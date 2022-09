”Suomessa pitää uudelleen vielä katsoa energia- ja tietojärjestelmien haavoittuvuudet tässä uudessa tilanteessa”, Haavisto sanoo.

ULKOMINISTERI Pekka Haavisto (vihr) sanoo, että Suomen pitää olla erittäin huolestunut mahdollisesta sabotaasista, joka on aiheuttanut laajoja vuotoja Nord Stream -kaasuputkijärjestelmään Itämerellä.

”Huolen aihe on suuri. Ymmärrän Ruotsin ja Tanskan lähtökohdan, että tämä on koko EU:n asia, kun keskeiseen energiaverkkoon tehdään mahdollinen sabotaasi”, Haavisto sanoo HS:n haastattelussa.

Haavisto sanoo, ettei hänellä ole tietoa putkien tai vastaavien rikkoutumista Suomen alue- tai talousvesillä tai muuallakaan.

”Nyt varmasti tullaan tutkimaan kaikki Itämeren alusten liikehdinnät ja yritetään selvittää, millaista liikehdintää putkien läheisyydessä on tapahtunut.”

Itämeren pohjassa Venäjältä Saksaan kulkevassa Nord Stream -kaasuputkilinjassa havaittiin alkuviikosta isoja vuotoja Tanskaan kuuluvan Bornholmin saaren lähellä.

Kaasuputkia operoiva Nord Stream AG -yhtiö kertoi tiistaina, että kolme yhtiön kaasuputkijärjestelmän linjaa ehti vaurioitua yhden päivän aikana.

Miten Suomen tulee reagoida vuotoihin?

”Suomessa pitää uudelleen vielä katsoa energia- ja tietojärjestelmien haavoittuvuudet tässä uudessa tilanteessa. Pidetään huolta, että vaihtoehtoja on ja pystytään kriisin tullen vaihtoehtoja myös käyttämään. Tällaista huoltovarmuussuunnittelua meillä jo paljon on, mutta se tulee nyt entistä ajankohtaisemmaksi, jos voimme joutua sitä myös käyttämään”, ulkoministeri Haavisto sanoo.

”Tämä muistuttaa, että tällaisessa tilanteessa tällainen uhka voi kohdistua mihin tahansa infrastruktuuriin.”

”Suomen pitää entistä enemmän tehostaa hybridi- ja kyberuhkiin varautumista. Tämä on vakava muistutus, kuinka tärkeää on, ettei ole energiantarjonnassa riippuvainen yhdestä maasta tai lähteestä.”

Haavisto sanoo, että hallitus kokoontuu keskiviikkona kello 17 iltakouluun, jossa koko hallitus saa viranomaisten uusimman tiedon.

”Olen vielä ulkoministerikollegoilta saamani tiedon varassa, mutta päivän mittaan tulee varmaan lisää tietoa eri lähteistä.”

Haavisto sanoo, että hän on puhunut aamulla aikaisin Ruotsin ulkoministeri Ann Lindenin kanssa ja aamupäivällä Tanskan ulkoministeri Jeppe Kofodin kanssa.

”Heillä on erittäin vahva näkemys siitä, että tämä on tahallisesti aiheutettu eli sabotaasin mahdollisuus on suuri kaikkien niiden tietojen mukaan, mitä heillä on. Heidän seismologiset laitokset ovat selvittänyt, että kyseessä on räjähdystyyppinen tilanne. Selvityksen mukaan se on hyvin todennäköisesti ulkopuolelta aiheutettu, sillä kaasun ei pitäisi itsestään räjähdellä.”

Haavisto sanoo, ettei Ruotsin ja Tanskan ulkoministereiden mukaansa kyse ole hyökkäyksestä Ruotsia tai Tanskaa vastaa, vaan hyökkäyksestä Euroopalle äärimmäisen tärkeää kansainvälistä energialinjaa vastaa.

”He toivovat nyt kaikilta EU-mailta solidaarisuutta.”

Voiko jo pitää selvänä, että sabotaasin takana on Venäjä?

”Jollakin tavalla pitäisi saada tutkimukset ensin päättymään. On ihan teknistä haastetta, miten putken rikkoutumiskohdan luokse päästään ja miten pitkään kaasuvuoto jatkuu.”

Mikä on teidän henkilökohtainen näkemyksenne syyllisestä? Voiko pitää jo varsin varmana, että kyseessä on Venäjä?

”Tässä on erilaisia mahdollisuuksia, mutta kun on tämän kokoluokan toimi, niin joku valtiollinen toimija siinä on varmaan ollut asialla. Tämä on se, mitä tästä voin nyt sanoa.”

Jos kävisi niin, että kyseessä oli Venäjä, pitäisikö Suomen tai EU:n harkita rajan sulkemista, jotta mahdollisten sabotaasien toteuttajien määrä vähenisi?

”Täytyy katsoa seuraavat askeleet ensin. Me olemme ehdottaneet EU:lle turistiviisumien täyskieltoa. EU:ssa on nyt tekeillä seitsemäs pakotepaketti. Voisi ajatella, että tällainen putkikysymys voi vaikuttaa sanktioiden käsittelyyn, jos jotain jälkiä saadaan syyllisestä. En halua mennä edelle, ennen kuin tutkimus on valmis.”

Toistaiseksi ei ole tietoa, kuka putkirikot aiheutti. Useat tutkijat ovat epäilleet, että syyllinen on Venäjä, mutta varmuutta siitä ei ole.

Seismografit mittasivat alueella kaksi järistystä jo maanantaina. Uppsalan yliopiston seismologi sanoi tiistaina, että järistykset olivat hyvin todennäköisesti räjähdyksiä eivätkä esimerkiksi maanjäristyksiä.

Ruotsin ja Tanskan poliisit tutkivat vuotoja törkeänä sabotaasina.

Myös Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen puhui Twitterissä ”kaasuputkiin kohdistetusta sabotaasista”.

”Toiminnassa olevan eurooppalaisen energiainfrastruktuurin tahallista häirintää ei voida hyväksyä, ja se johtaa voimakkaimpiin mahdollisiin reaktioihin”, von der Leyen kirjoitti.

Yhdysvallat on ilmoittanut olevansa valmis auttamaan eurooppalaisia liittolaisiaan energiavarmuuden saralla. Maa ilmoitti arvioivansa, oliko kyse hyökkäyksestä tai jonkinlaisesta sabotaasista.