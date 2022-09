Hallituspuolueiden edustajat vetosivat siihen, että selkeät ilmastotavoitteet helpottavat myös investointipäätösten tekemistä ja yritysten toimintaa.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra oli eri linjoilla ilmastotoimista kaikkien muiden suurten puolueiden johtajien kanssa HS:n paneelikeskustelussa keskiviikkona. Keskustelu pidettiin HS:n ja Aalto EE:n järjestämän Taloudenpuolustuskurssin päätteeksi.

Siihen osallistuivat Purran lisäksi pääministeri, Sdp:n puheenjohtaja Sanna Marin, valtiovarainministeri, keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko, ympäristöministeri, vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo, opetusministeri, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson ja oppositiojohtaja, kokoomuksen Petteri Orpo.

Orpo linjasi jälleen, että hänen puolueensa ei mene sellaiseen hallitukseen, joka peruuttaa ilmastopäätöksissä.

”Ilmastotavoitteista ei voi tinkiä, ilmastonmuutos ei ole hävinnyt minnekään”, hän sanoi.

Perussuomalaiset on muun muassa ehdottanut EU:n päästökauppajärjestelmän väliaikaista purkamista energian hinnannousun hillitsemiseksi. Purra vaati tentissä myös, että Suomessa pitää ottaa hiilivoimalat ja turvetta käyttöön, jotta tulevista ajoista selvitään.

Hän korosti, että ilmastotavoitteista ei pidä kokonaan luopua, mutta asiat on laitettava tärkeysjärjestykseen.

”Kumpi on tärkeämpää, se päivämäärä vai se, ettei ihmisille tule kylmä?” Purra sanoi viitaten hallituksen tavoitteeseen, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.

”Kuuntelen usein perussuomalaisten pohdintoja näistä järkyttyneenä. Kun kohtaan yritysten edustajia, siellä sanotaan että näitä vihreitä toimia pitää jatkaa”, vihreiden Ohisalo sanoi.

”Fossiilinen energia on kallista kuluttajille, yrityksille ja ilmastolle, joten siitä pitää päästä eroon”, linjasi vasemmistoliiton Andersson.

Pääministeri Marin kiitti edellistä porvarihallitusta kivihiilen käytön kieltämisestä vuonna 2029. Hänen mukaansa tämän kiellon tuoma selkeä näkymä on edistänyt sitä, että Suomessa energiapaletti on monia muita maita monipuolisempi ja energia on siksi edullisempaa.

Marin kiisti, että Sdp olisi valmis missään olosuhteissa joustamaan ilmastotavoitteista, vaikka puolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman on esittänyt hieman samansuuntaisia ehdotuksia perussuomalaisten kanssa. Lindtman on ehdottanut, että aikaisemmilta vuosilta ylijääneitä päästöoikeuksia voisi nyt tuoda markkinoille, jotta niitä olisi enemmän tarjolla ja ne olisivat sen myötä halvempia.

Tentissä keskusteltiin myös muun muassa keskiviikon suuresta talousuutisesta, suomalaisen Fortumin tytäryhtiön Uniperin myynnistä Saksan valtiolle 500 miljoonalla eurolla. Fortumin mukaan yhtiö kärsii Uniperin ostosta yhteensä vajaan 6 miljardin euron tappiot.

”Mikään voitokas päivä tämä ei ole Suomelle”, totesi valtiovarainministeri, keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko.

Marin kuvasi neuvottelutulosta kohtuulliseksi.

”Menneisyydessä on otettu liian suuria riskejä”, hän totesi Fortumin aiemmista toimista.

Puheenjohtajilta kysyttiin myös, pitäisikö Suomen kansallistaa strategisesti tärkeitä pörssiyrityksiä kuten Finnair. He eivät sulkeneet tätä pois vaan useampi kommentoi, että valtion omistajaohjauspolitiikkaa pitää uudistaa.

”On hyvä pohtia, missä asioissa meidän pitää olla varmoja, että voimme huolehtia tämän maan perusasioista”, Saarikko sanoi.

Ohisalo totesi, että esimerkiksi Finnair voisi olla valtion omistuksessa, jos katsotaan, että se vastaa valtion strategisiin intresseihin.

”Katsoisin avoimesti, miten tilanne on.”

”Ei saa toistua enää tilanne, jossa valtio-omisteinen yhtiö tekee huonoja päätöksiä ja valtio sanoo, että meillä ei ollut tästä tietoa”, sanoi puolestaan Purra.

