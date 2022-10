Lissabonin valvottu huumeidenkäyttöhuone kerää vakituisilta kävijöiltä kehua ihmishenkien pelastamisesta. Suomalainen Vesa saa heroiinin korvikehoitoa pääkaupunkia kiertävästä pakettiautosta. ”Portugalissa on hyvä päihdehuolto”, Topi-koiran kanssa teltassa asuva mies sanoo.

Lissabon

Nuori ja tyylikäs siniasuinen mies painaa huulilleen metalliputken Lissabonin valvotussa huumausaineiden käyttötilassa Portugalissa.

Toisessa kädessä hän pitelee alumiinipaperin palasta. Siinä läikehtii sytyttimellä nestemäiseksi kuumennettua ainetta. Mies imee liuoksen höyryä henkeensä.

Lissabonin valvotussa huumeidenkäyttötilassa on kovien aineiden polttajien koppi enintään kuudelle hengelle. Suonensisäisten huumeiden pistäjille on varattu kahdeksan paikkaa.

Hän istuu viiden iäkkäämmän ja riutuneemman miehen kanssa polttajien huoneeksi kutsutussa kopissa. Vaikka ilmastointi hurisee voimalla, kopissa leijuu imelä savupilvi.

”He polttavat ja vetävät henkeen crack-kokaiinia tai heroiinia”, hoitaja Mafalda Rebimba kertoo.

Rebimba tarkkailee luukullisen ikkunan ääressä, poikkeaako polttajien käytös totutusta. Samaan aikaan hän seuraa kahden työtoverinsa kanssa, tarvitseeko joku viereisessä salissa neuvoja suonensisäiseen pistämiseen. Valvomossa työskentelee sairaanhoitajien lisäksi myös psykososiaalista apua antava tukihenkilö.

Sairaanhoitaja Mafalda Rebimba seurasi ikkunan kautta kovien aineiden polttajia Lissabonin avustetussa huumeidenkäyttötilassa.

”Piikittäjien suosituin aine on speedball, kokaiinin ja heroiinin sekoite. Voimme opastaa riskikäyttäjiä löytämään suonen, mutta emme koskaan pistä heitä itse”, Rebimba kertoo.

Vaikka uusia kasvoja ilmaantuu usein, monet vakiokävijät ovat tulleet henkilökunnalle tutuiksi. Tämä Portugalin ensimmäinen kiinteä käyttötila avattiin toukokuussa 2021 ensin kokeiluna. Kävijämäärä ylitti kaikki ennakkoarviot.

”Vuotuiseksi kävijämääräksi oletettiin 200–300 rekisteröitynyttä. Heitä on nyt noin 1 600”, ryhmänvetäjä, psykologi Hugo Faria kertoo.

Psykologi Hugo Faria tähdentää, että huumeriippuvaisuus on sairaus eikä rikos. ”On parempi, että ongelmakäyttäjät kohdataan katujen sijaan hoitohenkilökunnan valvomissa tiloissa tasa-arvoisina kansalaisina.” Faria työskentelee ryhmänjohtajana päihdetyötä tekevässä Ares do Pinhal -kansalaisjärjestössä Lissabonissa.

EUROOPASSA on kaikkiaan noin 90 valvottua huumeenkäyttötilaa. Niitä on avattu yhdeksässä EU-maassa sekä Norjassa ja Sveitsissä. Tanska on ollut Pohjoismaiden pioneeri. Islanti, Ruotsi ja Suomi lukeutuvat EU:n enemmistöön, joissa tiloja ei ole perustettu.

Suomessa tilojen tarpeellisuudesta on virinnyt jälleen vilkkaampi keskustelu, kun kokeilua puoltavaan kansalaisaloitteeseen

tuli kesällä 50 000 nimeä täyteen.

Aloite odottaa eduskunnan käsittelyä. Myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

määräaikaista käyttöhuone­kokeilua huumeiden käyttäjille.

Portugalissa käyttöhuoneet sallittiin laissa jo vuonna 2001. Ne luettiin keinoihin, joilla päihderiippuvuuden aiheuttamia kansanterveyden riskejä ja sosiaalisia haittoja voitaisiin vähentää. Maata raastoi hiv-epidemia.

Yksi heti toteutettu keino oli dekriminalisointi. Huumeet ovat laittomia, mutta käyttö, hallussapito ja hankinta omaa, kymmenen päivän tarvetta varten ei ole rikosoikeudellisesti rangaistavaa. Portugalista on tullut tässä maailmanlaajuinen esikuva onnistuneesta päihdepolitiikasta.

”Mutta [käyttöhuoneet] herättivät tuolloin melkoisia ristiriitoja”, Portugalin terveysministeriön alaisen päihdetyön laitoksen (Sicad) vastaava koordinoija João Goulão kertoo HS:lle.

”Keskushallituksen ja Lissabonin kaupungin poliittinen tahto ei kohdannut pitkään aikaan.”

Kimmoke käyttöhuoneisiin onkin eri maissa yleensä lähtenyt paikallistasolta. Myös Suomessa Helsingin kaupunginhallitus on ollut aktiivinen. Se jätti kolme vuotta sitten valtioneuvostolle lainsäädäntöaloitteen käyttöhuoneen kokeilun oikeuttavan erillislain säätämisestä.

Lain petaaminen on nyt liikahtamassa eteenpäin. Ehdotuksia valmisteleva ”nyrkki” eli työryhmä on jo aloittanut työnsä, perhe- ja peruspalveluministeriöstä kerrotaan HS:lle.

”Nyrkissä ovat edustettuina sosiaali- ja terveysministeriö, oikeusministeriö sekä sisäministeriö, ja se kuulee tarvittaessa muita tahoja. Nyrkillä on aikaa vuoden loppuun asti miettiä ehdotuksia siitä, millaisia lainsäädännöllisiä muutoksia tarvittaisiin kokeiluun”, ministeriöstä kerrottiin sähköpostilla.

Portugalissa kiinteiden käyttöhuoneiden avautumiseen tarvittiin lopulta kaksi väestön elintasoa heikentänyttä kriisiä, koordinoija João Goulão sanoo.

Ensin moukaroi kansainvälinen rahoituskriisi, ja maa ajautui suuriin velkajärjestelyihin EU:n tuella kymmenen vuotta sitten. Työttömyys ja köyhyys lisääntyivät. Vanavedessä kasvoi huumeiden ongelmakäyttö, mikä näkyi yhä enemmän Lissabonin katukuvassa.

Lissabonin kaupunginhallitus päätti vuonna 2018, että kaupunkiin perustetaan kolme avustettua tilaa, joista yksi olisi mobiili yksikkö eli kiertävä pakettiauto.

Tietä mielipidemuutokselle alkoi ensin avata Maailman lääkärit -järjestön vastuulle annettu pakettiauto. Se on vuodesta 2019 toiminut valvottuna, liikkuvana käyttötilana.

Pakettiautossa voi ottaa huumeannoksen yksi ihminen kerrallaan hoitajan läsnä ollessa. Auto kiertää edelleen joka päivä Lissabonin eri kaupunginosissa samaan kellonaikaan paikoissa, joissa käyttäjät yleensä oleskelevat.

Lääkärijärjestön työntekijät tekevät myös infektiosairauksien pikatestejä, keräävät kaduilta talteen neuloja ja keskustelevat naapurustojen väen kanssa.

”Mobiili yksikkö auttoi ymmärtämään käyttäjien ja asukkaiden reaktioita valvottuun tilaan”, Goulão sanoo.

Pandemia oli Goulãon mielestä sysäys siihen, että maan ensimmäinen kiinteä käyttötila vihdoin avattiin vuosi sitten keväällä, neljä vuotta Lissabonin kaupungin päätöksen jälkeen.

Hän sanoo, että vastustajat yleensä pelkäävät, että ilmaiset käyttöhuoneet lisäävät huumeiden käyttöä, mutta näin ei hänen mukaansa ole.

”Sen sijaan tilat ovat erinomainen sijoitus kansanterveyteen. Niiden avulla pelastetaan henkiä sekä ehkäistään infektiotartuntoja ja sairaalahoitoon joutumista.”

Lissabonin toista käyttöhuonetta ei ole vieläkään perustettu muun muassa kaupunginosan asukkaiden voimakkaan vastarinnan vuoksi.

Portugalin toiseksi suurimmassa kaupungissa Portossa sen sijaan aloitti syyskuussa toimintansa konttiin sijoitettu tila. Tätä edelsi pitkällinen pohjustus ja kaupunginjohdon voimakas kampanjointi.

João Goulão ennustaa käyttöhuoneista trendiä Euroopassa sekä kaikkialla, jossa ”humaania politiikkaa kehitetään”. Ukrainan sodasta seurannut kriisi altistaa nyt jälleen kansalaisia syrjäytymiselle ja päihteiden ongelmakäyttöön.

“Tarvitsemme paikkoja, joissa alkuun saavutamme luottamuksellisen kontaktin riskikäyttäjiin ja voimme ohjata heitä turvallisempaan huumeiden käyttöön. Sitten on mahdollista myös kannustaa elämäntapamuutokseen.”

Lissabonin huumekäyttötilojen yhteydessä olevaan oleskelusaliin on ripustettu kävijöiden kannustavia elämänohjeita.

LUOTTAMUSTA painottavat myös lissabonilaiset ongelmakäyttäjät, jotka valmistelevat huumeannoksiaan valvovien silmien alla.

“Täällä on kaikilla tasoilla turvallista ja todella puhdasta”, kiittää keltapaitainen crackin pössyttelijä.

”Täällä on töissä hyviä tyyppejä. Enää ei tarvitse kärsiä ulkona tuulessa”, listaa mustatakkinen nainen. Naiset ovat tilojen käyttäjissä pieni vähemmistö.

Viisi vuotta suonensisäisiä huumeita käyttänyt Joaquim on ensin ilmoittautunut vastaanottotiskillä, kuten kaikki muutkin. Hoitaja tarkastaa, mitä huumeita hänellä on matkassa. Näin myös estetään se, että kävijä vaatisi aineita paikalla toisilta tai kaupittelisi niitä.

Joaquim saa hoitajalta kaksi neulaa ja ruiskua sekä antiseptiset tarvikkeet.

Lissabonilainen Joaquim kuuluu noin 1 600 rekisteröidyn kävijän joukkoon Portugalin ensimmäisessä valvotussa käyttötilassa. Ennakkoon oletettu kävijämäärä on ylittynyt kahdeksankertaisesti.

“Henkilökunta pelastaa henkiä ja ehkäisee yliannostuksia. Ennen aineisiin kuoltiin kaduilla”, silmiinpistävän laiha, lippalakkipäinen Joaquim kertoo. Hän pistää neljästä viiteen kertaan päivässä ja nyt suojaavan sermin takana suoraan reisilaskimoon.

Tiiminjohtaja Hugo Faria kertoo, että huumemyrkytyksiä on hoidettu 20 kertaa. Yliannostuksiin on varauduttu muun muassa sydäniskurilla ja nenään suihkutettavalla opioidien vasta-aineella naloksonilla.

“Kirjaamme jokaisen toimenpiteen pikkutarkasti, vaikkapa vain haavasidoksen vaihtamisen. Läpinäkyvyys suojaa toimintaamme kriitikoiden hyökkäyksiltä.”

Käyttötila toimii avarassa katutason huoneistossa Vale de Alcântaran lähiössä. Naapurustoa ovat vuosikausia piinanneet pääkaupungin laajimmat tunnetut huumekauppa- ja päihdeongelmat.

Lissabonin kaupunki lisäsi linja-autojen vuoroyhteyksiä ja kohensi heikosti toiminutta vesihuoltoa Vale de Alcântaran kunnallisten vuokratalojen lähiössä. Asukkaiden toiveita täytettiin kuin vastineeksi maan ensimmäisen huumeiden käyttökeskuksen perustamiselle.

Kaupungin vuokrakerrostalojen kupeessa näkyy peitemyttyjä ja kyhäelmiä, joiden alla asustaa ihmisiä. Huumeet vaikuttavat liikkuvan kadulla kädenpuristusten myötä.

Kansalaisjärjestö Ares do Pinhal (suomeksi Mäntymetsän ilma) vastaa kaupungin rahoittaman integroidun käyttötilan toiminnasta. Järjestö on tehnyt päihdetyötä yhteiskunnallisesti heikompien parissa 1980-luvulta saakka, Hugo Faria kertoo.

Keskuksessa on tarjolla monia ilmaispalveluita. Halukkaat pääsevät lääkärin pakeille sekä hiv-, tuberkuloosi- ja hepatiittiseulontaan. Tarjolla on keveitä aterioita nurkkakahvion tiskiltä.

Työntekijä Joselita Pululo vastaa vaatelahjoitusten huollosta ja sopivien vaatekertojen päätymisestä keskuksessa asioiville. Pesukone hurisee hyllyköiden takana. Suihkut ja kaksi nettipäätettä ovat tiuhassa käytössä. Tauluin ja piirroksin koristellussa oleskelutilassa katsotaan nytkin televisiota. Tupakointihuoneessa ulko-oven suussa sallitaan myös kannabiksen polttaminen.

”Minä pidän tätä meidän keskustamme ensimmäisenä ihmisarvoisena paikkana päihderiippuvaisten kohtaamiseen”, Hugo Faria sanoo.

Keskuksessa voi haukata ilmaista suupalaa, katsella televisiota ja osallistua askartelutyöpajoihin.

Lissabonin käyttötiloihin kuljetaan vastaanoton kautta omalla nimellä. Jokainen joutuu myös näyttämään mukanaan tuoman huumeannoksen diilauksen ehkäisemiseksi.

Ares do Pinhal -järjestön työntekijä Joselita Pululo vastaa kävijöiden vaatehuollosta ja etsii sopivia asuja lahjoitusten joukosta. Osa ongelmakäyttäjistä on kodittomia, mutta keskuksessa voi peseytyä.

Heroiinikoukkuun jäänyt suomalainen Vesa on päässyt korvaushoitoon Lissabonissa. Teltassa koiransa kanssa asuva mies hakee suun kautta otettavan metadoniannoksen päivittäin kadulla kiertävästä pakettiautosta sairaanhoitajalta.

Kansalaisjärjestö Ares do Pinhal vastaa osaltaan myös heroiinikoukkuun jääneiden auttamisesta. Järjestön kaksi pakettiautoa kulkevat päivittäin tuttuja reittejä ja pysäkkejä. Niissä hoitajat jakavat sopivan annoksen opioidien korvaus- ja vieroitushoitoon käytettävää metadonia. Keneltäkään ei kysytä papereita tai kansalaisuutta, vaan kävijät saavat numeron. Hoitoon pääsy edellyttää heroiinin käytön näkymistä virtsatestissä.

Suomalainen Vesa saapuu sillan alle, sateen suojaan parkkeeratun ajoneuvon luukulle saadakseen annoksensa hoitaja Lucilia Matiasilta. Vesa kiittelee päässeensä suoneen pistettävästä ”herskasta” eroon. Heroiinin helppo saatavuus katukaupassa sekä lämmin ilmasto olivat hänen mukaansa syitä, jotka vetivät nelisen vuotta sitten Lissaboniin.

”Aloitin 14-vuotiaana pirillä, eikä taida olla ainetta, jota en olisi vetänyt. Crackia ja kannabista poltan vielä, ja alkoholi on aika iso ongelma”, teltassa asuva 28-vuotias kertoo.

Vesa kertoo myös käyneensä Lissabonin valvotussa käyttötilassa mutta pelkästään kahvilla. Tässä pakettiautossa hänet on sen sijaan testattu infektioiden varalta. Täällä hän otti myös koronarokotukset.

”Portugalissa on hyvä, Suomea parempi päihdehuolto. Hoitoon pääsee nopeasti. Nyt paikallinen sosiaalitoimi ehdottaa katkaisufarmille menoa.”

Vesa sanoo miettivänsä ehdotusta, kunhan mukaan hyväksytään uskollinen seuralainen Topi-koira.

Hoitaja Lucilia Matias annosteli metadonia pakettiautossa, joka kiertää päivittäin ympäri Lissabonia sovituissa paikoissa ja aikataulun mukaan.

”Suomi on nyt siinä pisteessä, jossa Kreikka viisi vuotta sitten”

Euroopan komissio ei määrää, ohjeista eikä anna suosituksia, millaisin kansanterveydellisin keinoin jäsenmaat tarttuvat huumeista ja muista päihteistä aiheutuviin ongelmiin.

”Jäsenmaat päättävät toimista itsenäisesti ja toteuttavat kansallisiin tarpeisiin sopivia keinoja”, Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen (Emcdda) tiedealan pääanalyytikko Alessandro Pirona sanoo. EU:n huumevirasto sijaitsee Lissabonissa.

Kaikki jäsenmaat ovat kuitenkin allekirjoittaneet yhteisen huumausainestrategian. Väärinkäytön ennaltaehkäisyyn sekä hoidon ja haittojen vähentämiseen tähtääviin toimintakeinoihin lukeutuvat esimerkiksi valvotut käyttöhuoneet.

Pironan mielestä pitää muistaa, että ensi alkuun vuosikymmeniä sitten käyttöhuoneita ehdotettiin kokeilumielessä. Nyt ne ovat joissakin maissa lunastaneet paikkansa ja vakiintuneet.

”Ajan myötä, kokemuksen ja näytön pohjalta käytäntö on laajentunut. Taustalla ei ole ideologiaa vaan julkisen terveydenhuollon ja sosiaalitoimen vastaus paikalliseen huoleen. Juuri kaupunkitason päättäjät, asukkaat, terveysammattilaiset ja virkavalta kypsyttelevät ratkaisuja ja edustavat muutosvoimaa”, Pirona kuvailee huumeviraston havaintoja eri maista.

Pironan työtoveri, asiantuntija Iciar Indave arvelee käyttöhuoneiden kuuluvan ratkaisumalleista kaikkein kiistanalaisimpiin. Niihin liittyy esimerkiksi pelkoja, että aineiden käyttö lisääntyy yhteiskunnan tarjoamissa tiloissa.

Valvottujen tilojen avaaminen ei eri maissa kytkeydy viraston seurannan mukaan myöskään siihen, onko huumeita dekriminalisoitu tai laillistettu tai aiotaanko niin tehdä

Yleinen väittely puolesta ja vastaan voi lainehtia pitkään ennen päätöksiä. Näin oli esimerkiksi Kreikassa. Siellä parlamentti laillisti käyttöhuoneet vuonna 2019, ja ensimmäinen tila avattiin Ateenassa viime keväänä.

”Voisi yleistää, että Suomi on julkisessa keskustelussa nyt siinä pisteessä, jossa Kreikka oli viisi vuotta sitten tai Portugali ehkä kymmenenkunta vuotta taaksepäin”, Alessandro Pirona arvioi.

Yleisimmät avustetut käyttötilat ovat integroituja eli niissä on tarjolla ilmaiseksi esimerkiksi lääkärin vastaanotto, aterioita, peseytymistilat ja vaatehuoltoa. Yksinkertaisempi malli on tila, jossa otetaan oma annos pistoksena tai poltettuna valvovan silmän alla.

”Mobiilien yksikköjen [aikataulun mukaan kiertävien ajoneuvojen] määrä on kasvussa. Uusiin suuntauksiin lukeutuu puolestaan sukupuolen mukaan eriytetty käyttötila. Barcelonassa sellainen on avattu naisille ja muunsukupuolisille”, Iciar Indave sanoo.

EU:ta pidetään muilla mantereilla huumepolitiikan kokemusasiantuntijana, Indave ja Pirona toteavat. Australia, Kanada ja Yhdysvallat hakevat esikuvia, kun ne ratkovat päihdetyön lähitulevaisuuden suuntauksia.

Lissabonin ensimmäinen avustettu huumeidenkäyttötila on osoittanut tarpeellisuutensa kansanterveyden haittoja ehkäisevässä ja vähentävässä työssä. Määräaikainen koejakso muuttuu vakituiseksi toiminnaksi.