Saksa, Ranska ja Espanja ovat aiemmin kertoneet vastustavansa turistiviisumien täyskieltoa.

Euroopan isoista matkailumaista ainakaan Espanja, Portugali, Italia, Ranska ja Kreikka eivät ole kiristäneet venäläisten turistiviisumien myöntämistä.

HS selvitti asiaa muun muassa maiden Helsingin-lähetystöistä ja Suomen-suurlähetystöistä näissä maissa.

Suomessa venäläisille myönnettävien viisumien määrää on vähennetty kymmeneen prosenttiin aikaisemmasta. Nyt oppositio vaatii linjan tiukentamista entisestään ja pääministeri Sanna Marin (sd) on vakuuttanut, että hallituksella on selkeä tahto lopettaa venäläisten matkailijoiden tulo Suomeen.

Virkamiehet ovat etsineet tapaa, miten tämä voitaisiin tehdä. Päätöksistä on määrä kertoa perjantaina kello 18.45 järjestettävässä tiedotustilaisuudessa.

HS:n tietojen mukaan Suomi suunnittelee tiukentavansa turistien maahan pääsyä vetoamalla kansainvälisiin suhteisiin. Schengen-säännöstössä on viittaus, jonka mukaan ulkomaalaisen maahantulo voidaan kieltää sillä perusteella, että hän vaarantaa kohdemaan kansainvälisiä suhteita.

Haitta voisi olla esimerkiksi se, että muut maat paheksuvat nykyistä tapaa, jolla Suomi päästää läntisiä maita vihollisenaan pitävän Venäjän kansalaisia kulkemaan rajansa kautta muualle Schengen-alueelle.

Suomesta tuli tämän viikon maanantaina periaatteessa ainoa maa, jonka maarajan yli venäläiset pääsevät EU:hun. Venäjältä Suomeen saapuvien määrä on kasvanut voimakkaasti sen jälkeen, kun Venäjä ilmoitti osittaisesta liikekannallepanosta keskiviikkona.

Baltian maat ja Puola lakkasivat maanantaina päästämästä venäläisiä maahan minkään EU-maan myöntämällä turistiviisumilla. Venäläisten saapuminen esimerkiksi Viroon on kuitenkin vähentynyt vain noin kymmenen prosenttia, koska muun muassa perhesyistä venäläiset pääsevät yhä rajan yli.

Useat suuret EU-maat eivät sen sijaan ole muuttaneet viisumilinjaansa mitenkään lukuun ottamatta sitä, että kaikkien EU-maiden yhteinen päätös EU:n ja Venäjän viisumihelpotussopimuksen keskeyttämisestä on pantu tai sitä ollaan panemassa toimeen. EU päätti siitä syyskuussa.

Espanja ja Portugali myöntävät edelleen turistiviisumeita Venäjän kansalaisille. Perusteluna on, etteivät ne halua estää ”tavallisen kansan” matkustamista niiden alueelle.

Enemmistö Portugalin parlamentin puolueista on vastustanut rajoituksia turistiviisumeille, eikä hallituskaan ole asettunut täyden kiellon taakse.

”Sanktioiden on rankaistava Venäjän sotakonetta, muttei kansaa”, perusteli Portugalin ulkoministeri João Gomes Cravinho Eco-julkaisulle.

”[Lähimaihin] on kohdistunut miehityksen alusta saakka sellainen tulijoiden tulva, jota ei voi hyväksyä. Toisaalta maat kuten Espanja puolustavat, että on hyvä ylläpitää erityisesti kansalaisyhteiskuntien välisiä suhteita”, sanoi puolestaan Espanjan ulkoministeri José Manuel Albares El País -lehden mukaan.

Portugali on kuitenkin evännyt kaikki venäläisten hakemukset niin sanotuista kultaisista Ukrainan hyökkäyssodan jälkeen, maahanmuutto- ja rajavirasto Sef kertoi. Kultaisia viisumeita on myönnetty esimerkiksi mittavaa sijoitusta kuten asunnon hankintaa tai yritystoimintaa vastaan Schengenin alueen ulkopuolisille kansalaisille.

Ennen sotaa venäläisille myönnetyt kultaiset viisumit jäävät kuitenkin voimaan eikä niitä vedetä hallituksen mukaan takaisin.

Italian ulkoministeriön HS:lle antaman vastauksen perusteella myöskään Italia ei ole tehnyt uusia omia rajoituksia.

”Italia noudattaa EU:n tasolla tehtyä päätöstä viisumihelpotusten keskeyttämisestä. Italia on toiminut asiassa niin kuin muut jäsenmaat ja vahvasti tukenut päätöstä Eurooppa-neuvostossa”, Italian ulkoministeriöstä viestitään Italian Suomen-suurlähetystön kautta.

Myöskään Kreikka ei Helsingin-lähetystönsä vastauksen perusteella ole asettanut omia rajoituksiaan turistiviisumeille. Lähetystöstä kerrotaan, että Kreikka on ”panemassa täytäntöön” EU-päätöksen viisumihelpotuksen keskeyttämisestä.

Ranskan ulkoministeri Catherine Colonna sanoi elokuun lopussa EU:n ulkoministerien epävirallisen kokouksen yhteydessä, että viisumiasioissa on tärkeää erottaa toisistaan ”sodanlietsojat” ja muut venäläiset.

Pariisin Suomen-suurlähetystöstä kerrotaan, että viisumikeskustelu ei ole viime päivinä juuri näkynyt Ranskan lehdistössä.

HS kertoi ulkoministerien epävirallisen kokouksen aikaan uutistoimisto Reutersin tietoihin perustuen, että erityisesti Saksa ja Ranska vastustivat turistiviisumien täyskieltoa.

EU:n ulkoministerien epävirallisen kokouksen jälkeen tilanne sodan tilanne on muuttunut siltä osin, että Venäjä on julistanut osittaisen liikekannallepanon.

