Käräjäoikeus kielsi lakkojen aloittamisen keskiviikkona. Tehyn ja Superin mukaan ”toimet lakkojen estämiseksi tai murtamiseksiovat johtaneet hoitajien syvään loukkaantumiseen, kiukkuun ja pettymykseen”.

Hoitajaliitot Tehy ja Super eivät aloita käräjäoikeuden kieltämiä lakkoja teho-osastoilla. Liitot tiedottivat asiasta torstaina.

Käräjäoikeus kielsi keskiviikkona väliaikaisella päätöksellä lakot, jotka uhkasivat teho-osastoja Hämeenlinnassa, Turussa ja Oulussa. Työnantajat hakivat kieltoa, koska ne katsoivat lakkojen uhkaavan henkeä ja terveyttä kohtuuttomalla tavalla.

Lähiviikoiksi voimaan jäävät lakkovaroitukset koskevat kotihoitoa Helsingissä ensi viikolla ja Oulussa sitä seuraavalla viikolla.

Lisäksi Tehy ja Super kertoivat torstaina päättäneensä toteuttaa hoitajien joukkoirtisanoutumiset. Liitot eivät kertoneet, koska irtisanoutumiset on määrä toteuttaa.

Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen ja Superin puheenjohtaja Silja Paavola ilmaisivat tiedotteessa turhautumisensa teho-osastojen lakkojen kieltämiseen.

Heidän mukaansa ”työnantajien ja lainsäätäjän toimet lakkojen estämiseksi tai murtamiseksi vain pahentavat ongelmia ja ovat johtaneet hoitajien syvään loukkaantumiseen, kiukkuun ja pettymykseen”.

"Näemme nyt, että esimerkiksi tehohoitajilla ei ole mitään mahdollisuutta taistella parempien työehtojen puolesta, vaikka heidän työnsä on todettu sekä oikeusistuimessa että eduskunnassa täysin korvaamattomaksi. Miten kauan päättäjät voivat väistää vastuutaan ja seurata katsomosta sote-järjestelmämme romahdusta”, puheenjohtajat kysyvät tiedotteen mukaan.

Eduskunta jatkaa potilasturvallisuuslain edistämistä teho-osastojen lakkojen perumisesta huolimatta. Kiistellystä laista on määrä äänestää eduskunnan täysistunnossa ensimmäisessä käsittelyssä jo perjantaina.

Pääministeri Sanna Marin (sd) sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi (kesk) sanoivat torstaina, että potilasturvallisuuslain säätäminen on yhä välttämätöntä muun muassa kotihoidon lakonuhkien vuoksi.

”Saamani tiedon mukaan Helsingissä ikäihmisten kotihoidossa on vakava tilanne, jos siellä ei suojelutyötä saada. Siellä on erittäin vaativassa ja tehostetussa kotihoidossa noin 350 ihmistä. Jos heidän lääkejakelunsa keskeytyy, kysymys on vakavasta hengenvaarasta”, Lohi sanoi.

Tehyn ja Superin sekä työnantajia edustavan KT:n pitkän ja vaikean työriidan sovittelu jatkuu valtakunnansovittelijan johdolla ensi maanantaina.