Tukia maksetaan neljän kuukauden ajalta alkuvuonna, mutta tulotaso ei vaikuta siihen, saako kotitalous tukea vai ei.

Suurista sähkölaskuista myönnettävä kotitalousvähennys ja sähkötuki koskevat käytännössä lähinnä heitä, jotka lämmittävät kotinsa sähköllä. Näin arvioivat toimia valmistelleet virkamiehet ministeriöistä.

Sähkölaskujen korvaamiseen tarkoitetuista kotitalousvähennyksistä ”selvästi yli 90 prosenttia” kohdistuisi sähkölämmittäjille, arvioi hallitusneuvos Panu Pykönen valtiovarainministeriöstä.

”Tilannetta on kuitenkin hyvin vaikea arvioida ennalta, sillä siihen sisältyy paljon epävarmuuksia, kuten se, miten sähkön hinta kehittyy ja millaiset sähkösopimukset kotitalouksilla on, sekä tietysti se, paljonko sähköenergiaa käytetään”, Pykönen sanoo.

Hallitus kertoi maanantaina tukikeinojensa yksityiskohdat esittämistään tukitoimista, joilla tuetaan suomalaisten korkeita sähkölaskuja talvella.

Kotitalousvähennystä voisi saada korkeiden sähkölaskujen perusteella enimmillään 2 400 euroa. Pienituloisille suunnattu sähkötuki on suurimmillaan 2 640 euroa. Lisäksi sähkön arvonlisävero pudotetaan 24 prosentista 10 prosenttiin.

Sekä kotitalousvähennyksen että sähkötuen tukikausi alkaisi tammikuun alussa. Kotitalousvähennyksen arvioidaan koskevan noin 252 000 kotitaloutta, ja sen arvioidaan vähentävän verotuloja 265 miljoonalla eurolla.

Sekä sähkölaskun kotitalousvähennyksen että pienituloisille suunnatun sähkötuen saaminen edellyttävät, että kotitalouden sähkönkulutus on huomattavasti keskimääräistä suurempaa ja samaan aikaan sähköenergiasta maksettava hinta on kova.

Käytännössä tämä toteutuu talvikuukausina sähkölämmitteisissä omakotitaloissa esimerkiksi tilanteessa, jossa on joutunut uusimaan sähkösopimuksensa viime aikojen hintamyllerryksessä. Jos esimerkiksi sähkönkulutus tammi–huhtikuussa on keskimäärin 2 500 kilowattituntia kuukaudelta ja kotitaloudella on kiinteä sopimus 32 sentin kilowattituntihintaan, neljältä kuukaudelta saa yhteensä 720 euron kotitalousvähennyksen.

Vastaavasti jos kotitaloudella on tunneittain hinnoiteltavaan pörssisähköön perustuva sähkösopimus ja pörssisähkön hinta on alkuvuonna pilvissä, tuen ehdot täyttyvät pienemmälläkin sähkönkulutuksella.

Alla olevilla laskureilla voit itse kokeilla, millaisilla ehdoilla sähköstä voi saada verovähennystä tai suoraa tukea, jos tulojen määrä ei riitä vähennyksen hyödyntämiseen.

Valtiovarainministeriön Pykösen mukaan kotitalousvähennyksen ehtoja rajasi hallituksen budjettiriihessä määrittämä 300 miljoonan euron katto uudistuksen kuluille.

”On pyritty siihen, että kotitalousvähennys kohdentuisi niihin kotitalouksiin, jotka eniten kärsivät sähkön hinnannoususta ja jotka joutuvat maksamaan korkeaa hintaa sähköstään”, hän sanoo.

Pykösen mukaan kotitalousvähennyksen valmistelun yhteydessä selvitettiin myös, voisiko vähennystä kohdentaa tulotason mukaan muille kuin suurituloisille. Se olisi kuitenkin edellyttänyt käytännössä uuden verovähennyksen lisäämistä verotuksen tietojärjestelmiin.

”Tällaisen kokonaan uuden vähennyksen lisääminen ei kuitenkaan enää tässä aikataulussa ole mahdollista.”

Myös pienituloisille tarkoitettu sähkötuki auttaa käytännössä niitä, jotka lämmittävät sähköllä. Pelkästä käyttösähköstä johtuvien sähkölaskujen korvaamiseen tuki sovellu, sanoo johtaja Liisa Siika-aho sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Sähkötuen myöntämiselle ei ole asetettu tulorajoja, vaan tukea voi saada, jos maksettavien verojen määrä ei riitä verovähennyksen tekemiseen. Pienituloisten enimmäistuki olisi 660 euroa kuukaudessa, joten suurin mahdollinen sähkötuki neljän kuukauden ajalta olisi yhteensä 2 640 euroa.

Siika-ahon mukaan on vaikeaa arvioida, kuinka moni suomalainen voisi saada sähkötukea.

”Olemme käyttäneet arvioissamme 100 000 kotitalouden tukilukua, mutta siihen sisältyy erilaisia epävarmuustekijöitä”, Siika-aho sanoo.

Verovähennyksen lailla myös sähkötukeen on budjettiriihessä varattu 300 miljoonaa euroa. Siika-aho kuitenkin arvioi, että sähkötuen todellinen hintalappu jää ”jonnekin 120–170 miljoonan euron välille”.