Parlamentin pääsihteeriksi pyrkii yksi nykyisistä pääjohtajista, Leena Maria Linnus. Kokonaan uuden osaston johtoon on nousemassa vasemmistoryhmän nykyinen pääsihteeri Sanna Lepola.

Leena Maria Linnus on hakenut EU-parlamentin pääsihteerin paikkaa. Hän vastaa nyt parlamentin kiinteistöistä ja logistiikasta eli kuukausittaisesta kulkemisesta Belgian ja Ranskan välillä.

Bryssel

EU-parlamentin johto saattaa päättää jo maanantaina kahdesta huomiota herättäneestä nimityksestä, joihin on myös suomalaishakijoita.

Parlamentissa on auki keskeisimmän virkamiehen eli pääsihteerin paikka, sillä virassa pitkään ollut saksalainen Klaus Welle ilmoitti kesän alussa jättävänsä paikkansa.

Paikkaa on pedattu parlamentin nykyisen puhemiehen Roberta Metsolan kabinettipäällikölle Alessandro Chiocchettille, mutta muitakin hakijoita on ilmaantunut. Yksi heistä on parlamentin hallinnossa pisimmälle edennyt suomalainen, Leena Maria Linnus, joka vastaa nykyisin parlamentin kiinteistöistä ja logistiikasta.

Myös kaksi muuta pääjohtajaa Linnuksen lisäksi haki pääsihteerin paikkaa. Kaikilla heistä on takanaan pitkä ura EU-parlamentissa.

Päätösvalta nimityksistä kuuluu parlamentin puhemies Metsolalle yhdessä 14-jäsenisen puhemiehistön kanssa.

Yksi varapuhemiehistä on Heidi Hautala (vihr), joka on ollut tyytymätön nimitysprosessiin. Hän on Metsolalle aiemmin lähettämässään avoimessa kirjeessä ollut huolissaan poliittisten ryhmien sopimuksesta liittyen henkilövalintoihin.

”Olen puhemiehistön jäsenenä tuonut kokouksissa esiin, että valinnan pitää olla avoin, ja siihen pitää valita paras ja pätevin”, Hautala sanoi HS:lle heinäkuussa.

Nyt hakijoita on siis tullut Chiocchettin rinnalle muitakin, ja he kaikki tulevat esittäytymään puhemiehistön kokoukseen Strasbourgissa maanantai-iltana. Parlamentti on maanantaista alkaen koolla syksyn ensimmäisessä täysistunnossa.

Puhemiehistölle on Hautalan mukaan jaettu vain hakijoiden hakukirjeet ja ansioluettelot.

Hautala sanoo nyt pahoin pelkäävänsä, että nimitys viedään heti päätökseen esittäytymisten jälkeen. Hän haluaisi, että puhemiehistö tekisi hakijoista vielä syvällisemmät haastattelut, mutta tälle ei välttämättä löydy enemmistön tukea.

”On parlamentin maineelle aika huono juttu, jos tulee kuva, että korkein virka menee tällaisena pakettiratkaisuna”, Hautala sanoo.

Parlamentin nimitykset ovat poliittisten ryhmien päätösvallassa, mikä lisää epäilyjä sulle-mulle -sopimuksista.

Pääsihteerin valinnan lisäksi EU-parlamentti aikoo perustaa yhden kokonaan uuden hallinnollisen osaston, joka vastaisi parlamentin suhteista kansallisiin parlamentteihin. Aiemmin tähän työhön ei ole tarvittu erillistä osastoa.

Uuden, parlamentin kolmannentoista osaston johtoon vahvin hakija on suomalainen Sanna Lepola, joka on nyt EU-parlamentin vasemmistoryhmän pääsihteeri.

Muun muassa Politico-verkkolehden mukaan uuden osaston perustaminen on osa konservatiivien EPP:n, keskustaliberaalien Renew’n ja vasemmiston sopimusta, jolla vasemmisto on saatu suopeaksi Metsolan EPP-taustaisen kabinettipäällikön valinnalle pääsihteeriksi.

EU:n virallisen lehden hakuilmoituksen

mukaan ”parlamentaaristen demokratiakumppanuuksien pääosaston” johtaja saa palkkaa 17 639 euroa kuukaudessa.

Kokonaan uuden osaston perustaminen on herättänyt keskustelua parlamentin hallinnon turvottamisesta. Myös Heidi Hautala kritisoi avoimessa kirjeessään, että päätös osastosta tehtiin kiireisesti ja ilman kunnollista vaikutusarviota.