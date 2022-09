”Ei kai Saksa halua saada tuomiota siitä, että se toimii markkinatalouden vastaisesti”, kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja sanoo.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen vaatii, että pääministeri Sanna Marin ottaa pikaisesti EU-kortti käteensä ja lähteä neuvottelemaan Saksaan Uniperin pelastuspaketista.

”Pitäisi laittaa kova kovaa vastaan”, Mykkänen sanoo. Valtio omistaa enemmistön Fortumista, ja Fortum omistaa enemmistön saksalaisesta miljarditappioita tekevästä energiayhtiöstä Uniperista.

Mykkäsen mukaan uusimpien tietojen mukaan näyttää siltä, että Saksa on pettämässä Fortumin, Uniperin ja Saksan heinäkuussa neuvotteleman sopimuksen.

Eri uutistoimistojen tietojen mukaan Saksa ei välttämättä anna Uniperin siirtää myymänsä kaasun tuotantohintoja 90-prosenttisesti saksalaisten asiakkaiden maksettavaksi lokakuun alusta lähtien, kuten se vielä heinäkuussa lupasi.

Lue lisää: Saksalla on vaikeuksia pitäytyä Uniper-sopimuksessa, sanoo ministeri Tuppurainen: ”Karu totuus on valjennut kaikille”

Lue lisää: Saksa on lipeämässä jo toisesta Uniper-sopimuksen pääehdosta – voi maksaa Uniperille ja Fortumille neljä miljardia lisää

Mykkäsen mukaan Suomen pitää tarvittaessa olla valmis jopa haastamaan Saksa oikeuteen. Se ei ole omistajaohjausministerin, vaan pääministerin tehtävä, hän sanoo.

Mykkäsen mukaan ydinkysymys on se, hyväksyykö Suomi, etteivät Saksan viranomaiset suostuneet nostamaan energiahätätilaa kolmannelle tasolle, mikä olisi mahdollistanut hintojen nostamisen.

Saksa ei siis ole antanut Uniperin nostaa asiakkailtaan perimää kaasun hintaa samaan tahtiin kuin kaasun hinta nousee.

Nyt Uniper tekee miljarditappioita, koska sen pitää Saksan lain mukaan myydä kaasua valtavilla tappiolla asiakkaille. Saksalaiset poliitikot eivät ole halunneet nostaa kaasun hintaa, koska se on poliittinen riski.

Mykkäsen mukaansa Saksa toimii EU-maiden hyväksymän Euroopan energiaperuskirjan ja kilpailusääntöjen vastaisesti.

Hänen mukaansa Saksa olisi voinut toimia kuten Suomi, joka ei säätele massiivisesti hintoja vaan tukee niitä, joilla tulee ongelmia sähkölaskusta.

Euroopan energiaperuskirja on sovittu 1990-luvulla, jotta läntiset yhtiöt uskaltaisivat sijoittaa itäiseen Eurooppaan ilman pelkoa, että maat tekevät investoinneista kannattamattomia muuttamalla lakeja.

Mykkänen sanoo, että yksi vaihtoehto on ratkaista ongelma energiaperuskirjan sääntöjen mukaan.

Sopimuksen mukaan valtioiden välisiä riitoja ratkaistaan diplomaattisten kanavien ja tapauskohtaisesti tuomioistuinten kautta. Sijoittajien kohdalla riidat ratkaisee tuomioistuin, riitojenratkaisumenettely tai kansainvälinen välimiesmenettely tai sovittelu.

Epäilyksen EU:n kilpailusääntöjen rikkomisesta voisi viedä mahdollisesti EU:n tuomioistuimeen. Sen tehtävä on käsitellä komission tai jäsenvaltion toista jäsenvaltiota vastaan nostamat kanteet, jotka perustuvat siihen, että jäsenvaltio ei ole noudattanut jäsenyysvelvoitteitaan.

Oppositiossa oleva kokoomus on vaatinut hallitukselta EU-kortin käyttöä jo heinäkuusta lähtien, mutta Mykkäsen mukaan se ei vieläkään ole myöhäistä vaan entistä tärkeämpää, koska Saksa pelaa niin kovaa peliä.

”Totta kai se olisi vuosien prosessi, mutta näin luotaisiin painetta, että Saksan kannattaa etsiä reilumpi ratkaisu Suomen kanssa. Ei kai Saksa halua saada tuomiota siitä, että se toimii markkinatalouden vastaisesti.”

Uskotte siis, että Suomi pystyy vaikuttamaan Saksan viranomaisiin ja sisäiseen lainsäädäntöön?

”En tietenkään väitä, että tämä olisi yhdellä tekstiviestillä käännettävissä toiseen asentoon, mutta minusta on väärin, että tässä peruskysymyksessä luovutettiin taistelutta. Uskon, että Saksalla olisi ollut enemmän halukkuutta kompromissin hakemiseen, jos heillä olisi pelko, että heidän toimiaan pidetään EU:n sääntöjen vastaisina”, Mykkänen sanoo.

”Omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd) on sanonut, että on Saksan sisäinen päätös, miten maa lakejaan soveltaa. Ei se ihan niin ole. Meitä kuitenkin sitoo kansainväliset sopimukset. Tässä tapauksessa niiden pitäisi suojella sitä, ettei investointikohdemaan viranomaiset kykene mielivaltaisesti kääntämään ulkomaisen investoijan niskaan miljarditappioita kuten tässä on käynyt.”

Mykkäsen mukaan on selvää, heinäkuussa tehty diili on neuvoteltu huonosti.

”Väistämättä tulee mieleen, että Saksan talousministeriössä on jo pidemmän aikaa ajateltu niin, että heikennetään Uniperin kannattavuutta tiukoilla säännöillä. Ja sitten, kun sen arvo on nolla, kansallistetaan yritys. Niinhän tässä käy, jos mikään ei muutu. Pyyhettä ei saa heittää kehään.”

Lue lisää: Bloomberg: Saksa on pitkällä neuvotteluissa Uniperin ja kahden muun kaasuyhtiön kansallistamisessa

Onko hallitus heittänyt pyyhkeensä kehään?

”Siltä osin kannan huolta, että Tuppurainen sanoi viikko sitten, että emme voi lähteä haastamaan Saksan kansallista lainsäädäntöä.”

Pitääkö Suomen suhtautua jatkossa lähtökohtaisesti niin, että Saksa pettää aina?

”Ei nyt vaivuta niin suureen pessimismiin. Meillä on valtavasti hyvää yhteistyötä talouden ja politiikan puolella. Kyllä tämä opettaa, että peli on kovaa. Saksassa katsotaan kansallisten etujen kautta. Silloin pitää pystyä haastamaan, vaikka Suomi on pieni.”

Pitäisikö Tuppuraisen ja Marinin erota?

”Mieluumminkin Marinin pitäisi ostaa lentolippu Berliiniin ja mennä neuvottelemaan Uniperista. Hänen pitää ottaa yhteys EU:hun ja kysyä, onko sisämarkkinoiden investointisuojapaperit revitty, kun Saksa voi olla niitä toteuttamatta.”

Mykkänen epäilee, että Uniper toimii vastoin pääomistajansa tahtoa Saksan piikkiin.

”Oli aika hälyttävä merkki, että Fortum pörssitiedotteessaan kiisti, ettei nyt käydä neuvotteluja Uniperin enemmistön siirtämisestä Saksalle, mutta hetki myöhemmin Uniper laittaa pörssitiedotteen, jossa tämä sanotaan. Vaikuttaa siltä, että Uniperissa johto tukeutuu Saksan hallitukseen ja pelaa sillä enemmistöomistajaa vastaan.”

Fortumin ongelmat johtuvat massiivisista virhepäätöksistä, jotka on tehty vuosina 2008–2017.

Noina vuosina kokoomus oli vahtivuorossa jokaisessa Fortumin omistajaohjauksesta vastaavassa hallituksessa. Mykkänen itse oli ministeri aikana, jolloin Fortum päätti hankkia Uniperin.

Eikö kokoomuksen olisi pitänyt lukea Uniper-ehdot kunnolla tuolloin ja toimia, jotta tätä likapyykkiä ei nyt tarvitsisi pestä miljardeilla euroilla?

”Nämä ovat olleet yhtiön investointipäätöksiä. Ihan hyvä on miettiä jälkikäteen, miten ristiriitainen mahdottomuus on, kun pitäisi kohdella kaikkia omistajia samalla tavalla, vaikka yhtiön enemmistö on valtiolla. Jatkossa pitää olla tarkemmin selkeä syy”, Mykkänen sanoo.

”En halua, että eduskunta alkaa äänestää valtioyhtiöiden investoinneista, mutta voidaan pohtia, pitäisikö luoda mekanismi, jolla valtio tiukemmin valvoisi, että valtionyhtiöt toteuttavat valtion määrittelemää strategiaa.”

Lue lisää: Fortumin Uniper-valtaus näyttää päättyvän aivan kuten se alkoikin: Medialle vuodetaan tietoa ja Fortumin neuvotteluasema murenee.