Strasbourg / Helsinki

Pääministeri Sanna Marin (sd) sanoo, että hallituspuolueiden on noudatettava yhdessä sovittuja pelisääntöjä. Tämä pätee myös potilasturvallisuuslakiin, joka mahdollistaisi henkeä ja terveyttä uhkaavien lakkojen rajoittamisen ja työntekijöiden määräämisen töihin.

Hallitus aikoo esittää tänään tiistaina potilasturvallisuuslakia, koska hoitajajärjestöt uhkaavat muun muassa teho-osastoihin kohdistuvilla lakoilla. Niistä ensimmäinen on alkamassa jo ensi maanantaina.

Vakava tilanne on ajanut hallituksen kriisin partaalle.

Hallituspuolue vasemmistoliitto on ilmoittanut äänestävänsä eduskunnassa lakko-oikeutta rajoittavaa esitystä vastaan, jos siihen ei tule merkittäviä muutoksia.

”Tästä olen keskustellut puheenjohtaja Li Anderssonin kanssa ja käsitykseni on, että kun valtioneuvosto tänään tämän lain vie eduskuntaan, niin hallitus on tässä asiassa yhtenäinen ja kaikki ministerit tulevat olemaan esityksen puolella”, Marin sanoi tiistaina Strasbourgissa, jossa hän oli EU-parlamentin puhujavieraana. Hän piti suomalaistoimittajille lyhyen tiedotustilaisuuden puheensa jälkeen.

”Pelisääntökeskustelua joudutaan käymään myös eduskunnan päässä.”

Marin sanoi ymmärtävänsä vasemmistoliiton edustajien huolen liittyen lain sisältöön. Hänen mukaansa eduskunnassa valiokunnat voivat aina tarkastella lainsäädäntöä ja kuunnella asiantuntijoita.

”Annan arvon ja ajan sille työlle, mitä eduskunta tekee. Samanaikaisesti pitää huomioida, että aikataulu on kohtuullisen tiukka lakonuhkien takia.”

Vasemmistoliiton puheenjohtajan, opetusministeri Li Anderssonin mukaan puolueen eduskuntaryhmä päättää äänestysratkaisustaan potilasturvallisuuslain suhteen sen jälkeen, kun esityksen lopullinen muoto on selvinnyt eduskuntakäsittelyssä.

Opetusministeri Anderssonin mukaan puolue on kertonut avoimesti hallituskumppaneille ryhmän kannasta.

”Haluamme jatkaa työtä lain tekemiseksi mahdollisimman tarkkarajaiseksi eduskuntakäsittelyssä”, Andersson sanoi STT:lle.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo ja puolueen puheenjohtaja, opetuministeri Li Andersson kuvattiin eduskunnassa tiistaina.

Andersson sanoo, ettei vasemmistoliitossa kielletä lain tarvetta teho-osastojen suojelutyön vuoksi. Hän kuvailee lakko-oikeutta perustuvalaatuiseksi mutta huomauttaa, että valtioneuvostolla on juridinen velvollisuus toimia tilanteessa, jossa ihmishenget voivat olla vaarassa.

”Lakko-oikeutta ei voi käyttää tavalla, jossa sivullisten henki voi olla vaarassa.”

Andersson ei kuitenkaan vastaa siihen kysymykseen, mitä esityksessä voisi vasemmistoliiton mukaan tarkkaan ottaen kuulua tai olla kuulumatta.

”Lakiesityksellä pitäisi puuttua tähän uhkaan muttei mennä yhtään sen pidemmälle.”

Hallitus on antamassa lakiesityksen eduskunnalle tänään kello 18 alkavassa valtioneuvoston yleisistunnossa. Andersson tunnustaa, että muutokset esitykseen pitäisi saada tehtyä tämän viikon aikana.

”Ryhmä tekee päätökset siinä vaiheessa, kun tiedetään, mikä esityksen lopullinen muoto on.”

Andersson vakuuttaa, että puolue haluaa jatkaa hallituksessa.

”Hallituksella on isoja kysymyksiä käsiteltävänä tämän talven aikana, kuten energiakriisi ja sen vaikutukset kansalaisiin. Meillä on paljon tärkeää työtä jäljellä.”

Pääministeri Marin ei ottanut kantaa siihen, voiko vasemmistoliitto jäädä hallitukseen, jos eduskuntaryhmä äänestää potilasturvallisuuslakiesitystä vastaan.

”Kyse on vakavasta asiasta, kun me puhumme ihmishenkien suojelusta. Tällaisessa tilanteessa hallituksella on velvollisuus viedä lainsäädäntö eduskuntaan, että me voimme turvata kansalaisten hengen ja terveyden kaikissa olosuhteissa, myös työtaistelutoimissa.”

Marin sanoi haluavansa lähettää ammattiliitoille viestin, että tämänkaltaisiin lakkoihin ei lähdettäisi, joissa ihmisten henki ja terveys voi vakavalla tavalla vaarantua.

Myös eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi (kesk) totesi, että kaikkien hallituspuolueiden on noudatettava pelisääntöjä.

”Meidän pitää luottaa siihen, että jos hallituksessa jotain sovitaan, sitten eduskunnassa enemmistö pitää. Muutenhan täällä on härdelli päällä”, hän sanoi toimittajille eduskunnassa.

Lohi arvioi, että aikataulu on niin tiukka, että kovin isoja muutoksia lakiesitykseen on hankala eduskunnassa neuvotella. Hänen mukaansa sosiaali- ja terveysvaliokunnalla on perjantaina kokous, jossa esityksestä tehdään mietintö. Se menee samana päivänä täysistuntoon ensimmäiseen käsittelyyn.

