Kaasu­vuodon naapurissa sijaitseva Bornholm on syrjäinen saari, jonka merkitystä kriisit korostavat

Tanskalle kuuluva Bornholmin saari muistuttaa Ahvenanmaata. Syrjäisistä mutta strategisesti tärkeistä saarista kiinnostutaan aina kriisien keskellä.

Eteläisellä Itämerellä sijaitsevalla Bornholmin saarella on moni saanut viime kuukausina tottua uuteen aikaan. Yksi heistä on saaren pormestari.

Kello on vasta seitsemän aamulla, mutta pormestari Jacob Trøst seisoo jo sateessa ulkona. On alkamassa paikallisen aamu-tv:n suora lähetys, johon Trøstiä haastatellaan.

”Olen paikallispoliitikko, ja kun aloitin työssäni tammikuussa, en voinut kuvitellakaan, että olisin jatkuvasti kommentoimassa kansainvälistä politiikkaa”, Trøst sanoo, kun tv-kamera on sammunut.

Bornholmin pormestari Jacob Trøst Tanskan television aamulähetyksen haastateltavana.

Paikallispoliitikon yllättävä rooli kansainvälisten tapahtumien kommentaattorina kertoo siitä, miten noin 40 000 asukkaan Bornholm on noussut koko maailman huomion kohteeksi.

”The New York Timesissakin kirjoittivat”, Trøst sanoo kävellessään märissä kengissään sateensuojaan. Sanoissa kuuluu yhtä aikaa hämmennystä ja ylpeyttä.

Tällä viikolla tapahtuneen kaasu­vuoto­sabotaasin tekijäksi epäillään Venäjää. Varmaksi sitä ei tiedetä – mutta sen Bornholmin pormestari sanoo, ettei tekoon ole lähdetty tältä saarelta.

”Tämä on pieni saari, jossa ihmiset tuntevat toisensa.”

Sen uskoo, sillä kaikki ohikulkijat huikkaavat tervehdyksiä pormestarille.

Pormestari Jacob Trøst ei usko, että sabotaasiksi epäiltyjä kaasuvuotoja olisi voitu junailla Bornholmilta, sillä saarella kaikki tuntevat toisensa.

Saarelaiset ovat tottuneet elämään usein eristyksissä. Aina välillä sää keskeyttää lauttayhteydet mantereelle, eivätkä sähkökatkotkaan ole harvinaisia, sillä merikaapeli vaurioituu tuon tuosta.

”Bornholmin väki ei pienistä hätkähdä”, pormestari sanoo.

”Se on totta, että saarelaisia puhuttaa nyt kansainvälisen turvallisuustilanteen eskaloituminen. Mutta mitään paniikkia ei ole: asiasta puhutaan samaan tapaan kuin vaikkapa nousevista energian hinnoista.”

Vähän paniikkia kuitenkin.

Saaren pääkaupungin Rønnen sivukadulla on suuri plakaatti, joka kirkuu ”venäläiset tulevat”.

Tekstin alta kulkeva iäkäs mies pysähtyy paikalle. Todellako, hän kysyy.

Eivät tule. Teksti on mainos, joka viittaa saaren kulttuurihistoriallisen museon Russerne kommer! -näyttelyyn.

Bornholmin kulttuurihistoriallisen museon pihalla on sodanaikainen bunkkeri. Museossa esillä oleva näyttely on nimeltään Russerne kommer! (venäläiset tulevat).

Museolippuja myyvä Jonas Larsen tietää, että nimi kuulostaa pahaenteiseltä.

”Nyt se on vaikuttaa oudolta, mutta nimi oli sovittu jo kauan aikaa sitten.”

Aiheena on saaren historia vuosina 1945–1946, ja näyttely on ollut hyvin suosittu. Suosiota selittänee se, että saaren historia on monille tuntematon.

”Muu Tanska ei ole tiennyt, että Bornholm oli yksitoista kuukautta toisen maailmansodan jälkeen venäläisten miehittämä”, vahtimestari Larsen kertoo ja kutsuu sisään.

Muun Tanskan olivat britit vapauttaneet.

Näyttely esittelee, miten Bornholmia miehittivät toisen maailmansodan alkuvuosina saksalaiset, miten venäläiset pommittivat saarta toukokuussa 1945 Šturmovik-maataistelukoneilla ja ajoivat saksalaiset pois ja miten venäläiset elivät saarella liki vuoden.

Saarella palvelleista neuvostosotilaista osa oli aiemmin taistellut Suomen-rintamalla.

Näyttely muistuttaa, että venäläismiehittäjillä oli saarella ystävällistäkin ohjelmaa, kuten jalkapalloturnauksia, mutta myös vakavia ongelmia. Puna-armeijan joukot varastelivat, juopottelivat, teloittivat ja raiskasivat. Ketään ei koskaan syytetty raiskauksista, vaikka tapauksia oli ainakin 20.

Venäläiset lähtivät saarelta huhtikuussa 1946.

Bornholmin, Ahvenanmaan ja Gotlannin kaltaisten Itämeren saarten tärkeys korostuu aina kriisien keskellä.

Tänä vuonna Tanska on halunnut näyttää ulospäin, miten Bornholmia puolustetaan. Bornholmille on sijoitettu hävittäjäkoneita, ja Tanskan laivaston fregatti Esbern Snaren on partioinut lähivesillä näyttävästi.

”En usko, että julkisuuteen edes kerrotaan kaikkea”, pormestari Trøst sanoo.

Bornholmilta löytyy linnoituksia eri aikakausilta. Tunnetuin on Hammershusin linnoitus keskiajalta, ja tuoreimpiin kuuluu Dueodden ampumalinnoitus, jonka saksalaiset rakensivat rannikkotykistölleen.

Saksalaisten toisen maailmansodan aikaan Bornholmin Dueoddeen rakentama ampumalinnoitus on nykyään yksi saaren lukuisista sotilaallisista turistikohteista.

Nyt tuo Dueodden linnoitus on metsittynyt ja peittynyt hävyttömienkin graffitien alle. Linnakkeelta aukeava historiallinen linja nykypäivään on päivänselvä.

Venäläisten vetäytyessä huhtikuussa 1946 Tanskan edustaja allekirjoitti paperin, jonka mukaan Tanska sitoutui puolustamaan saarta omin joukoin.

Venäjän diplomaatit ovat muistuttaneet sopimuksesta tänäkin vuonna sen jälkeen kun Tanska ilmoitti tiivistävänsä puolustus­yhteis­työtä Yhdysvaltain kanssa.

Tanska on vastannut Venäjän uhkailuihin pääministeri Mette Frederiksenin suulla, ettei Venäjällä ole sanan sijaa Tanskan puolustuspolitiikassa.

”Ei siihen paperiin usko kukaan Tanskassa. Sopimus allekirjoitettiin pitäen asetta ohimolla”, pormestari Trøst sanoo.

Saaren koillisosassa sijaitseva Dueodden hiekkaranta on Bornholmin suosituimpia turistikohteita. Rannalta on myös lyhin matka saaren lähivesillä vuotaviin Nord Stream -putkiin.

Myös toinen linja kulkee Dueodden linnakkeesta nykypäivään. Läheinen Dueodden turistiranta on saaren osista lähimpänä Nord Stream -putkien vuotokohtaa merellä.

Vuotokohtaan on rannalta on noin 20 kilometrin matka. Vuotoa ei rannalta ihmissilmä huomaa.

Bornholm on hyvin tuttu lähes kaikille Tanskan poliitikoille, sillä saarella on järjestetty vuodesta 2011 Folkemødet-tapahtumaa, joka rakentuu ajankohtaisille poliittisille keskusteluille Suomi-Areenan tapaan.

Erityisen tuttu se on Lea Wermelinille. Hän on kasvanut Bornholmilla ja toimii nyt Tanskan ympäristöministerinä.

Tanskan ympäristöministeri Lea Wermelin tutustuu Tanskan ilmavoimien F-16-hävittäjään Bornholmin lentokentällä

Torstaina Wermelin matkusti Kööpenhaminasta synnyinseuduilleen vakuuttaakseen saarelaiset siitä, ettei mereen vuotava kaasu ole terveysriski. Samalla lennolla oli myös maan puolustusministeri Morten Bødskov, joka omasta puolestaan vakuutteli kansaa siitä, ettei turvallisuusuhka ole pahentunut.

Ympäristöministeri Wermelinin mukaan hänelle oli tärkeää päästä itse kertomaan, ettei vuodoista ole bornholmilaisille välitöntä terveyshaittaa.

Wermelin vahvistaa HS:lle julkisuudessa jo aiemmin liikkuneet arviot, joiden mukaan merenpohjassa vuotavien putkien vuodoista kertyisi hiilidioksidipäästöjä jopa noin 14 miljoonaa tonnia. Määrä vastaa noin kolmannesta Tanskan vuosittaisista päästöistä.

”Luvut ovat kuitenkin vasta alustavia”, ministeri sanoo.

Ympäristöministeri ei osaa vielä arvioida, milloin kaasu voisi loppua putkistoista. Sitä ei tiedetä, paljonko kaasua putkessa on lopulta ollut.

Tanskan ympäristöministeri Lea Wermelin on kotoisin Bornholmilta.

Wermelin korostaa, että ympäristövaikutukset eivät ole merelle tai sen eliöstöille samanlaisia kuin öljyvahingoissa.

”Vaikutuksia on vaikea mitata, koska nyt puhumme kaasusta.”

Bornholmille on viime päivien aikana kuljetettu ympäristöviranomaisten mittauslaitteistoa.

Bornholmin piskuinen lentokenttä on ollut saaren puolustamisessa solmukohta. Se on ollut tärkeä myös kaasuvuotojen löytämisessä.

Kentällä ei HS:n vieraillessa ole paikalla niitä lentäjiä, jotka olivat maanantaina partiovuorossa ja tekivät maailmaa kuohuttavista vuodoista ensihavainnon.

Tanskalaista partiolentoja tekevää Seahawk-helikopteria siirretään Bornholmin lentokentällä.

”He ovat vapaalla eivätkä tahdo julkisuutta”, sanoo kentällä vihreässä univormussa tepasteleva upseeri, joka suostuu juttusille.

Upseeri ei halua kertoa nimeään mutta paljastaa mielellään, että ilmavoimien upseerina hän vastaa kentällä olevista kahdesta F-16-hävittäjästä.

”Käsittääkseni vuodot huomattiin normaalilla ylilennolla maanantaina, mutta en voi vahvistaa mitään.”

Entä oliko alueella jotain muuta epänormaalia tuolloin maanantaina?

”Ei”, vähäpuheinen upseeri sanoo.

Bornholmille sijoitetut hävittäjäkoneet eivät ole viimeisintä huutoa, sillä F-16:t ovat jo 40 vuotta vanhoja. Se ei upseeria häiritse.

”Erinomaisia koneita”, hän sanoo.

Upseerin mukaan tilanne Tanskan rajoilla sekä merellä että ilmassa on normaali.

”Business as usual.”