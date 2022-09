Ulkopoliittisen instituutin tutkija Jussi Lassila arvioi, että liikekannallepanon jälkeen kaikesta poliittisesta itsensä ulos sulkenut venäläinen ei voi enää olla välinpitämätön sodan suhteen.

Venäjän mediassa on viime päivinä arvosteltu keskiviikkona maahan julistettua liikekannallepanoa, sen toimeenpanoa ja yksityiskohtia. Kritiikkiä ovat esittäneet myös viralliset tahot ja presidentti Vladimir Putinin tukijat.

Venäjän parlamentin ylähuoneen puhemies Valentina Matvijenko on muun muassa kritisoinut sitä, miten riviin on määrätty väkeä, jolla ei ole sotilastaustaa tai joilla on jo reilusti ikää.

Valtiollisen RT-televisiokanavan päätoimittaja Margarita Simonjan taas on ihmetellyt, miten värvääjät ovat lähettäneet kutsuntapapereita väärille miehille.

Lisäksi sunnuntaina Kommersant-uutissivusto raportoi laajasti Moskovassa järjestetyistä sodanvastaisista mielenosoituksista ja miliisin tekemistä kiinniotoista, jotka vaikuttivat mielivaltaisilta.

Venäjän politiikkaa tiiviisti seuraava tutkija Jussi Lassila sanoo, että Venäjän mediaan noussut kritiikki kielii kasvavasta protestista.

”Oli odotettavissa, että jos liikekannallepanoon mennään, tällainen reaktio tulee. Olisin kuitenkin vielä varovainen arvioimaan sitä, miten laajaksi tämä menee”, Lassila sanoo.

Lassila toimii vanhempana tutkijana Ulkopoliittisessa instituutissa.

”Simonjanin ja muiden propagandistien reaktioon en kiinnittäisi vielä mitään huomiota. On tyypillistä, että kun tapahtuu jotakin, joka hämmästyttää kansaa, se napataan mukaan viralliseen propagandaan. Se on yritys huomioida kansan keskuudessa ilmenevää suuttumusta.”

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila.

Lassilan mukaan ilmassa ei ainakaan vielä ole merkkejä siitä, että hallinnon sisällä tapahtuisi minkäänlaista repeilyä.

”Joka tapauksessa käsillä on sellainen tyytymättömyyden lähde, että ainekset isoille protesteille ja käänteelle kansalaisten ison enemmistön suhtautumisessa sotaan ovat olemassa”, Lassila sanoo.

”Välinpitämättömyyteen hakeutunut ja kaikesta poliittisesta itsensä ulos sulkenut venäläinen ei voi enää olla välinpitämätön sodan suhteen.”

Uutissivusto Kommersantin reportaasi protesteista kertoo Lassilan mukaan siitä, miten järkytys liikekannallepanosta on venäläisessä yhteiskunnassa niin iso, että uutissivustokin on rohkaistunut kertomaan asiasta.

”Protesteissa dynamiikka tapahtuu aina jollain tapaa kollektiivisen pelon voittamisen kautta. Kun huomaa, että jokin asia näkyy joka puolella, yksilökin on uskaltaa esittää kritiikkiä”, Lassila arvioi.

”Sitä on aina hyvin vaikea tietää, missä vaiheessa kollektiivinen pelko voitetaan.”

Lassilan mukaan nyt on oleellista seurata, mitä Venäjällä tapahtuu lähiviikkoina.

”Kaikki merkit viittaavat siihen, että liikekannallepano epäonnistuu. Riittävää määrää joukkoja ei saada yksinkertaisesti kokoon. Iso kysymys on myös se, mikä suuri suunnitelma on eli mitä rekrytoiduilla aiotaan tehdä. Koulutus ja varustetason puutteellisuus huomioiden ruumiita on tulossa, jos tekeillä on suuri vastahyökkäys.”

Vahvistamattomien tietojen mukaan Venäjä asettaisi maastapoistumiskiellon liikekannallepanoon liittyen, ja se voisi tulla mahdollisesti voimaan jo ensi viikolla.

Maastapoistumiskielto tulisi tutkijan mukaan entisestään lisäämään sekasortoa Venäjällä.

”Viranomaisten välinen yhteistyö huutaa Venäjällä poissaoloaan. Silloin puolustushallinnossa tuskin vähät välitetään, mitä pahennusta heidän saamansa ukaasi aiheuttaa muussa yhteiskunnassa”, Lassila sanoo.