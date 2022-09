Presidentti Niinistö: Putin on pannut ”pokeri­termein all-in” sodassaan Ukrainassa

Myös Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyys on ollut esillä Niinistön YK:ssa käymissä keskusteluissa.

New York

Venäjän presidentti Vladimir Putin on päättänyt panna Ukrainan sodassa kaiken peliin, Suomen presidentti Sauli Niinistö kuvaili New Yorkissa tiistai-iltana Suomen aikaa.

"Venäjä on pannut, presidentti Putin, pokeritermein all-in. Se on hyvin kohtalonomaista, pelata sillä tavalla", Niinistö kuvaili. Hän tarkensi, että kohtalokasta se on nimenomaan Venäjän tulevaisuuden näkökulmasta.

Niinistö puhui suomalaismedioille pidettyään YK:n yleiskokouksessa Suomen kansallisen puheenvuoron.

Ukraina on viime viikkoina saavuttanut sodassa merkittäviä voittoja. Venäjä on syyskuussa joutunut vetäytymään tuhansien neliökilometrien alueelta esimerkiksi Harkovan ja Hersonin rintamilla.

Niinistö kuvaili Ukrainan edistymistä ”yllättävän tehokkaaksi”. Juuri tämä kehitys on ajanut Putinin pahaan rakoon.

Tiistaina uutistoimistot kertoivat, että neljällä Venäjän miehittämällä ukrainalaisalueella suunnitellaan ”kansanäänestyksiä”, joilla alueet liitettäisiin Venäjään.

Niinistö totesi, että näin Venäjä tavoittelee näennäisiä oikeuksia puuttua alueisiin.

”Indikoiko se mahdollisesti tiivistymisestä [sodassa]? Sitä en tässä vaiheessa halua arvioida”, Niinistö sanoi.

Hän ei halunnut myöskään ottaa kantaa Venäjän mahdolliseen liikekannallepanoon.

”Luulen, että on parempi odottaa ja kuunnella Putinin puhetta”, Niinistö totesi.

Aiemmin venäläismediat ennakoivat, että Putin saattaisi pitää puheen tiistaina. Myöhemmin tiistaina mediat kertoivat, että puhe olisi siirretty keskiviikkoon.

Niinistö on puhunut useaan otteeseen sodan laajentumisen riskistä Ukrainassa. Nyt akuutein huoli on presidentin mielestä ”laadullinen eskalaatio” eli aiempaa järeämpien aseiden käyttö.

Venäjällä on hallussaan laaja ydinasearsenaali. On pohdittu, voisiko vaikeuksiin ajautunut Venäjä turvautua siihen sodan kulun muuttamiseksi.

Samalla länsi on varonut tukemasta Ukrainaa liian järeällä aseavulla, ettei se provosoisi Venäjää. Yhdysvallat ei esimerkiksi ole suostunut antamaan Ukrainalle noin 300 kilometrin etäisyyteen yltäviä Atacms-tykistöohjuksia, vaikka Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on niitä toistuvasti pyytänyt.

”Länsi on ollut tietyllä tavalla varovainen. Kuitenkin apu on tehostunut ja järeämpää aseistusta on annettu”, Niinistö sanoi.

”Se, mihin raja pannaan, on USA:n asia.”

Zelenskyi puhuu YK:lle ennalta tallennetun videon välityksellä keskiviikkona, samoin Yhdsyvaltain presidentti Joe Biden.

Niinistön mukaan YK:ssa on selvä tuki Ukrainalle, ja tällä viikolla haetaan erityisesti yhteistä henkeä.

”Tämmöinen ei voi jatkua”, Niinistö sanoi. ”Ei täällä yksittäisiä konflikteja sellaisenaan kyetä ratkaisemaan, mutta löytyykö sellainen potku. Se on nyt tärkeää”, Niinistö sanoi.

Myös Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyys on ollut esillä Niinistön YK:ssa käymissä keskusteluissa. Niinistö tapasi Unkarin uuden presidentin Katalin Novákin ja Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoğanin.

Kumpikaan maista ei ole ratifioinut Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyttä.

Novák ja sen myötä Unkari suhtautuu Niinistön mukaan Suomen Nato-jäsenyyteen myönteisesti.

”Voisi vetää sen johtopäätöksen, että hän pitää hyvin luonnollisena Suomen Nato-jäsenyyttä”, Niinistö kuvaili.

Niinistö viittasi myös Erdoğanin antamaan haastatteluun, jossa tämä totesi Ruotsin olevan suoranainen terrorismin kehto. Suomessa tilanne on paremmin hallinnassa, Turkin presidentti kuvasi.

”Erdoğan vahvisti tänäänkin, että hänellä on hyvin erilainen käsitys meistä [Suomesta ja Ruotsista]”, Niinistö sanoi. Presidentin mukaan perushenki Turkin kanssa on kuitenkin se, että ”yritetään löytää ratkaisuja”.

Tiedotustilaisuudessa Niinistöltä kysyttiin, pyrkiikö Turkki siihen, että ensin ratifioitaisiin Suomen Nato-jäsenyys ja Ruotsin joskus myöhemmin.

”Siihen ei menty, mutta aivan selvästi turkkilaiset ymmärtävät Suomen kannan. Meidän mielestämme yhtä jalkaa eteneminen on hyvin, hyvin tärkeää.”

Niinistön lehdistötilaisuus oli tarkoitettu suomalaismedialle, mutta paikalle tuli kesken kaiken turkkilaismediaa. Presidentiltä tiedusteltiin viestintäpäällikkö Jouni Mölsän estelystä huolimatta esimerkiksi, kuinka tärkeänä Suomi pitää Nato-jäsenyyttä turvallisuutensa kannalta.

”Pidämme sitä tärkeänä. Emme muuten hakisi jäseniksi”, Niinistö totesi.