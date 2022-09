”Putin on maalannut itsensä ahtaaseen nurkkaan, josta hän pyrkii etsimään ulospääsyä”, sanoo ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Halla-aho (ps).

Venäjän julistama osittainen liikekannallepano tuo Suomenkin ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan ”uusia arvaamattomuustekijöitä”, sanoo eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Halla-aho (ps).

Venäjän presidentti Vladimir Putin julisti keskiviikkona Venäjälle samana päivänä alkavan osittaisen liikekannallepanon. Keskiviikkoaamuna maan puolustusministeri Sergei Šoigu sanoi, että tämä koskisi 300 000:ta venäläistä. Liikekannallepano tarkoittaa valtion asevoimien määräämistä taisteluvalmiuteen.

”Putin on maalannut itsensä aika ahtaaseen nurkkaan, josta hän varmaan pyrkii etsimään ulospääsyä kokeilemalla erilaisia asioita ja tarkastelemalla, miten länsimaat niihin reagoivat”, sanoo Halla-aho.

Varsinaisia vaikutuksia Suomen ja Venäjän suhteisiin Halla-aho ei kuitenkaan näe.

”Suomella ja Venäjällä ei tällä hetkellä ole juurikaan kahdenvälisiä suhteita. Kaikki yhteydenpito on loppunut, kuten tietysti Venäjän ja kaikkien muiden länsimaidenkin välillä”, hän huomauttaa.

Halla-aho uskoo, että päätös kuvastaa osin Venäjän neuvottomuutta sotarintamalla.

”Putinilla on varmasti tarve pyrkiä kääntämään oman yleisönsä huomio jonnekin muualle rintamalla koetuista tappioista.”

Halla-aho ei pidä käännettä odottamattomana, sillä asialla on spekuloitu jo pidempään. Hänen mukaansa liikekannallepano on ollut väistämättä edessä.

Venäjällä on ollut suuria vaikeuksia korvata kokemiaan miehistötappioita ja rekrytoida Ukrainaan ammattisotilaita ja vapaaehtoisia, Halla-aho sanoo.

”Mikä on tietysti ihan ymmärrettävää, että ihmisillä ei ole halua lähteä sotaan, jossa heitä johdetaan huonosti ja jossa todennäköisyys päästä hengestään on aika korkea.”

Venäjän keskiviikkoinen ilmoitus sai suomalaispoliitikot kommentoimaan tilannetta viestipalvelu Twitterissä.

”Putin yrittää vielä kääntää tilanteen kasvot säilyttävään asentoon nostamalla panoksia. Tietävät, että liikekannallepanon tehokas potentiaali rajallinen. Maailman mielipide on jakautuneempi kuin meiltä näyttää. Sodassa itsessään lännellä ja Ukrainalla ylivoima. Sitä käytettävä”, kommentoi esimerkiksi kokoomuksen eduskuntaryhmän johtaja Kai Mykkänen.

Käänne on kirvoittanut jälleen keskustelua myös Suomen rajan sulkemisesta venäläisturisteilta. Tätä ovat vaatineet erityisesti oppositiopoliitikot jo aiemminkin.

”Sotapäällikkö Šoigu sanoo, ettei Venäjä taistele niinkään Ukrainaa kuin länttä vastaan. Jos tämä ei ole riittävä peruste sulkea itärajaamme niin mikä sitten on?” kirjoittaa nyt esimerkiksi kokoomuksen kansanedustaja Sari Multala.

Myös hallituspuolueiden kansanedustajien riveistä kuului keskiviikkona kannatusta ajatukselle.

”Jos Venäjällä on liikekannallepano lähtenyt liikkeelle, silloin Suomen on otettava oma selkeä päätös turistiviisumien lopettamiseksi. Venäjä on uhka, jos siellä mobilisoidutaan sotaan. Tämä ei olisi toimi suomenvenäläisiä kohtaan vaan toimi suojata Suomi Venäjän valtion uhalta”, kirjoitti kansanedustaja Hussein al-Taee (sd).