Pertti Salolainen tapasi kuningatar Elisabetin useita kertoja suurlähettiläsvuosinaan ja vaikuttui tämän poikkeuksellisista keskustelutaidoista.

Torstaina edesmennyt Britannian kuningatar Elisabet II ehti pitkän valtakautensa aikana koskettaa syvästi monia ihmisiä.

Yksi heistä on Lontoon entinen suurlähettiläs ja ministeri Pertti Salolainen, joka ehti tavata kuningattaren monen monta kertaa. Kuningattaren keskustelutaidot tekivät Salolaiseen vaikutuksen.

”Olen tavannut paljon näitä maailman tärkeitä henkilöitä. Monella ajatus ja katse harhailee ja tuntuu, ettei keskustele oikein kenenkään kanssa. Hänellä [Elisabetilla] oli intensiivinen ja läheinen ote keskustella”, Salolainen muistelee.

Elisabet myönsi Salolaiselle Commander of the Order of the British Empire (CBE) -arvon vuonna 2017. Tunnustus annettiin Salolaisen työstä Suomen ja Britannian välisten suhteiden hyväksi. Kyseessä on ritarin arvonimen jälkeen arvokkain siviilille myönnettävä arvonimi Britanniassa.

Vuosina 1996–2004 suurlähettiläänä toiminut Salolainen pääsi keskustelemaan Elisabetin kanssa muun muassa monissa tapahtumissa, joihin molemmat osallistuivat. Hän muistelee kuningattaren olleen mukana esimerkiksi suomalaisia luontokuvia esittelevän näyttelyn avajaisissa. Näyttelyn avasi presidentti Martti Ahtisaari.

Ennen suurlähettilään työtä Salolainen toimi myös aikanaan Ylen Lontoon kirjeenvaihtajana.

Suurlähettiläsvuosinaan Salolainen sai kuningattarelta ja tämän puolisolta Philipiltä kutsun illalliselle ja yön yli vierailulle Buckinghamin palatsiin. Salolainen kertoo aamuherätyksen tapahtuneen säkkipillien soitolla.

Kuningatar Elisabet kuoli torstaina iltapäivällä Skotlannissa Balmoralin linnassa, joka on kuningasperheen lomakoti.

”Kuningatar on ollut hyvin rakastettu henkilö, hänen kuolemansa kouraisee todella syvältä”, Salolainen sanoo.

Monarkian perinteiden mukaan katse siirretään välittömästi perimysjärjestyksessä eteenpäin. Prinssi Charlesista tulee nyt kuningas.

”Charles joutuu astumaan valtavan isoihin saappaisiin, Elisabetin imago oli niin hyvä. Vaatii paljon taitoa, miten Charles lähtee tätä tehtävää hoitamaan eteenpäin.”