Potilasturvallisuuslaki on ajanut hallituksen kriisin partaalle.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta esitteli perjantaina potilasturvallisuuslakia, joka on menossa eduskunnassa äänestykseen maanantaina. Lain taustalla ovat terveysalan ammattiliittojen työtaistelu-uhat. Lain avulla rajataan hoitajien työtaisteluoikeutta, ettei kansalaisten henki ja terveys vaarantuisi.

Potilasturvallisuuslaki on ajanut hallituksen kriisin partaalle hallituspuolue vasemmistoliiton ilmoitettua alkuviikolla, ettei se hyväksy sitä ilman merkittäviä muutoksia. Valiokunnan käsittelyssä alkuperäistä esitystä lievennettiin, mutta edelleenkään kaikki vasemmistoliiton kansanedustajat eivät aio äänestää sen puolesta.

Lue lisää: Eduskunta keskustelee potilasturvallisuuslaista –”Olemme menettäneet hoitajien luottamuksen”, sanoo Sdp:n Kim Berg

Lue lisää: Vasemmistoliiton yllättävä linjaus hoitajalakkoja rajoittavasta laista voi johtaa jopa puolueen lähtöön hallituksesta

Vasemmistoliiton Anna Kontula aikoo näillä näkymin äänestää hallituksen lakiesitystä vastaan.

”Olettaen että lakiesitykseen ei tule viikonlopun aikana vielä muutoksia”, Kontula sanoo HS:lle. Kontula sanoo, että lakiin tuli eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa kannatettavia muutoksia, kuten työntekijän uhkasakon poistuminen.

”Sitä taas en osaa erityisesti sanoa hyväksi, että aluehallintovirasto (avi) saa keskeyttää lakon neljästi. Se on selvä tiukennus lakiin”, Kontula. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön mukaan aluehallintovirastot voisivat siirtää lakkoja viikon ajaksi korkeintaan neljä kertaa peräkkäin.

”Tämä laki väistämättä jo säädettäessä kajoaa työtaisteluoikeuteen, vaikkei sitä lainkaan käytettäisi. Jos perusoikeuksia rajoitetaan, siihen pitäisi olla pätevät perusteet”, Kontula sanoo. Hän ihmettelee, miten juuri tämä lakko on sellainen, että tarvitaan laki, jollaista ei ole tarvittu aiemmin Suomessa käydyissä työtaisteluissa.

Kontulan mukaan tehohoidon osalta henkeen ja terveyteen liittyvät uhat olivat ymmärrettäviä. ”Mutta kun kotihoidosta ja erikoissairaanhoidosta puhutaan, samaa uhkaa ei ole eikä vastaavia perusteluita ole tullut ainakaan minun eteeni”, Kontula sanoo.

Alun perin hoitajaliitot Tehy ja Super uhkasivat lakoilla tehohoidossa ja kotihoidossa. Ne myös kieltäytyivät suojelutyöstä, jolla voitaisiin varmistaa, ettei ihmisten henki ja terveys vaarannu. Liitot peruivat tehohoidon lakot käräjäoikeuden kiellettyä ne. Kotihoidossa lakot ovat kuitenkin alkamassa.

Lakiesitystä vastaan aikoo äänestää myös vasemmiston oululainen kansanedustaja Katja Hänninen. Häntäkin hiertää ennen kaikkea se, että lailla ollaan hänen mukaansa ”työntekijän työtaisteluoikeutta murtamassa”. Hänninen sanoo, että esitetyn lain kaltaisia äärimmäisiä keinoja työtaistelujen estämiseksi hänen on ay-aktiivina vaikea hyväksyä.

”Kaikki paukut on nyt laitettava neuvottelupöytään ja toivotaan että sopu syntyy. Sinne on laitettava painetta”, Hänninen sanoi. Hoitajien työriidan sovittelun on määrä jatkua valtakunnansovittelijan johdolla maanantaina. Työntekijä- ja työnantajaosapuolet ovat istuneet valtakunnansovittelijan toimistolla Helsingin Bulevardilla tähän asti viikon jokaisena päivänä.

Hänninen sanoo, ettei hän halua arvostella tovereidensa työtä valiokunnassa ja muuten lain ympärillä käydyissä neuvotteluissa, vaikka hän esitystä tuleekin maanantain äänestyksessä vastustamaan.

”Minä kunnioitan sitä työtä, mitä puolueessa on tehty valiokunnassa lain muuttamisen eteen.”

Onko vasemmistoliitto lähdössä ensi viikolla hallituksesta, Katja Hänninen?

”Puhun vain omasta puolestani ja tämä on oma mielipiteeni lakiesitykseen. Tämä on varmasti kaikille vasemmistoliitossa vaikea asia.”

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä on päättänyt, että se äänestää lain puolesta.

HS:n kysymykseen mahdollisista seurauksista, jos joku lipeää linjasta, eduskuntaryhmän johtaja Jussi Saramo viestitti:

”Toivon että koko ryhmä äänestää lain puolesta, koska mukana olemalla saimme lain merkittävästi paremmaksi hoitajille. Tänään ja maanantaina tehdyt äänestysratkaisut katsotaan sitten ryhmässä niiden jälkeen.”

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan vasemmistoliittolainen jäsen Merja Kyllönen sanoi perjantaina, että hän aikoo itse äänestää lain puolesta, mutta ei voi taata samaa muiden vasemmistoliiton kansanedustajien osalta.

”Siitä tällä hetkellä lähdetään, että yhteinen sopu on rakennettu siinä hengessä, että kaikki voivat seistä sen takana”, Kyllönen sanoi tiedotustilaisuudessa.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Merja Kyllönen puhui sosiaali- ja terveysvaliokunnan tiedotustilaisuudessa eduskunnassa perjantaina.

Myös vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo kertoi aikovansa äänestää lakiesityksen puolesta.

”Saimme todella merkittäviä muutoksia aikaiseksi viikon aikana. Esimerkiksi avien rooli ja uhkasakot”, Honkasalo iloitsi.

HS tavoitti myös muita vasemmistoliiton kansanedustajia, mutta he eivät halunneet ilmaista kantaansa lakiesitykseen.

Helsinkiläinen kansanedustaja Suldaan Said Ahmed totesi, ettei voi tässä vaiheessa vielä kommentoida.

Jari Myllykoski Satakunnan vaalipiiristä viestitti HS:lle harkitsevansa äänestyskäyttäytymistään vakavasti

”Se tulee julkiseksi sitten maanantaina”, Myllykoski sanoi.