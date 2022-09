Pääministeripuolue Sdp:n kannatus on laskenut, kertoo HS:n tuore mielipidemittaus. Ajallisesti kysely osuu yksiin suuren Marin-julkisuuden kanssa.

Sosiaalidemokraattien kannatus on nyt yli 19 prosentissa.

Aineisto mielipidemittaukseen kerättiin elo–syyskuussa aikana, jolloin pääministeri Sanna Marinin (sd) vapaa-ajanvietosta uutisoitiin ja keskusteltiin laajasti.

”Ajallisesti kysely osuu yksiin Marin-julkisuuden kanssa, mutta aineisto ei yhteyttä suoraan todista. Sen johtopäätöksen voi kuitenkin vetää, että lasku on ollut lievä ja että vaikutus ei ole ollut kovin suuri”, sanoo tutkimusjohtaja Sakari Nurmela Kantarista.

Kantar on mielipidemittauksen Helsingin Sanomille tehnyt tutkimusyhtiö.

Tutkimusjohtaja Nurmelan mukaan selviää vasta myöhemmin, onko Sdp:n kannatuksen lasku normaalia vaihtelua vai pitempivaikutteinen ilmiö. Sdp on nykykannatuksellaan joka tapauksessa maan toiseksi suosituin puolue.

Kun Sdp:n kannatus on hieman pudonnut, ovat kokoomus ja myös keskusta vahvistaneet asemiaan. Kokoomuksen kannatus nousi kuukauden takaisesta 0,6 prosenttiyksikköä ja keskustan 0,8 prosenttiyksikköä.

Mielipidetiedusteluissa kokoomus on pitänyt ykköspaikkaa viime vuoden kesästä. Näin on myös nyt.

HS:n tuoreessa mittauksessa kokoomus jatkaa maan suurimpana puolueena yli 23 prosentin kannatuksella.

Natoa kannattanut kokoomus alkoi kuroa eroa muihin puolueisiin erityisesti Venäjän suurhyökkäyksen jälkeen. Eroa kokoomuksen ja Sdp:n välillä on tässä mielipidekyselyssä 4,4 prosenttiyksikköä. Kokoomuksella on kaulaa kolmanneksi suurimpaan eli perussuomalaisiin 7,5 prosenttiyksikköä.

Helsingin sanomien tuoreen mielipidekyselyn julkistamispäivänä seuraaviin eduskuntavaaleihin on tasan 200 vuorokautta.

Kokoomuksen lähtökohta tuleviin vaaleihin on hyvä.

”On hyvä muistaa, että nykyisen gallupkannatuksen realisoiminen vaaleissa tarkoittaisi kokoomukselle historiallisen hyvää vaalitulosta”, tutkimusjohtaja Nurmela muistuttaa.

Kokoomuksen kaikkien aikojen paras vaalitulos on vuodelta 1987, jolloin puolueen kannatus on ainoan kerran noussut eduskuntavaaleissa yli 23 prosentin.

Perussuomalaisia kannattaa tuoreen gallupin perusteella hieman yli 16 prosenttia vastaajista. Puolueen kannatus on pudonnut viime eduskuntavaalien yli 17 prosentista mutta toisaalta noussut alkuvuoden aallonpohjasta, jolloin puolueen kannatus kävi 14 prosentissa.

Muista puolueista vasemmistoliiton kannatus on hieman noussut ja vihreiden laskenut.

”Kaikkein mielenkiintoisinta kyselyssä oli se, että vasemmistoliiton kannatus näyttäytyy palautuneen kesän lukemista, jolloin puolueen rivejä jakoi Suomen Nato-jäsenyysprosessi”, tutkimusjohtaja Nurmela sanoo.

Kaikki kannatusmuutokset mahtuvat kuitenkin tutkimuksen virhemarginaalin sisään.

Puolueet, jotka muodostavat Sanna Marinin johtaman hallituksen, keräsivät HS:n kyselyssä yhteensä 53 prosentin kannatuksen.

Epävarmoja on myös runsaasti. Kyselyyn vastanneista 29 prosenttia sanoi, etteivät he kävisi äänestämässä tai että he eivät halunneet sanoa, mitä puoluetta äänestäisivät.

Varmimpia puoluekannastaan ovat tutkimuksen perusteella vasemmistoliittolaiset sekä kokoomusta äänestävät. Vähiten erittäin varmoja kannattajia on vihreillä.