Rajavartiolaitos soveltaa uusia viisumisäännöksiä Suomeen pyrkiviin venäläismatkustajiin pika-aikataululla, kunhan valtioneuvosto päättää asiasta.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) kertoi perjantaina Suomen kiristävän viisumisäännöksiä maahan pyrkivien venäläisten osalta.

Rajavartiolaitos on valmis nopealla aikataululla panemaan uudet viisumisäännökset käytäntöön.

”Nopeimmillaan, jos päätös päivällä tehdään, niin toimeenpano voisi alkaa seuraavan vuorokauden alkaessa”, sanoo kansainvälisen yhteistyön yksikön päällikkö Matti Pitkäniitty Rajavartiolaitokselta.

”Kaikki riippuu siitä, milloin valtioneuvoston päätös asiasta tulee ja mitkä ovat poikkeusluokat.”

Valtioneuvoston päätöstä asiasta odotetaan lähipäivinä.

Lue lisää: Ministeri Haavisto: Venäläisten kauttakulku voi vaarantaa Suomen kansainvälisiä suhteita, rajoitukset voimaan lähipäivinä

Matkustajaliikenne on itärajalla lisääntynyt Venäjän ilmoitettua keskiviikkona liikekannallepanosta. Perjantain aikana rajan ylitti 7 600 Venäjän kansalaista, kun viikkoa aiemmin tulijoita oli 4 200.

Pitkäniityn mukaan todennäköisesti ensi viikolla voimaan astuvien uusien viisumisäännösten vaikutusta matkustajamääriin on vaikea arvioida. Hänen mukaansa venäläisten liikenne Suomeen voi pudota kolmasosaan tai se voi pudota yhden kolmasosan.

”Haarukka on iso, ja paljon riippuu viisumisäännökseen laadittavista poikkeuksista”, Pitkäniitty arvioi.

Lue lisää: Itärajan yli Suomeen tuli perjantaina yli 7 600 venäläistä, grafiikka näyttää muutoksen

Rajavartiolaitoksella on huomattu, että Venäjältä tulevien kauttakulkumatkailijoiden ja Helsinki-Vantaan ulkorajaliikenteen matkustajamäärät eivät täsmää.

”Johtopäätös on se, että pääosa ihmisjoukosta, joka ilmoittaa olevansa kauttakulkumatkalla, menee muihin Schengen-maihin eli sisärajaliikenteeseen, mistä emme saa tilastoja. Vain pieni osa jatkaa kolmansiin maihin eli Yhdysvaltoihin, Britanniaan ja Kanadaan”, Pitkäniitty sanoo.

Matkustaminen Suomen kautta muihin Schengen-maihin on viime päivinä korostunut, ja Pitkäniityn arvio on, että juuri tässä matkustajaryhmässä on odotettavissa vähenemistä voimakkaimmin.

Lue lisää: Suomeen pyritty itärajalta poikkeuksellisen useasti väärennetyillä papereilla – ”Maksaneet tuhansia euroja”

Rajavartiolaitoksen mukaan on aikaista arvioida sitä, lisääkö viisumisäännösten tiukentaminen mahdollisesti luvatonta maahantuloa ohi raja-asemien tai väärennetyillä asiakirjoilla.

”Se on miljoonan euron kysymys. Kaikki riippuu tulijoista ja heidän tilanteestaan. Rajavartiolaitoksella on suunnitelmat maastorajalle ihan yleisestikin eikä vain tähän tilanteeseen. Tilanteen kehitystä on hyvin vaikea ennakoida. Rajavartiolaitokselle, meidän johtamisjärjestelmälle tai henkilökunnalle se ei ole ongelma. Me olemme varautuneet nopeisiin tilannemuutoksiin”, Pitkäniitty sanoo.

Pitkäniityn mukaan matkustajat ovat tähän asti olleet ”lainkuuliaista porukkaa”.

”He haluavat käyttää laillisia väyliä ja laillisia asiakirjoja. Väärennettyjä asiakirjoja löytyy, mutta niiden määrä on kokonaiskuvassa vähäinen.”

Pitkäniitty korostaa, että, että Venäjän rajavartiopalvelu toimii edelleen tehokkaasti ja Suomen näkökulmasta normaalisti.

”Venäläiset saavat lähteä maasta, myös sellaiset jotka meidän näkökulmasta kuuluvat rekrytoitavien joukkoon”, Pitkäniitty sanoo.

Hän pitää kuitenkin mahdollisena, että Venäjä laittaisi tulevaisuudessa toimeen maastalähtökiellon omille kansalaisilleen.

”En pidä sitä mahdottomana skenaariona. Ukrainassa jo nähtiin, että maastapoistumiskielto oli yksi tapa pitää asevelvollisuusikäiset miehet maassa.”