Tanskalle kuuluvan Bornholmin saaren lähellä meren pohjassa kulkee venäläistä kaasua kuljettavia Nord Stream -putkia, joille saarelaiset eivät aiemmin uhranneet ajatustakaan. Sitten niissä tapahtui kolme räjähdystä.

Bornholm

Syksyinen sade pyyhkii Bornholmin saaren rantaa, kun Søs Kelager polkee pyörällään töistä. Takana on pitkä päivä Ruotsin Ystadin ja Tanskalle kuuluvan Bornholmin väliä ajavan autolautan ravintolassa.

”Töissä puhuttiin kaasuputkien vuodosta. Tässä oli tuuria mukana, sillä alueella ei ollut juuri silloin laivoja”, Kelager muistuttaa pysähtyessään hetkeksi saaren satamaan.

Venäjältä kaasua Eurooppaan kuljettaneisiin kahteen Nord Stream -putkeen tuli molempiin vuoto maanantaina lähellä Tanskaan kuuluvaa Bornholmin saarta. Nord Stream 1 vuotaa meren pohjassa Tanskalle kuuluvan saaren koillispuolella ja kakkosputki saaresta etelään. Alueelle ei tällä hetkellä päästetä aluksia.

Bornholmilainen Kelager tietää entuudestaan merenalaisten energialinjojen haavoittuvuuden, sillä Ruotsin ja Bornholmin välinen sähköä saarelle tuova merikaapeli vahingoittuu tuon tuosta. ”Laivojen ankkurit”, hän sanoo syyksi.

Kelagerin mielestä on selvää, että kaasuvuoto on sabotaasi, ja tekoon on vaadittu ammattilaisia ja sotilasosaamista.

”Vaikuttaa siltä, että Venäjä haluaa laajentaa tilannetta ja että hän [Venäjän presidentti Vladimir Putin] on tarpeeksi hullu aloittaakseen jotain vielä pahempaa”, Kelager sanoo.

Kelager on huolissaan, mutta vielä enemmän hän murehti helmikuussa, kun Venäjä hyökkäsi.

”Ajattelin silloin, että parasta muuttaa Färsaarille. Olemme täällä liian lähellä. Nyt vain toivotaan, että putki vuotaa tyhjiin.”

Bornholmin kaltaisista Itämeren saarista kiinnostutaan yleensä vain kriisien keskellä. Muun muassa pyökkimetsistään ja savusilakoistaan tunnettu saari on pinta-alaltaan vähän suurempi kuin Helsinki ja Espoo yhteensä, mutta sitä pidetään sotilasstrategisesti tärkeänä sijaintinsa vuoksi.

Bornholmilaiset Peter ja Mie Kofod ovat huolissaan kaasuvuodosta.

Useimmille saarelaisille meren pohjassa saaren lähistöllä makaavat kaasuputket ovat asia, jolle ei normaalisti uhrata ajatustakaan. Nyt on toisin.

Siivoojana työskentelevälle bornholmilaiselle Peter Kofodille on selvää, että kaasuvuodon takana ovat venäläiset. Kofod myöntää, että vähän pelottaa.

”Jos vuotoja tulee lisää, voivatko talomme räjähtää?” hän kysyy.

Kofodin seurassa saaren pääkaupungin Rønnen torikadulla taivaltaa Mie Kofod. Teollisuustyöntekijänä työskentelevä Mie Kofod on hänkin varma, että vuotojen takana on Venäjä. ”Hän saattaa pommittaa kaikkea”, Kofod sanoo. Putinia hänkin tarkoittaa.

Rønnen torilla nakkeja myyvä Tore Wolffbrandt on huolissaan – mutta ei kaasuvuodosta, vaan sateesta joka karkoittaa asiakkaat kioskilta.

Kaikki eivät mieti kaasuvuotoa, edes Bornholmilla. ”En ajattele asiaa enkä tiedä siitä. Eivätkä kaverinikaan”, väittää 17-vuotias Tore Wolffbrandt. Hän on tullut koulupäivän jälkeen tienaamaan rahaa myymällä nakkeja torikioskissa. ”Minulla ei ole mitään tietoa, kuka vuotojen aiheuttaja on”, Wolffbrandt sanoo ja kurkistaa kioskinluukusta sateeseen.

”Minua huolettaa enemmän sadekuuro, joka karkottaa asiakkaat”.

Vuotokohdat ovat Tanskan median mukaan noin 70–90 metrin syvyydessä meren pohjassa.

Tanskan energiahallinto arvioi keskiviikkona, että jo puolet suljetussa putkessa olleesta kaasusta olisi jo virrannut ulos. Vuodon uskotaan loppuvan sunnuntaina, joten vuotopaikkoja on mahdollista päästä tutkimaan ensi viikolla.

Danny, Sabrina ja Nelli Hedegaard kuvattuina kirjaostoksilla. Nelli Hedegaard ihmettelee, miten Tanskan sotavoimat eivät puuttuneet tapahtumiin niin lähellä Bornholmin saarta.

Bornholmilaisesta William Damin kirjakaupasta astuu ulos Hedegaardin perhe, Danny, Nelli ja 11-vuotias Sabrina.

Nelli Hedegaardin mielestä kaasuputkien rakentaminen ei alun perin ollut fiksu veto.

Hän ihmettelee, miten Tanskan sotavoimat eivät puuttuneet tapahtumiin niin lähellä Bornholmin saarta. Se huolettaa häntä.

”Miten lähelle he voivat tulla? Tuntuu, että he voivat tehdä mitä vaan”, Nelli Hedegaard sanoo.

”Siinä on riskinsä, kun tekee sopimuksia itsevaltaisten hallintojen kanssa. Sama Kiinan kanssa. Tulet riippuvaiseksi, kun olet liian kiinnostunut enemmän rahasta”, Danny Hedegaard sanoo.

Tanskassa on kasvatettu hiljattain puolustusbudjettia samoin kuin Suomessakin. Sotilaallista läsnäoloa on haluttu vahvistaa erityisesti Itämerellä ja Bornholmin saarella. Venäjä on tehnyt itsensä tiettäväksi Bornholmissa viime kuukausina: venäläiskone on esimerkiksi loukannut Tanskan ilmatilaa Bornholmin kohdalla.

Hedegaardit ovat tietoisia vilkastuneesta sotilaallisesta toiminnasta. ”Bornholmin lentokentälle tuotiin jokunen kuukausi sitten kaksi F-16-hävittäjää. Ne haluttiin tänne partioimaan lähialuetta”, Danny Hedegaard sanoo.

Saari ei ole Hedegaardien mielestä muuttunut, vaikka maailmaa puhuttava ja sabotaasiksi arvioitu kaasuvuoto tapahtuu juuri Bornholmin lähivesillä.

”Energian hinta on noussut ja inflaatio laukkaa, mutta Bornholm muuttuisi vasta, jos tänne osuu ohjus. Se olisikin sitten iso muutos”, Danny Hedegaard sanoo.