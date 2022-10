Ulkoministeriön korkein virkamies viisumeista: ”Emmehän me halua, että Suomi on ikään kuin hyökkäys­sotaa käyvän maan virkistys­alue”

Ulkoministeriön korkeimpana virkamiehenä toukokuussa aloittanut Jukka Salovaara luotsaa ministeriötä aikana, jona ulkopolitiikka on enemmän päivänpolitiikan keskiössä kuin aikoihin. ”Monet asiat, joita me pidimme itsestään selvinä ovatkin aika hataralla pohjalla ihan turvallisuudesta alkaen”, hän sanoo.

Kun ulkoministeriön valtiosihteeri Jukka Salovaara istuu haastatteluun remontin jäljiltä hohtavissa Merikasarmin tiloissa Katajanokalla, maailma ympärillä on synkkä ja sekava.

Itämerellä kaasuputkissa on räjähtänyt, ja uutismylly pyörii kiivaana.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on kestänyt seitsemän kuukautta.

Hiljattain Venäjä on kertonut osittaisesta liikekannallepanosta, ja haastattelun jälkeen presidentti Vladimir Putin ilmoittaa, että neljä Ukrainan itäistä aluetta liitetään osaksi Venäjää ”kansanäänestysten” jälkeen.

Salovaaralla on kuohunnan keskellä selvä viesti: Kukaan ei voi hyväksyä sitä, että Venäjä anastaa väkivalloin toisen maan alueita. Ja katseen on nyt pysyttävä Ukrainassa, kaasuputkiräjähdysten aiheuttamasta hämmennyksestä huolimatta.

”Onhan se ilmeistä, että siellä on valtiollinen toimija taustalla, se on tarkoituksellista ja tietenkin voi miettiä, mitä tämä aiheuttaa”, Salovaara sanoo Nord Streamiin viitaten.

Hän muistuttaa, ettei varmaa tietoa tekijästä ole.

”Kyllähän tämä luo suurta epävarmuutta ja pelkoakin. Ehkä se on ollut tällaisen toimenpiteen tarkoitus. Se vie huomiota Ukrainasta.”

Venäjältä Saksaan kulkevat Nord Stream 1 ja 2 -kaasuputket alkoivat vuotaa maanantaina Tanskan Bornholmin saaren edustalla ilmeisesti räjähdysten seurauksena.

Useat valtiot, Suomen lisäksi muun muassa Ruotsi ja Tanska sekä Euroopan komissio ja Nato ovat arvioineet hiukan eri sanankääntein, että vakuuttava selitys vahingoille on tahallinen tuhotyö.

Salovaara sanoo, että jos tavoite on ollut luoda epävarmuutta, ei sille tulisi antaa sijaa.

”Tämä on juuri niitä tilanteita, joissa pitää pitää pää kylmänä, eikä antaa liikaa tilaa myöskään sille epävarmuudelle ja pelolle.”

Hän sanoo, että jo Venäjän liikekannallepano osoittaa, ettei sota ole mennyt Venäjän haluamalla tavalla. Nyt Venäjä yrittää vain kovempaa. Sota tulee kestämään.

EU:n ja lännen vastauksen pitää Salovaaran mielestä olla nyt yhtenäisyydestä ja päättäväisyydestä huolehtiminen.

”Huomion pitää kiinnittyä sinne Ukrainaan”, hän toistaa.

Talven tullen se voi kysyä myös voimia.

”Onhan se ilmeistä, että tässä koetellaan meidän kärsivällisyyttämme ja päättäväisyyttämme siinä mielessä, että energia on hyvä painostuskeino”, Salovaara sanoo energian saatavuuteen ja hintaan viitaten.

Kokonaiskuvan pitää silti säilyä, sillä on kyse isommista asioista, hän sanoo.

”Tietyllä tavalla Euroopan turvallisuusarkkitehtuuri ratkaistaan nyt Ukrainassa.”

Suomen hän uskoo olevan verraten hyvin varautunut erilaisiin uhkakuviin, sillä 2000-luvun rauhallisempina vuosina valmiuksia ei purettu, kuten joissain muissa maissa.

” ”Monet asiat, joita me pidimme itsestään selvinä, ovatkin aika hataralla pohjalla ihan turvallisuudesta alkaen.”

Syntyjään helsinkiläinen Salovaara on pitkän linjan virkamies ja diplomaatti. Ulkoministeriöön hän tuli töihin ensimmäisen kerran vuonna 1995. Tämän jälkeen hän on tehnyt töitä ulkoministeriön lisäksi niin valtioneuvoston kansliassa kuin eduskunnassakin.

Nykyiseen tehtäväänsä Salovaara nousi Suomen YK-suurlähettilään paikalta toukokuussa.

Ministeriön kansliapäällikkönä toimivan valtiosihteerin tehtävä on johtaa, kehittää ja valvoa ministeriön ja sen hallinnonalan toimintaa.

Salovaara luotsaa ulkoministeriötä aikana, jona ulkopolitiikka on yhtäkkiä enemmän päivänpolitiikan keskiössä kuin vuosiin. On sota, energiakriisi, Suomen Nato-prosessi ja suuria globaaleja ongelmia, kuten ilmastonmuutos.

”Näemme, että monet asiat, joita me pidimme itsestään selvinä, ovatkin aika hataralla pohjalla ihan turvallisuudesta alkaen. Joudumme tähän kiinnittämään paljon huomiota”, hän sanoo.

Salovaara pyrkiikin viemään katsetta myös hivenen kauemmaksi päivittäisestä uutiskuohunnasta: muun muassa heikentyneisiin suurvaltasuhteisiin. Pitkällä aikavälillä kehityksellä voi olla ikäviä seurauksia.

Esimerkiksi suurien globaalien ongelmien ratkaisemisesta tulee nykyisenkaltaisessa jännitteisessä maailmassa yhä vaikeampaa, hän sanoo. Se koskee muun muassa ilmastonmuutoksen, luontokadon ja kasvavan globaalin epätasa-arvon kaltaisia teemoja.

”Ongelmat ei pysähdy rajoille, ainoa tapa on se, että me ratkaisemme ne yhdessä. Mutta tietyllä tavalla nämä suurvaltajännitteet tekevät sopimisesta ja ratkaisemisesta vaikeampaa. Tämä on todella vaikea maasto.”

Viime viikkoina Salovaara on saanut kiinnittää huomiotaan Venäjän ja Itämeren lisäksi muun muassa venäläisille myönnettäviin viisumeihin.

Hallitus teki torstaina periaatepäätöksen, jolla venäläisten matkustaminen Suomeen vähenee merkittävästi. Käytännössä raja sulkeutui perjantain vastaisena yönä venäläisturisteilta. Maahan voi edelleen päästä muun muassa perhesyistä, opiskelemaan ja töihin.

Linjaus perustuu Schengen-alueen säännöksien pykälään, jonka perusteella matkustajan tulo alueelle voidaan kieltää kansainvälisten suhteiden vaarantumiseen vedoten.

Turistiviisumilinjaus syntyi mutkikasta kautta eikä ilman kritiikkiä.

”Tässä on menty askel askeleelta, ja minä olen itse tyytyväinen siihen, että tässä löydettiin näinkin fiksu ratkaisu”, Salovaara luonnehtii.

Alun perin hallitus katsoi, ettei turistiviisumien myöntämistä venäläisille voitaisi lopettaa kokonaan. Elokuussa niiden hakemiseen tarkoitettuja aikoja rajattiin voimakkaasti. Linjaa perusteltiin muun muassa yksilön oikeuksilla ja oikeusvaltion keskeisillä normeilla.

Baltian maat ja Puola tulivat toiseen tulokseen, ja niiden rajat menivät kiinni turisteilta viime viikolla. Näissä maissa venäläisturistit on määritelty turvallisuusuhaksi, mitä Suomen viranomaiset eivät ole katsoneet kollektiivisesti mahdolliseksi.

Oppositio ehti arvostella hallitusta hitaudesta.

Tutkija Johanna Vuorelma puolestaan arvosteli, että päätöksentekoprosessi ei tukenut oikeusvaltiota. Hän piti sitä epäjohdonmukaisena muun muassa, koska ensin todettiin, ettei Schengen-säännöstö mahdollista muutosta ja sitten, että se mahdollistaa.

Sisäministeriön virkamies Kalle Kekomäki kuvaili HS:lle uuden turistiviisumilinjauksen olevan ”aika kaltevalla pohjalla” esimerkiksi siksi, että kyseistä Schengen-artiklan kohtaa on tuskin koskaan sovellettu koskemaan kollektiivisesti kaikkia jonkin maan matkustajia.

” ”Emmehän me halua, että Suomi on ikään kuin hyökkäyssotaa käyvän maan virkistysalue.”

Salovaara muistuttaa, ettei vastaavaa ratkaisua olisi voitu tehdä paljon aiemmin.

Se mahdollistui, kun Venäjän liikekannallepano sai ihmiset suuremmissa määrissä liikkeelle ja samaan aikaan Baltian maissa ja Puolassa rajat menivät kiinni turisteilta. Jos Suomi ei olisi tehnyt omaa päätöstään, olisi Suomesta tullut ikään kuin kiertoreitti suhteessa Baltian maihin ja näin suhteita mahdollisesti vaarantava tekijä.

”Nyt me mahdollistamme sen, että toiminta on yhdenmukaista. Kyllähän me vieläkin toivomme, että tähän tulisi yhdenmukainen EU:n lähestymistapa. Mutta tämä on ollut nyt se fiksu päätös, mikä on ollut mahdollista tehdä tässä tilanteessa”, hän sanoo.

Hän muistuttaa myös, että Suomen tahtotila on koko ajan ollut rajoittaa turistiviisumien myöntämistä venäläisille.

”Emmehän me halua, että Suomi on ikään kuin hyökkäyssotaa käyvän maan virkistysalue.”

Salovaaran työpöydällä yksi keskeinen asia on tällä hetkellä myös Suomen Nato-jäsenyys. Hän johtaa koordinaatioryhmää, joka valmistelee hallituksen esitystä jäsenyydestä. Esitys on määrä antaa, kun Suomen jäsenyys on ratifioitu kaikissa 30 Nato-maassa.

Jäsenyys on ratifioimatta vielä Turkissa ja Unkarissa. Salovaaran mukaan Unkarin ratifiointiin liittyen ei ole tiedossa huolia ja sen odotetaan tapahtuvan pian. Turkin suhteen arvio on epämääräisempi.

Turkin parlamentti palaa kesätauoltaan lokakuun alussa.

Salovaara on ollut keskeisessä roolissa Suomen hakiessa Naton jäseneksi ja istunut keskusteluissa myös turkkilaisten kanssa.

Onko mahdollista, että Turkki etenee Nato-ratifioinnissa vielä tämän vuoden puolella?

”No on mahdollista, että se tapahtuu tämän vuoden puolella, mutta en pysty siitä tietenkään mitään varmaa arviota antamaan”, hän sanoo.

Kuluneella viikolla Suomessa käytiin keskustelut Suomen ja Turkin asiantuntijoiden välillä liittyen terrorismintorjuntaan ja siis Nato-jäsenyyteen.

Virkamiestapaamisia on nyt säännöllisesti, eikä niistä pidetä juuri ääntä.

Seuraavaa Suomen, Ruotsin ja Turkin kolmenvälistä tapaamista on kaavailtu lokakuulle.

Keskustelujen taustalla on Turkin, Suomen ja Ruotsin Madridin huippukokouksessa kesällä solmima yhteisymmärrysasiakirja, jonka myötä Turkki antoi jarrutuksen jälkeen Suomen ja Ruotsin jäsenyyden edetä. Paperissa Suomi ja Ruotsi sitoutuivat muun muassa tehostamaan Turkin kanssa yhteistyötään terrorismin ehkäisemiseksi.

Turkki, Suomi ja Ruotsi ovat tulkinneet asiakirjaa eri tavoin.

Salovaara ei juuri avaa sitä, mitä turkkilaisten mielenliikkeistä nyt tiedetään. Hän korostaa, että yhteyksiä pidetään ja keskusteluiden henki on ollut rakentava.

YK:n yleiskokousviikolla New Yorkissa sekä ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) että presidentti Sauli Niinistö tapasivat turkkilaiset vastapuolensa.

Turkissa on vaalit ensi kesänä, minkä on joissain arvioissa uskottu voivan vaikuttaa presidentti Recep Tayyip Erdoğanin arvioon siitä, koska Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyttä edistetään.

Salovaara haluaa uskoa, että Turkissakin ymmärretään Euroopan turvallisuustilanteen vakavuus.

”Kun katsotaan, kuinka vakava Euroopan turvallisuustilanne on tällä hetkellä, niin kyllä minä uskon, että tässä on kuitenkin vahvat perusteet sille, että Suomen ja Ruotsin Nato-liittyminen viedään maaliin nopeasti.”