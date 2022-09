Ulkoministeriö kertoo mahdollisesti jo torstaina, onko se löytänyt uusia keinoja rajoittaa venäläisten tulos Suomeen.

Suomi aikoo tiukentaa edelleen venäläisten pääsyä Suomeen.

Virkakunta on koko torstaipäivän etsinyt tapaa, jolla tiukennus voitaisiin tehdä nopeiten.

Suomi päätti jo elokuussa pudottaa turistiviisumeiden myöntämisen kymmeneen prosenttiin aikaisemmasta, mutta nyt pohdinnassa on myös lopettaa turistiviisumeiden myöntäminen kokonaan.

Neuvotteluissa pohditaan myös, pitäisikö muidenkin kuin turistiviisumeiden myöntämistä vähentää.

”Neuvottelussa katsotaan sekä sitä, mitä voidaan tehdä uusien viisumien myönnölle että olemassa oleville viisumeille. Nyt katsotaan myös, voiko rajalla tehdä jotain”, sanoo Rajavartiolaitoksen kansainvälisen yhteistyön yksikön päällikkö, eversti Matti Pitkäniitty.

Hän sanoo, että yksi vaihtoehto on estää venäläisten tuloa rajalailla. ”Se edellyttää vakavan uhkan olemassaoloa. Se on varmasti yksi vaihtoehto.”

Uudesta valmistelusta kertoi ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) keskiviikkona New Yorkissa.

”Olemme päättäneet tänään alkaa valmistella kansallista ratkaisua siihen, miten voimme tätä turistiliikennettä rajoittaa tai sen kokonaan estää, ja tämä kansallinen ratkaisu voi sisältää uutta lainsäädäntöä, joka tehtäisiin hyvin nopeasti tai olemassa olevien säädösten tulkinnalla”, Haavisto totesi.

Nykyistä tiukemman viisumilinjan kannalla oli myös muun muassa pääministeri Sanna Marin (sd) keskiviikkona Helsingin Sanomien järjestämässä puheenjohtajapaneelissa.

Keskeinen syy uuteen linjaukseen on Venäjän keskiviikkona julistama liikekannallepano ja Venäjän presidentti Vladimir Putin entistä voimakkaampi viesti, että Venäjä on sodassa myös paitsi Ukrainan, myös koko lännen kanssa.

Virkakunta pohtii parhaillaan, miten Venäjän liikekannallepano muuttaa Suomen turvallisuustilannetta. He joutuvat myös miettimään, onko järkevää sulkea rajat niin, etteivät venäläiset sotaa pakenevat nuoret miehet pääse pois Venäjältä, vaan joutuvat sotimaan Ukrainaan.

Tähän mennessä Suomen viranomaiset ovat lähteneet siitä, ettei jokainen turistiviisumilla tuleva venäläinen ole turvallisuusuhka.

Toinen syy mahdolliseen muutokseen on poliittinen paine.

Viro ja muut Baltian maat ilmoittivat aikaisemmin syyskuussa, etteivät ne tämän viikon maanantaista lähtien päästä enää minkään maan myöntämällä turistiviisumilla venäläisiä maahan.

Muun muassa perhesyistä venäläiset pääsevät kuitenkin yhä rajan yli.

Tiukalta vaikuttava päätös ei tosiasiassa ole vähentänyt venäläisten saapumista Viroon kuin noin kymmenen prosenttia. Määrä on vähentynyt parilla sadalla henkilöllä aiemmasta parista tuhannesta.

Viro tiukensi jo elokuussa käytäntöään, joten uuden päätöksen vaikutus ei ole enää välttämättä niin merkittävä.

”Päätös on niin tuore, ettei voi sanoa, miten se lopulta vaikuttaa. Nyt näyttää, että se on vähän pienentänyt Viroon tulevien venäläisten määrää. Voi olla, että se on enemmän kuin Viron itse ilmoittama kymmenen prosenttia”, Rajavartiolaitoksen Pitkäniitty sanoo.

Suomeen saapui viime viikon keskiviikkona noin 3 100 venäläistä, mutta eilen määrä oli noussut jo noin 4 800:een. Syyksi arvellaan sitä, että osa venäläisistä pakenee, jotta he eivät joudu sotimaan Ukrainaan.

HS:n tietojen mukaan vaihtoehtoja kiristää venäläisten maahantuloa on kolme.

Yksi tapa on etsiä rajoituksia Schengen-säännöstön puitteissa. Schengen-säännöstöllä taataan vapaa liikkuvuus laajalti Euroopassa.

Toinen on laatia erillislaki. Sitä ei kuitenkaan saataisi kovin nopeasti voimaan.

Alustavien tietojen mukaan nopein tie olisi vähentää venäläisten saapumista rajalain 16. pykälän mukaan. Vaihtoehdoista kertoi ensin Iltalehti.

”Valtioneuvosto voi päättää rajanylityspaikan sulkemisesta tai rajanylitysliikenteen rajoittamisesta määräajaksi tai toistaiseksi, jos sulkeminen tai rajoittaminen on välttämätöntä vakavan yleiselle järjestykselle, kansalliselle turvallisuudelle tai kansanterveydelle aiheutuvan uhan torjumiseksi”, pykälässä lukee.

Kyseessä on sama pykälä, jota käytettiin, kun Suomen rajat suljettiin koronapandemian aikana.

Kyse on myös siis varsin samanalaisesta säädöksestä kuin muun muassa Viro on ottanut käyttöön.

”Suomessa uhka-arvio on lähtenyt yksilökohtaisesta selvityksestä, mutta tässä lähdettäisiin käänteisesti siitä, että kaikki ovat uhka ja sitten on poikkeuksia”, Pitkäniitty sanoo.

Suomessa turvallisuusarvion tekevät turvallisuusviranomaiset kuten suojelupoliisi, Puolustusvoimat ja rajaviranomaiset.

Ne ovat tähän mennessä katsoneet, etteivät kaikki venäläiset turistit ole Suomelle turistiuhka.

Ulkoministeriön käsityksen mukaan myöskään Virossa turvallisuusviranomaiset eivät ole uhka-arviota, vaan päätöksen ovat tehneet Viron hallituksen poliitikot.

Aikaisemmin Suomen hallitus on vähentänyt venäläisille myönnettävien turistiviisumien määrän kymmeneen prosenttiin aikaisemmasta, mutta nyt pohditaan mahdollisuutta lopettaa turistiviisumien jakaminen kokonaan.

Aikaisemman päätöksen vaikutus ei vielä näy tilastoissa, koska viisumeita vasta myönnetään.

Aikaisemmin Suomi on katsonut, ettei se voi Schengen-sopimuksen säännösten perusteella kategorisesti kieltää kaikilta venäläisiltä turistiviisumia.

Ulkoministeriö sanoi jo elokuussa etsivänsä kansallisia keinoja tiukentaa linjaa. Ministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner ilmoitti tiistaina, että Suomen oma pakotelaki tuskin ehtisi voimaan enää tällä hallituskaudella.

