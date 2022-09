Mika Salmisen mukaan nuorten huumekuolemien lisääntyminen on osoitus huumepolitiikan ja koko yhteiskunnan epäonnistumisesta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL:n) johtaja Mika Salminen vaatii, että huumeiden käytön rangaistavuudesta pitää ”uskaltaa luopua”.

”Rangaistukset eivät estä käyttöä vaan sysäävät ihmiset vain entistä pahemmin syrjään. Virkavallan resurssit kannattaa käyttää ammattimaisten rikollisten myyjäorganisaatioiden pysäyttämiseen”, hän sanoo THL:n tiedotteen mukaan. THL on jo vuosia vaatinut kaikkien huumeiden käytön rangaistavuudesta luopumista.

Salminen siirtyi syyskuun alussa johtamaan THL:n hyvinvointivaikuttajat-osastoa. Aiemmin hän työskenteli terveysturvaajat-osaston johdossa ja vastasi muun muassa THL:n koronatoimista.

Salmisen mukaan nuorten huumekuolemien lisääntyminen on osoitus huumepolitiikan ja koko yhteiskunnan epäonnistumisesta. THL:n tiedotteen mukaan Suomi on EU:n kärkimaa alle 25-vuotiaiden nuorten huumekuolemissa.

Salmisen mukaan huumehaittoja voitaisiin vähentää muun muassa valvottujen käyttöhuoneiden avulla ja tarjoamalla mahdollisuutta vaihtaa käyttövälineet puhtaisiin. Hän ehdottaa myös käyttäjille ja heidän läheisilleen jaettavaa yliannostuslääkettä ja aineiden tunnistamispalveluita.

Käyttötila­kokeilua ajava kansalaisaloite sai heinäkuussa täyteen 50 000 allekirjoitusta eli se etenee eduskunnan käsittelyyn.

Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén (sd) on ehdottanut huumeiden käyttöhuonekokeilua. Hänen mukaansa kokeilun mahdollistavaa lainsäädäntöä ei kuitenkaan ehditä saada valmiiksi tällä hallituskaudella, joten asia siirtyy seuraavalle hallitukselle. Lindénin mukaan kyse on vaativasta lainsäädännöstä, jossa on paljon esimerkiksi rikoslakiin liittyviä kysymyksiä.

Salminen vaatii myös nykyistä parempaa hoitoa ihmisille, joilla on päihdeongelman lisäksi mielenterveysongelma.

”Usein unohdetaan, että monet, joilla on addiktiosairaus, on myös muita sairauksia, jotka aiheuttavat suuria elämänhallinnan vaikeuksia.”