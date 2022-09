”Jos Suomi olisi kriisissä, tämä olisi ymmärrettävää, mutta tällä hetkellä Suomessa ei ole minkäänlaista kriisiä", sisäministeriön kansainvälisten asioiden yksikön neuvotteleva virkamies Kalle Kekomäki sanoo.

Sisäministeriön kansainvälisten asioiden yksikön neuvotteleva virkamies Kalle Kekomäki kritisoi perusteita, joilla käytännössä pysäytettäisiin venäläisten turistien tulo Suomeen.

”Onhan tämä aika kaltevalla pohjalla”, Kekomäki sanoo.

Ulkoministeriö ja sisäministeriö valmistelevat parhaillaan venäläisturistien matkustamisesta uutta linjausta, josta on tarkoitus päättää hallituksen istunnossa viimeistään torstaina.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) kertoi perjantaina, että Suomi aikoo rajoittaa venäläisten matkustajaliikennettä Suomeen Schengen-säännösten mukaisesti.

”Kaikki turismin perusteella rajan ylittävien saapuminen maahan estyy. Tämä koskee sekä Suomen aiemmin myöntämillä Schengen-viisumeilla liikkuvia että muiden maiden Schengen-viisumeilla liikkuvia”, Haavisto sanoi.

Kekomäki kritisoi sitä, että päätös perustuu Schengenin rajasäännösten yhteen epämääräiseen artiklakohtaan. Siinä mainitaan matkustajista, jotka voivat vaarantaa maan kansainvälisiä suhteita.

Hallituksen on määrä tehdä periaatepäätös siitä, ovatko kaikki venäläiset turistit mainehaitta Suomen kansainvälisille suhteille. Tiedossa ei vielä ole, miten asia täsmälleen perustellaan.

Kekomäki sanoo, ettei kyseistä Schengen-artiklan kohtaa tuskin koskaan ole sovellettu koskemaan kollektiivisesti kaikkia jonkin maan matkustajia.

Turistit voivat valittaa rajalla tehdyistä epäämispäätöksistä hallinto-oikeuteen.

”Ehkä joku haluaa testata tätä oikeudessa, kun hänen maahan pääsynsä evätään. Jos joku valittaa, se ehkä menee hallinto-oikeuteen.”

Haastaisiko hallinto-oikeus Suomen valtion ulkopoliittisen linjauksen vääräksi?

”Hallinto-oikeus ei varmaankaan haastaisi ulkopoliittista linjausta, mutta se voisi kysyä, onko kyseinen tulija todellakin ollut konkreettinen uhka Suomen kansainvälisille suhteille. Rajalla kun riittää, että voi perustella epäämisen hallituksen linjauksella. Tässä tämän asian epämääräisyys on.”

Kekomäestä on kuitenkin välttämätöntä, että valtioneuvosto tekee asiasta periaatepäätöksen, kun kerran Suomessa tähän pykälään aiotaan vedota. Näin rajavartijoilla on selkänojaa, johon he voivat viitata, kun he epäävät venäläisten turistien maahan pääsyn.

”On hyvä, että poliittinen periaatepäätös tehdään, vaikka perusteet ovat hiukan epämääräiset. Nyt on kuitenkin se tilanne, ettei oikein ole muuhun tilaa, koska poliitikot ja puolueet ovat valinneet tiukan linjan, eikä haluta, että oppositio pääsee linjaa haastamaan.”

Lue lisää: Halla-aho ja Orpo moittivat hallitusta hitaasta reaktiosta viisumien rajoittamiseen

Kekomäen mielestä nyt on vallalla ajattelu, että nyt pitää tavalla tai toisella toimia, kunhan estetään turistien tulo.

”Jos Suomi olisi kriisissä, tämä olisi ymmärrettävää, mutta tällä hetkellä Suomessa ei ole minkäänlaista kriisiä. Silti olemme valmiita lähtemään kaltevalle pinnalle. Olemme valmiita lähtemään kotimaassa kaltevalle pinnalle, koska haluamme olla sympaattisia Ukrainaa kohtaan.”

Oliko poliitikkojen toiminta paheksuttavaa ja kävelivätkö he virkamiesten yli, kun he eivät tyytyneet virkamiesten aikaisemmin esittelemiin ratkaisuihin?

”Ei sitä voi pitää paheksuttavana. Kyllä me virkamiehet aika usein toimimme niin, että poliitikot heittävät ajatuksia ja me kritisoimme ja etsimme vaihtoehtoisia ratkaisuja. Se on ihan normiministeriötyötä, että joudutaan etsimään uusia ratkaisuja. Sitä se virkavalmistelu on.”

Kansainvälisellä mainehaitalla käytännössä tarkoitetaan sitä, että Baltian maat ovat kritisoineet Suomea siitä, että Suomi päästää rajansa yli venäläisiä turisteja kulkemaan Baltiaan ja muualle vapaan matkustamisen Schengen-alueelle.

Suomi on jo vähentänyt turistiviisumeiden myöntämisen venäläisille kymmeneen prosenttiin aikaisemmasta. Muiden maiden myöntämillä viisumeilla venäläiset ovat edelleen päässeet kulkemaan Suomeen ja Suomesta muualle.

Baltian maat ja Puola ovat kieltäneet turistien tulon vetoamalla siihen, että kaikki venäläiset turistit ovat turvallisuusuhka. Suomi on ollut ainoa Venäjän EU-rajanaapuri, joka ei ole tehnyt päätöstä kieltää turisteja.

SuomeN virkamiesten mukaan tällaista päätöstä ei voi tehdä niin kauan kuin suojelupoliisi ei ole määritellyt kaikkia venäläisiä turisteja turvallisuusuhaksi.

Virossa turvaluokituksen tekivät poliitikot. Suomessa turvaluokituksen määrittelevät viranomaiset, mutta ulkosuhteista päättävät presidentti ja hallitus.

Viranomaisten aikaisemman tulkinnan mukaan rajan laittaminen kiinni venäläisiltä turisteilta olisi vaatinut kansallisen pakotelain säätämistä, mutta valmistelun arvioitiin kestävän useita kuukausia.

Poliittinen paine lopettaa turistiliikenne nousi uusiin mittoihin viime keskiviikkona, kun Venäjän presidentti Vladimir Putin ilmoitti ”osittaisesta” liikekannallepanosta ja korosti, että Venäjän vihollinen on pikemmin läntiset maat kuin Ukraina.

Tämän jälkeen ministerit vaativat virkakoneistoa etsimään vielä kerran keinon, jolla kaikki turistiliikenne voitaisiin pysäyttää.

HS:n tietojen mukaan ulkoministeriö ja sisäministeriö alkoivat käydä läpi Schengen-säännöksiä. Virkamiehet päätyivät Schengen-säädöksissä olevaan pykälään, jossa mainitaan matkustajan aiheuttamasta kansainvälisestä uhasta.