”Eikä ole mitenkään lainkaan epätyypillistä se, että valtionpäämiehet tai päämiehet vaikkapa komission suuntaan ovat viestein yhteydessä”, pääministeri Marin sanoi eduskunnalle torstaina.

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd) on kuvannut pääministeri Sanna Marinin (sd) roolia ”mahdollisesti hyvinkin ratkaisevaksi”, kun heinäkuussa sorvattiin pelastuspakettia kriisiin ajautuneelle Uniperille.

”Hän on aivan viime metreille pitänyt yhteyksiä [Saksan] liittokansleri [Olaf] Scholziin”, Tuppurainen sanoi Ilta-Sanomille heinäkuussa.

Torstaina Marin kertoi eduskunnalle, että hän oli Scholziin yhteydessä tekstiviestitse.

Uniper on suomalaisen energiayhtiö Fortumin saksalainen tytäryhtiö, jonka vakavilla vaikeuksilla on ollut heijastuksia myös Suomeen. Se pelastettiin heinäkuun 22. päivänä julkistetulla sopimuksella, jossa Saksan omistusosuus Uniperista nousi 30 prosenttiin.

Fortum, Uniper, Saksan edustajat ja Tuppurainen kävivät Uniperin pelastuspaketista neuvotteluita heinäkuussa Marinin ollessa lomalla. Sittemmin julkisuuteen on tullut tietoja siitä, miten Marin on juhlinut ja viettänyt vapaa-aikaa ystäviensä kanssa lomallaan.

Arvosteluun siitä, ettei Marin osallistunut enemmän Suomen kannalta merkittäviin neuvotteluihin, hän on vastannut hoitaneensa asioita myös vapaa-ajallaan ja olleensa aina tavoitettavissa, kun on tarpeen. Marin on kertonut käyttäneensä lomansa aikana ”useita päiviä” Fortumiin Uniperiin liittyvien kysymysten äärellä.

HS ja muut tiedotusvälineet ovat yrittäneet tietopyynnöin saada tietää, miten ja milloin Marin oli yhteydessä Scholziin.

Torstaina asiasta saatiin lisätietoa, kun Marin kertoi eduskunnan kyselytunnilla, että hän oli Scholziin yhteydessä ”puhelimitse viestillä, joka on valmisteltu yhteistyössä omistajaohjauksen kanssa”.

”Eikä ole mitenkään lainkaan epätyypillistä se, että valtionpäämiehet tai päämiehet vaikkapa komission suuntaan ovat viestein yhteydessä. Itse asiassa tämä on hyvinkin tyypillistä yhteydenpitoa. Tämän yhteydenpidon tarkoituksena ja sisältönä on ollut tukea ministeri Tuppuraista näissä neuvotteluissa”, Marin sanoi eduskunnalle.

”Olen viestinyt sen, kuten olen aikaisemminkin julkisuudessa kertonut, että ministeri Tuppuraisella on koko hallituksen tuki ja mandaatti näitä neuvotteluita käydä. On myös hyvä huomioida, että neuvottelujen osapuoli on ollut Fortum ja ministeri Tuppurainen hallituksen edustajana, omistajaohjausministerinä, on ollut se henkilö, joka on Fortumia tässä työssä tukenut.”

HS:n saamasta, 12. heinäkuuta päivätystä talouspoliittisen ministerivaliokunnan muistiosta käy ilmi, että Fortum on pyytänyt hallitukselta apua neuvotteluihin.

”Fortum on pyytänyt korkealta poliittiselta tasolta tukea tasa-arvoisemman neuvotteluaseman saavuttamiseksi ja sen varmistamiseksi, että Saksan neuvotteludelegaatiolla on todellinen neuvottelumandaatti. Suomen hallituksen toimesta pyyntöön on vastattu”, muistiossa todetaan.

Aiemmin valtioneuvoston kanslia vastasi HS:n kysymykseen, että pääministeri on ollut Scholziin henkilökohtaisesti yhteydessä kahdesti, 9. heinäkuuta ja 21. heinäkuuta.

”Yhteydenoton tarkoituksena on ollut tukea ministeri Tuppuraisen työtä ja kertoa, että omistajaohjausministeri käy keskusteluita koko hallituksen mandaatilla”, kanslia viestitti.

Tarkempia tietoja ajankohdista ja yhteydenpitotavoista kanslia ei anna vedoten siihen, että ne koskevat kansainvälisten suhteiden hoitamista ja ovat salassa pidettäviä.

HS kysyi yhteydenpidosta elokuussa myös Saksan hallitukselta, jonka viestinnästä vahvistettiin yhteydenpidon Suomen hallitukseen olleen vilkasta 8.–10. heinäkuuta. Saksan hallituksesta vahvistettiin myös se, että yhteydessä saksalaisiin tuolla aikavälillä oli ollut myös pääministeri Marin.

Saksan hallituslähteet eivät kertoneet HS:lle yhteydenpidon tarkkaa aikaa, muotoa tai sitä, vastasiko Scholz viestiin.

Ensimmäinen Scholzille lähetetty tekstiviesti osui Ruisrockin aikaan. Tapahtuma järjestettiin Turussa 8.–10. heinäkuuta. HS on aiemmin kertonut, että pääministeri Marin nähtiin tuolloin festivaalin vip-alueella päihtyneenä.

Ajankohdilla ja Marinin toiminnalla on merkitystä tuolloin käynnissä olleiden Uniperia ja Fortumia koskevien neuvottelujen vuoksi.

HS on selvittänyt asiaa, jotta lukijoiden on mahdollista arvioida, miten poliittinen vastuu kiistellystä sopimuksesta jakautuu, ja miten pääministeri neuvotteluihin osallistui.

Keskustelu Fortumin tilanteesta ja Suomen energiapolitiikasta jatkunee edelleen tulevina päivinä ja viikkoina.

Perussuomalaiset ilmoittivat torstaina, että puolue jättää välikysymyksen energiapolitiikan hoidosta. Puheenjohtaja Riikka Purra ilmoitti puolueensa olevan tyytymätön myös Marinin antamiin vastauksiin Fortumia ja Uniperia koskevista toimista.

Marin antoi torstaina eduskunnalle pääministerin ilmoituksen Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan vaikutuksista eurooppalaisiin energiamarkkinoihin.

