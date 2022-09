Poliittinen paine ajoi virkamiehet löytämään uuden keinon rajoittaa matkustamista.

Hallituksen on tarkoitus linjata venäläisten maahantulon kiristämisestä viimeistään torstaina

Ulkoministeriö ja sisäministeriö ovat valmistelleet pitkin viikonloppua ja alkuviikkoa uutta valtioneuvoston päätöstä, jolla Suomi voi tiukentaa venäläisten maahan pääsyä.

HS:n hallituslähteiden mukaan alustava ajatus on ollut, että päätös tehdään viimeistään torstaina valtioneuvoston istunnossa.

Päätös tulisi voimaan joko seuraavana päivänä tai lyhyen siirtymäajan jälkeen, jotta rajaviranomaiset voivat valmistautua uusiin päätöksiin.

Vielä ei ole varmaa, että päätös lopulta tehdään torstaina.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) kertoi perjantaina, että Suomi aikoo rajoittaa venäläisten matkustajaliikennettä Suomeen Schengen-säännösten mukaisesti.

”Kaikki turismin perusteella rajan ylittävien saapuminen maahan estyy. Tämä koskee sekä Suomen aiemmin myöntämillä Schengen-viisumeilla liikkuvia että muiden maiden Schengen-viisumeilla liikkuvia”, Haavisto sanoi.

Asian esittelee ulkoministeriö. Haavisto palaa Japanin murhatun ex-pääministerin Shinzō Aben hautajaisista keskiviikkona, joten sitä ennen päätöstä tuskin tehdään.

Venäjän kansalaisten maahantulon ja viisumien myöntämisen merkittävää rajoittamista koskeva periaatepäätös tehtäisiin Suomen kansainvälisen aseman vakavan vahingoittumisen perusteella.

Vielä ei ole tiedossa, miten mainehaitta tullaan valtioneuvoston päätökseen kirjaamaan, mutta HS:n haastattelemien lähteiden mukaan käytännössä kyse on Suomen suhteesta muihin EU-maihin, joilla on maaraja Venäjän kanssa eli Baltian maihin ja Puolaan.

Haitan voi kuvitella syntyvän siitä, että Suomella on ollut muita rajanaapureita sallivammat rajakäytännöt.

Suomi on päästänyt venäläiset turistit kulkemaan esimerkiksi Baltian maihin, mutta Baltian maat eivät ole pariin viikkoon päästäneet venäläisiä turisteja kulkemaan Venäjän ja Viron rajan yli esimerkiksi Suomeen.

Viro ja muut Baltian maat ilmoittivat aikaisemmin syyskuussa, etteivät ne viime viikon maanantaista lähtien päästä enää minkään EU-maan myöntämällä turistiviisumilla venäläisiä maahan.

Suomi perustelee päätöstä kansainvälisillä suhteilla, mutta muut Venäjän EU-rajanaapurit turvallisuusuhalla.

Suomen turvallisuusviranomaiset eivät ole määritelleet kaikkia venäläisiä turisteja turvallisuusuhaksi, kuten esimerkiksi Viro on tehnyt.

Ulkoministeriön tietojen mukaan Viron päätös oli poliittinen, eli se ei perustu viranomaisten turva-arvioon.

Myös Suomen tulevaa päätöstä voi tulkita poliittiseksi, vaikka ulkoministeriön virkamiehet kirjoittavatkin perustelut haitasta.

HS:n hallituslähteet perustelevat eroa sillä, että ulkosuhteet ovat selkeämmin valtioneuvoston ja presidentin määriteltävissä kuin turvallisuusarviot, joista vastaavat muun muassa suojelupoliisi ja Puolustusvoimat.

Suomen lain mukaan käännytyspäätöksistä voi valittaa.

Viranomaiset ovat arvelleet, että hallinto-oikeuden voi olla vaikea uskoa, jos rajaviranomainen käännyttää ostoksille Imatralle tulleen 80-vuotiaan isoäidin uhkana Suomen turvallisuudelle.

HS:n tietojen mukaan Schengen-sääntöjen kansainvälisyyspykälä löytyi ulkoministeriön ja sisäministeriön virkamiesvalmistelussa viime viikon loppupuolella.

Ratkaisu löytyi vasta sen jälkeen, kun poliittinen paine venäläisten matkustamisen rajoittamiseen nousi entisestään viime keskiviikkona.

Silloin Venäjän presidentti Vladimir Putin ilmoitti ”osittaisesta” liikekannallepanosta ja korosti, että Venäjän vihollinen on pikemmin läntiset maat kuin Ukraina.

Myös Viron viimeviikkoinen päätös on lisännyt poliittista painetta Suomessa.

Putinin linjausten ja Viron päätösten jälkeen poliitikot laajasti näkivät, että on moraalisesti kestämätöntä antaa venäläisten turistien tulla Suomeen, vaikka monet suuret Euroopan maat eivät ole itse asettaneet mitään rajoituksia venäläisturismille. Kovimmat rajoitukset ovat tehneet Puola, Baltian maat ja Suomi.

Schengen-säännöksissä ei ollut pykälää moraalisesti kestämättömästä matkustamisesta, mutta viranomaiset löysivät sieltä kansainvälistä mainehaittaa käsittelevän pykälän.

Ulkoministeriö on korostanut aikaisemmin jatkuvasti, ettei EU hyväksy rajapäätöstä, joka kohdistuu kaikkiin venäläisiin kollektiivisesti ilman yksilöllistä päätöstä.

Rajavartiolaitoksen kansainvälisen yhteistyön yksikön päällikkö, eversti Matti Pitkäniitty sanoo, että Suomen päätös on hybridi eli maahantulon epäämisen perustelu on kollektiivinen mutta itse päätös on aina yksilöllinen.

”Todennäköisesti päätöksessä luetellaan erityisryhmät, jotka saavat tulla, vaikka emme halua mahdollistaa tarpeetonta liikkumista. Rajalla selvitetään matkustajan taustat. Jos valtioneuvoston päätöksen linjauksen perustelut kohdistuvat häneen, hänelle tehdään henkilökohtainen päätös maahantulon epäämisestä”, Pitkäniitty sanoo.

Valmistelussa joudutaan vielä muun muassa pohtimaan, miten määritellään syyt, joilla Suomeen pääsee. Näitä ovat muun muassa perhesyyt ja opiskelu.