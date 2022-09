Potilasturvallisuuslaki on etenemässä edus­kunnassa äänestykseen jo huomenna, hallitus kiistelee yhä

Hoitajaliitot vastustavat hallituksen esitystä voimakkaasti ja kutsuvat töihin sakon uhalla velvoittavaa lakia ”pakkotyölaiksi”.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta saa todennäköisesti mietintönsä potilasturvallisuus­laista valmiiksi perjantaina, kertoo valiokunnan puheenjohtaja Markus Lohi (kesk).

”Tarkoitus on viedä mietintö maaliin saakka niin, että se saadaan perjantaina täysistunnon käsittelyyn päätettäväksi. Ei tämä ole niin laaja laki, etteikö tätä ihan asianmukaisesti ehdittäisi käsitellä.”

Kansanedustajien pitäisi siis perjantaina äänestää kiistellystä laista, joka mahdollistaisi hoitajien henkeä ja terveyttä vaarantavien työtaisteluiden rajoittamisen. Jos lain sisältö hyväksytään äänestyksessä perjantaina, laki voitaisiin hyväksyä toisessa käsittelyssä aikaisintaan maanantaina.

Vasemmistoliitto on vaatinut lakiesitykseen merkittäviä muutoksia valiokunta­käsittelyssä. Hallituspuolueet eivät ole vieläkään päässeet sopuun mahdollisista muutoksista. Vasemmistoliiton edustajat ovat ennakoineet, että jos puolue äänestää hallituksen esitystä vastaan, se voidaan heittää ulos hallituksesta.

Lohi sanoo, että hänen tavoitteenaan on neuvotella sosiaali- ja terveysvaliokunnassa yksimielinen mietintö.

”Katsotaan, onnistuuko se. Siihen on tässä vaiheessa vaikea ottaa kantaa, sillä minulla ei ole tietoa, mitä vasemmistoliiton haluamat muutokset voisivat olla. Toivon tänään [torstaina] saavani sen selville.”

Keskiviikkona käräjäoikeus kielsi Tehyä ja Superia aloittamasta ensi viikolla teho-osastoille kohdistuvia lakkoja sakon uhalla. Siksi vasemmistoliitto ja vihreät katsoivat, ettei lakia tarvitsisi käsitellä eduskunnassa niin kiireellisesti. Hoitajaliitot eivät kuitenkaan ole käräjäoikeuden päätöksistä huolimatta ainakaan vielä peruneet lakkoja.

Lohen mukaan kiireellistä käsittelyä puoltaa myös ensi viikolla Helsingissä kotihoitoon kohdistuva lakonuhka.

”Saamani tiedon mukaan Helsingissä ikäihmisten kotihoidossa on vakava tilanne, jos siellä ei suojelutyötä saada. Siellä on erittäin vaativassa ja tehostetussa kotihoidossa noin 350 ihmistä. Jos heidän lääkejakelunsa keskeytyy, kysymys on vakavasta hengenvaarasta.”

Lohi painottaa, ettei potilasturvallisuuslaki ”ole kenellekään mieluinen”.

”Minullehan sopisi hirveän hyvin, jos sosiaali- ja terveysministeriöstä tulisi virkavastuulla arvio, että tätä ei tarvitakaan. Mielelläänhän tämä unohdettaisiin ja vedettäisiin pois. Mutta niin kauan kuin arvio on toisenlainen, tehtäväni on kantaa omalta osaltani vastuuta siitä, ettei ihmishenkiä menetetä”, hän perustelee.

Hoitajaliitot kertoivat torstaina päättäneensä joukkoirtisanoutumisten toimeenpanosta. Ne eivät kertoneet, koska irtisanoutumiset toteutuisivat.

Liitot julistivat myös niin sanotun tilapäisen siirron kiellon, joka alkaa heti. Kiellon aikana Tehyn ja Superin jäseniä ei saa siirtää omasta tehtävästään tai työskentelypaikastaan toiseen.