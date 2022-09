Suomea tiukempaa viisuminlinjan Puolassa ja Virossa kaikki venäläiset tulkitaan turvallisuusuhaksi. Suomessa ei.

Ulkoministeri Pekka Haaviston mukaan Suomi on valmis siihen, että EU tiukentaa venäläisten viisumikäytäntöjä.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) pitää mahdollisena, että Euroopan unioni tulee kieltämään venäläisiltä turistiviisumit kokonaan.

Hänen mukaansa päätös todennäköisesti vaatisi sen, että EU-maat ottaisivat samalla käyttöön humanitaarisista syistä myönnettävän viisumin.

”Jos EU päättää turistiviisumien täyskiellosta – jota pidän ihan mahdollisena, että se EU:ssa tehdään – pitäisi EU-mailla ja myös Suomella olla takataskussaan toinen viisumityyppi esimerkiksi kriittisille journalisteille, kansalaisaktivisteille tai opposition edustajille. Tällaisia muun muassa Baltian maat ovat ottaneet käyttöön”, Haavisto sanoo HS:n haastattelussa.

Haavisto sanoo, että viisumikielto vaatisi EU:n yhteisen linjauksen. Haavisto on todennut saman aikaisemmin ainakin IS:n haastattelussa tiistaina.

”Olemme tehneet sen, mitä oikeudellisesti tässä tilanteessa voi tehdä. Meille sopii erittäin hyvin, jos EU ottaa viisumit sanktioiden kohteeksi, jolloin koko EU toteuttaisi niitä ja niillä olisi selkeä laillisuuspohja”, Haavisto sanoo.

”Nyt odotetaan EU:n linjauksia. Olemme valmiit tiukennuksiin”, hän sanoo.

Tiukinta viisumilinjaa ovat edustaneet Puola, Viro, Latvia ja Liettua, jotka ovat päättäneet sulkea rajansa venäläisturisteilta kokonaan.

Vaikka Suomen uusi viisumilinja on eurooppalaisittain tiukka, on se Venäjän EU-rajanaapureista sallivin, vaikka Suomessakin turistiviisumeita myönnetään venäläisille enää hyvin vähän.

Tuhansilla venäläisillä on kuitenkin vielä voimassa oleva Suomen myöntämä viisumi ja monet Euroopan maat myöntävät venäläisille edelleen runsaasti viisumeita, joilla pääsee vapaasti liikkumaan EU:n alueelle myös Suomen kautta.

Alustavien tietojen mukaan Puolan ja Baltian päätökset tarkoittavat, etteivät venäläiset pääse näiden maiden kautta Eurooppaan edes muissa Schengen-maissa myönnetyillä viisumeilla. Schengen-alue on 26 eurooppalaisen maan alue, jossa saa matkustaa vapaasti. Venäjä ei kuulu alueeseen.

Koskevatko Baltian maita ja Puolaa eri EU-säännöt kuin Suomea, koska ne pystyvät kieltämään turistiviisumit kokonaan ja Suomi vain rajoittamaan minimiin?

”Meillä on käyty läpi kansallisten viisumirajoitusten oikeudellinen perusta muun muassa oikeuskanslerin kanssa. Siinä käytiin läpi komission antama uusi ohjeistus, ja Suomi otti käyttöön viisumirajoitukset tämän ohjeistuksen sallimissa rajoissa.”

”Nuo maat ovat tulkinneet Schengen-sääntöjä ja linjanneet, että jokainen Venäjän kansalainen on turvallisuusuhka. Tämä olisi meidän oloissa kovin dramaattinen tulkinta. Olemme kuulleet suojelupoliisin, poliisin ja Rajavartiolaitoksen näkemyksiä, mutta niissä jokaista venäläistä ei ole nähty turvallisuusuhkana.”

Onko niin, että jos turvallisuusviranomaiset katsoisivat, että kaikki venäläiset ovat uhka, myös Suomi voisi toimia kuten Puola?

”Näin tietysti olisi, jos meidän turvallisuusviranomaiset edes jollakin tasolla näkisivät näin, oli se sitten Puolustusvoimat, poliisi tai raja. Me emme voi ulkoministeriössä lähteä sellaista tulkintaa tekemään, jos turvallisuusviranomaisilla ei sellaista näkemystä ole.”

Puola on kieltänyt venäläisiltä myös rajojensa ylittämisen Schengen-maiden antamilla viisumeilla. Eikö Suomikin voisi tehdä niin?

”Tämä on meidän käsitys, että näin siellä on tehty. Pitäisi kuitenkin perustaa EU-maiden rajoille sisärajatarkastus, jotta tietäisimme, kulkeeko Virosta tai Puolasta venäläisiä muualle.”

Suomi tiukensi 1. syyskuuta turistiviisumeiden myöntämistä venäläisille. Paljonko niitä nyt myönnetään?

”Minulla ei ole tarkkaa lukua, mutta minulle sanottiin viimeksi tänään keskiviikkona, että määrä on kaksi prosentti siitä määrästä, mitä se oli ennen koronapandemiaa eli määrä on tullut alas hyvin dramaattisesti.”

Eikö Suomi tee uusia tiukennuksia venäläisten turistiviisumeihin ennen kuin EU päättää yhteisistä viisumikäytännöistä?

”Sanotaan niin, että olisi suuri parannus, jos EU saisi edes niin tiukan yhteisen linjauksen kuin Suomi nyt toteuttaa. Me otimme 1. syyskuuta käyttöön kaikki tiukennukset, jotka ovat nyt EU:ssa mahdollisia. Ruotsi on seurannut meidän mallia.”

”Nyt odotetaan EU-linjauksia. Me olemme valmiita, jos sieltä tulee yhteisiä sanktiopäätöksiä. Uusien viisumiratkaisujen myötä meidän omat viisumit ovat aika lailla minimissään, mutta iso kysymys on, miten muiden maiden Schengen-viisumeiden anto etenee. Niillä mennään myös Suomen rajan yli. Senkin takia EU:n yhteinen linjaus on hyvin tärkeä.”

”Meidän tietojemme mukaan korona-ajan jälkeen suurimmat viisumien myöntäjät ovat olleet Kreikka, Italia ja Espanja. Nyt nähdään, miten EU:n ulkoministerien epävirallisessa kokouksessa elokuun lopussa päätetty viisumihelpotussopimuksen jäädyttäminen vaikuttaa viisumien jakamiseen eri maissa.”

