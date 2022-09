Kirjeissä on osittain eri allekirjoittajat. Toisessa on mukana myös muita kuin suomalaisia europarlamentaarikkoja.

Suomalaiset europarlamentaarikot ovat vedonneet perjantaina kahdella eri kirjeellä Suomen hallitukseen ja muun muassa EU-komission puheenjohtajaan Ursula von der Leyeniin, jotta turistiviisumien myöntämistä venäläisille rajoitettaisiin merkittävästi tai lopetettaisiin.

Kirjeissä on osittain eri allekirjoittajat. Toisessa on mukana myös muita kuin suomalaisia europarlamentaarikkoja.

Toisen kirjeen on allekirjoittanut seitsemän suomalaista EU-parlamentaarikkoa. Siinä vaaditaan Venäjän viisumikäytäntöjen tiukentamista koko EU-alueella.

Jos yhteistä linjaa ei saada aikaan, Suomen tulee kirjeen mukaan toimia itse.

Parlamentaarikot ovat lähettäneet kirjeen von der Leyenin lisäksi ulkopoliittiselle edustajalle Josep Borrellille, sisäasioista vastaavalle komissaarille Ylva Johanssonille, Suomen pääministerille Sanna Marinille (sd), ulkoministeri Pekka Haavistolle (vihr) ja sisäministeri Krista Mikkoselle (vihr).

”Ei ole moraalisesti perusteltua, että venäläisten matkailu unionin alueelle jatkuu, samalla kun Venäjä käy julmaa hyökkäyssotaa naapurimaatansa vastaan”, siinä todetaan.

Kirjeen ovat allekirjoittaneet Alviina Alametsä (vihr), Eero Heinäluoma (sd), Elsi Katainen (kesk), Heidi Hautala (vihr), Mauri Pekkarinen (kesk), Miapetra Kumpula-Natri (sd) ja Ville Niinistö (vihr).

Kirjeen allekirjoittaneet sanovat tukevansa Suomen hallituksen pyyntöä, että EU linjaisi yhteisesti venäläisille myönnettyjen turistiviisumien mitätöinnistä tai kumoamisesta.

Mahdollisen Suomen oman ratkaisun sisältöä kirjeessä ei määritellä. Allekirjoittajat eivät ehdota, että Suomi alkaisi mitätöidä jo myönnettyjä viisumeita.

”Tuemme ministeri [Pekka] Haaviston esitystä turistiviisumien myöntämisen radikaalista rajoittamisesta venäläisille”, kirjeessä sanotaan.

Ulkoministeri Haavisto (vihr) sanoi keskiviikkona toimittajille New Yorkissa, että Suomi haluaa edelleen rajoittaa turistiliikennettä Venäjältä. Ratkaisu voi sisältää uutta lainsäädäntöä tai perustua olemassa olevien säädösten tulkintaan, mutta sen tarkemmin Haavisto ei keinoista puhunut.

Suomella on kaikkiaan 14 europarlamentaarikkoa, eli puolet heistä ei ole allekirjoittanut kirjettä.

Petri Sarvamaa

Osa heistä on sen sijaan allekirjoittajana toisessa vetoomuskirjeessä, joka on osoitettu vain pääministeri Marinille. Tämän kirjeen alullepanija on kokoomuksen europarlamentaarikko Petri Sarvamaa. Allekirjoittajina on myös muiden EU-maiden europarlamentaarikkoja. Suuri osa on europarlamentin keskustaoikeistolaisesta EPP-ryhmästä, johon myös Sarvamaa kuuluu.

Suomalaisista europarlamentaarikoista tämän kirjeen ovat allekirjoittaneet Alametsän lisäksi myös Henna Virkkunen (kok), Laura Huhtasaari (ps) ja Teuvo Hakkarainen (ps).

Silvia Modig (vas), Sirpa Pietikäinen (kok) ja Nils Torvalds (r) eivät ole allekirjoittaneet kumpaakaan kirjeistä.

Sarvamaan kirjeessä vaaditaan Suomen hallitukselta välittömiä toimia Schengen-viisumien ”kieltämiseksi”.

Kirjeen on allekirjoittanut 34 europarlamentaarikkoa. Kaikkiaan europarlamentissa on 705 jäsentä.

HS kysyi Sarvamaalta puhelinhaastattelussa, mitä hän englanninkielisen kirjeensä kieltää-verbillä (ban) viisumien yhteydessä tarkoittaa.

Onko vaatimuksena pysäyttää uusien turistiviisumien myöntäminen vai mitätöidä myös jo myönnetyt viisumit?

”Ihan hyvä, että kysyt”, Sarvamaa vastaa.

”Kaikkien jo myönnettyjen peruminen voisi olla aika mahdoton operaatio. Mutta siinä voisi olla jonkinlainen ylimenoaika, että esimerkiksi viikko tai kaksi viikkoa taaksepäin myönnetyt perutaan”, hän pohtii.

”Vaatimus on joka tapauksessa se, että raja pitää näiltä turisteilta saada kiinni.”

Sarvamaa ei myöskään suoraan ota kantaa siihen, miten pitäisi kohdella niitä venäläisiä, jotka tulevat Suomen rajalle mukanaan jostain toisesta EU-maasta myönnetty viisumi.

”Tämä menee jo saivarteluksi, koska suuri valtaosa on kuitenkin heitä, joilla on viisumi nimenomaan Suomeen.”

Ulkoministeri Haavisto puolestaan sanoi keskiviikkona, että venäläisten turismiliikenne Suomen kautta muihin EU-maihin on edelleen suurta.

Sarvamaan mukaan hän alkoi valmistella omaa kirjettään jo viime viikolla. Haaviston tämän viikon lausuntojen ”ympäripyöreys” oli hänen mukaansa syy siihen, että hän katsoi kirjeen lähettämisen edelleen tarpeelliseksi.

Sarvamaan mukaan EU-tasoisen linjauksen saamista ei kannata odottaa, vaikka hänen mukaansa EU:ssa riittää ymmärrystä Venäjän naapurimaiden omille linjauksille.

”On helpompi katsoa suopeasti tällaisia Venäjän rajalla olevien maiden omia turvallisuusnäkökohtia [kuin luoda EU-tason linjaus]”, Sarvamaa sanoo.

Suomi on aiemmin syksyllä vähentänyt venäläisille myönnettävien turistiviisumien määrän kymmeneen prosenttiin aikaisemmasta.

Sen jälkeen hallitus on vakuuttanut, että se haluaisi kiristää venäläisten maahanpääsyä entisestään, mutta keinoa siihen ei ole löytynyt. Torstaina Marin vakuutti, että hallituksella on selkeä tahto lopettaa venäläisten matkailijoiden tulo Suomeen.

Ulkoministeriö, sisäministeriö ja Rajavartiolaitos etsivät parhaillaan laillista keinoa rajoittaa venäläisten maahantuloa.

Suomi on myös pyytänyt EU:n komissiota suosittelemaan, että Schengen-alueen maat mitätöisivät tai kumoaisivat venäläisten viisumit tai asettaisivat heidät maahantulokieltoon samalla, kun ne käännyttävät heidät rajaltaan.

Baltian maat ja Puola ilmoittivat aikaisemmin syyskuussa, etteivät ne tämän viikon maanantaista lähtien päästä enää minkään EU-maan myöntämällä turistiviisumilla venäläisiä maahan. Ne perustelevat tätä sillä, että venäläiset ovat turvallisuusuhka.

Baltian maiden tiukalta vaikuttava päätös ei tosiasiassa ole vähentänyt venäläisten saapumista Viroon kuin noin kymmenen prosenttia. Määrä on vähentynyt parilla sadalla henkilöllä aiemmasta parista tuhannesta. Syynä on, että muun muassa perhesyistä venäläiset pääsevät kuitenkin yhä rajan yli.

Sarvamaan alulle paneman kirjeen allekirjoittajista useat ovat Baltian ja Puolan edustajia.

