkään.