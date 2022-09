Jussi Halla-ahon (ps) mukaan Ukrainan onnistumiset vaikuttavat ennen kaikkea psykologisesti. ”Tässä voi käydä niinkin, että venäläiset ajetaan kaikilta valloitetuilta alueilta pois”, ulkoasianvaliokunnan puheenjohtajana toimiva kansanedustaja sanoo.

Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan, kansanedustaja Jussi Halla-ahon (ps) mukaan Ukrainan tilanne on tällä hetkellä edullisempi kuin Venäjän.

Venäjän aloittamaa hyökkäyssotaa on käyty Ukrainan maaperällä yli puoli vuotta.

Halla-ahon mielestä Ukrainan viime päivien onnistumiset vaikuttavat ennen kaikkea mielialaan ja ennen kaikkea venäläisjoukkojen keskuudessa. ”En ole tietenkään mikään sotilasstrategi, mutta näkisin, että suurin merkitys on psykologinen”, Halla-aho sanoo.

”Venäläiset eivät ole huhtikuun jälkeen joutuneet varsinaisesti perääntymään ja tämä on ensimmäinen kerta, kun heidät on konkreettisesti murskattu taistelukentällä.”

Ukrainan on kerrottu viime viikolla edenneen Koillis-Ukrainan rintamalla ja Venäjän miehittämiä alueita on vapautettu arvioiden mukaan noin 3 000 neliökilometrin verran Koillis-Ukrainassa Harkovan kaupungista itään. Venäjän miehittämistä kaupungeista on vapautettu ainakin Izjum sekä Kupjansk.

Ukrainan onnistumisella on suuri merkitys myös länsimaisille avunantajille muun muassa EU:ssa, Halla-aho sanoo.

”He näkevät nyt, että avulla on merkitystä. Menestys tekee länsimaiden johtajille helpommaksi myös avun jatkamisen ja tehostamisen.”

Halla-aho viittaa Ramsteinissa Saksassa jo huhtikuun lopulla pidettyyn kokoukseen, jossa linjattiin lännen jatkotuesta Ukrainalle.

”Kokouksessa Nato-maat ja muut Ukrainaa tukevat tekivät tärkeän linjauksen siitä, että Ukrainaa tuetaan niin kauan kuin tarpeellista. Siinä missä Venäjän asema heikkenee, Ukraina saa koko ajan lisää Venäjän kannalta ikävää materiaalia. Toivotaan, että se saisi Venäjän miettimään sotaretken järkevyyttä.”

Halla-aho muistuttaa, että venäläisillä on entuudestaan heikko taistelutahto.

”Uskoisin että se (Ukrainan viime päivien onnistuminen) saattaa tai on jo saattanut käynnistää dominomaisen luhistumisen kaikkialla. En tietenkään tiedä, mitä ja minkälaisia joukkoja venäläisillä on käytettävissä alueella, mutta kun tiedetään, että täydennyksiä on vaikea saada ja että uusien rekrytointi ei onnistu, ja sikäli kun se onnistuu, taso on heikko”, Halla-aho sanoo.

”On vaikea nähdä perspektiiviä, että heillä (venäläisillä) alkaisi mennä paremmin.”

Ukrainalaissotilaita kuvattuna maanantaina tauolla Harkovan alueen venäläisiltä vapautetussa kylässä.

Halla-aho pitää todennäköisenä, että Venäjän johdossa pohdittaisiin nyt tapaa, jolla käyty sota saataisiin näyttämään voitolta.

”Venäjällä vallitsee kova sotahurmos ja verenhimo, joten pidän epätodennäköisenä, että mikään johto voisi luikkia niin sanotusti häntä koipien välissä pois Ukrainasta. Yleisölle pitää tarjota jotakin, mitä voi markkinoida voittona”, Halla-aho sanoo.

Sunnuntaina Halla-aho visioi Twitter-tilillään, että venäläisille voisi olla nyt parasta suostua rauhaan, jossa heille jäisi Donbas ja Krimin niemimaa. Näin siksi, että Halla-ahon mukaan venäläisillä on kiire.

”Siellä on varmaan ymmärretty että aika käy vähiin”, Halla-aho sanoo.

”Tässä nimittäin voi käydä niinkin, että venäläiset ajetaan kaikilta valloitetuilta alueilta pois.”

Ukraina ei ole edennyt pelkästään koillisessa Ukrainassa. Maanantain aikana myös eteläisestä Ukrainasta alkoi tihkua varmistamattomia tietoja Ukrainan onnistumisista. Etelän suunnalle Ukraina oli etukäteen kertonutkin keskittävänsä vastahyökkäyksensä. Halla-aho sanoo seuraavansa tilannetta tarkasti ukrainalaisen median ja somen kautta. Halla-ahon mukaan Ukrainan virallinen tiedottaminen ”on ehkä luotettavampaa kuin voisi sotatilanteessa olettaa”.

”Ymmärtääkseni tilanne on se, että Venäjän parhaita voimia siirrettiin Koillis-Ukrainasta ja Asovanmeren pohjoispuolelta Hersonin alueelle, ja nyt osa näistä joukoista ei pääse enää takaisin, koska siltoja ja muita tieyhteyksiä on katkaistu”, Halla-aho sanoo.

Halla-ahon arvion mukaan ukrainalaisten tavoitteena ei niinkään ole valloittaa Hersonia, isoa eteläukrainalaista kaupunkia ”vaan saada venäläiset ymmärtämään tilanteensa toivottomuus ja kannustaa heidät lähtemään sieltä omin toimin”.

On esitetty epäilyjä, että Euroopan tuki Ukrainalle rakoilisi energiakriisin myötä ja että tilanne voisi ankaran talven tullen vielä heikentyä.

”Se, että Euroopan maat voivat jatkaa Ukrainan tukemista ensi talvena, edellyttää että yleinen hyväksyntä tälle säilyy, ja se voidaan parhaiten säilyttää siten, että kansallisin ja yhteisin eurooppalaisin keinoin pidetään energian hinta kurissa. Näin ollen jokainen, joka vastustaa ydinvoiman lisärakentamista tai kotimaisten polttoaineiden käyttöä kuten turpeen käyttöä Suomessa, on ikävä kyllä Putinin asialla”, Halla-aho sanoo.

”Halusi tai ei.”

”Uskon, että kansalaisten sietokyky on parempi kuin mitä monet toimittajat ja poliitikot ajattelevat, mutta on ihan selvää, että jos kotitaloudet ajautuvat ahdinkoon, niin kyllä se alkaa näkyä mielipiteissä liittyen pakotteisiin ja tähän sotaan.”

Suomi on budjettitietojen mukaan lähettänyt Ukrainaan tähän mennessä aseapua vajaan 100 miljoonan euron arvosta. Halla-ahon mukaan Suomi on tehnyt voitavansa.

”En erityisen suurta tyytymättömyyttä osoittaisi asiasta vastaavia päättäjiä kohtaan”, Halla-aho sanoo.

”Tiedän mitä sinne on lähetetty ja se on salassa pidettävää tietoa, enkä sitä voi siksi ryhtyä kommentoimaan. Yleisellä tasolla Suomi on oman maantieteensä takia eri asemassa kuin moni muu apua tarjoava maa. Suomeen liittyy myös se erikoispiirre, että meillä on edelleen varastoissa sellaista neuvostoaikaista ampumatarviketta, jolle on Ukrainassa käyttöä ja mitä ei saa muualta. Voi siis olla, että Suomen antaman avun laskennallinen arvo ei ole sama kuin muilla”, Halla-aho arvioi.

Kesällä tasavallan presidentti Sauli Niinistö kuvaili Suomen lähettämää aseapua televisiossa sanoen, että ”kyllä sillä jälkeä syntyy”.

”Kyllä sinne on tarkoitus lähettää materiaalia, jolla syntyy jälkeä”, Halla-aho sanoo nyt.