Opposition riveistä on vaadittu selvennystä muun muassa energiayhtiö Fortumin tilanteesta ja sähkömarkkinoiden kriisiytymisestä.

Marinin mukaan tarkoitus on keskustella eurooppalaisesta energiamarkkinasta ja kaikista ilmiöistä, jotka tilanteeseen kytkeytyvät.

Pääministeri Sanna Marin (sd) antaa tänään eduskunnassa ilmoituksen Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan vaikutuksista eurooppalaisiin energiamarkkinoihin. Marin on sanonut, että tarkoitus on keskustella koko eurooppalaisesta energiamarkkinasta ja kaikista ilmiöistä, jotka tilanteeseen kytkeytyvät.

Keskusteluun on varattu aikaa puolitoista tuntia kello 16 alkaen.

Perjantaina EU:n energiaministerit ja valtiovarainministerit kokoontuvat puimaan energiakriisiä eurooppalaisella tasolla. Marin odottaa komissiolta konkreettisia ehdotuksia, millä tavalla energiakriisistä päästään ulos yhdessä.

”Tarvitsemme nopeasti välineitä hinnan laskemiseksi niin, että kuluttajat, yritykset ja eurooppalainen teollisuus tässä tilanteessa pärjäävät”, hän sanoi eduskunnan täysistunnossa tiistaina.

Opposition riveistä on vaadittu selvennystä muun muassa energiayhtiö Fortumin tilanteesta ja sähkömarkkinoiden kriisiytymisestä. Oppositio on esimerkiksi moittinut valtion omistajaohjauksen epäonnistuneen Fortumin saksalaista tytäryhtiötä Uniperia koskevassa järjestelyssä. Puolueista on kytketty järjestely osaksi nykyistä energiakriisiä ja haluttu tietää, mitä Suomi asiassa kesällä teki.

”Onko oikeudenmukaista, että suomalainen veronmaksaja joutuu Saksan epäonnistuneiden energiaratkaisujen maksajaksi sen sijaan, että Saksa olisi antanut kaasun hinnan nousta normaaliin tapaan?” kysyi muun muassa kokoomus kuunvaihteessa vaatiessaan pääministerin ilmoitusta.

Perussuomalaiset on vaatinut selvitystä myös siitä, oliko hallitus päätöksenteon aikana toimintakykyinen pääministerin juhlinnan keskellä.

Heinäkuussa Fortum solmi Saksan valtion kanssa vakauttamispaketin, jonka myötä Saksan valtio hankkii Uniperista 30 prosentin osuuden ja Fortumin osuus yrityksessä laskee 56 prosenttiin lähes 80 prosentista. Osana pakettia Saksan valtio on sitoutunut tukemaan Uniperia 7,7 miljardin euron suuruisella rahoituksella.